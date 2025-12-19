レンジ不要、卓上でずっと「飲み頃」をキープ。晩酌革命が起きる『湯煎式酒燗器「大燗板」』を発売

サンコー株式会社

この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は

『湯煎式酒燗器「大燗板」』を12月19日に発売いたしました。

サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。

詳細を見る :https://www.thanko.jp/view/item/000000004768?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004768

本製品は、自宅で手軽に本格的な燗酒が楽しめる、温度設定機能を搭載した卓上酒燗器です。

電子レンジで加熱すると温度調節が難しく、すぐに冷めてしまうという日本酒好きの悩みを解決します。

付属の陶器製徳利を本体にセットしたら、タッチパネルで温度を設定するだけ。

「人肌燗」「熱燗」「飛び切り燗」まで、お酒の種類や気分に合わせて最適な温度をキープできるのが特徴。

晩酌の途中でキッチンに立つ必要がなく、座ったまま手酌でゆっくりとお酒を楽しめます。

徳利部分は取り外して丸洗いが可能で、お手入れも簡単。

いつもの晩酌を少し贅沢にしたい、最後まで温かいお酒を楽しみたい。

そんな方におすすめの『湯煎式酒燗器「大燗板」』です。

＜製品特長＞

■卓上でいつまでも飲み頃温度をキープ

■電子レンジ不要、セットするだけの簡単操作

■「人肌燗」から「飛び切り燗」まで好みの温度に設定可能

■晩酌の雰囲気を盛り上げるデザイン

■徳利部分は丸洗い可能でお手入れ簡単

■コンパクトサイズで収納にも困らない

■自分用はもちろん、お酒好きの方へのギフトにも最適

＜仕様＞

・サイズ／本体：幅115×奥行115×高さ155(mm)

とっくり：直径70×高さ135(mm)

・重量／本体：約420g

とっくり：約170g

・電源／AC100V 50/60Hz

・消費電力／約150W

・とっくり容量／300ml

・モード／３種類（飛び切り燗：約55～60℃/熱燗：約50～55℃/人肌燗：約30～35℃）

・コード長／約670ｍｍ

・安全装置／温度ヒューズ184℃

・材質／本体：PP、ABS

とっくり：陶器(酸化鉄コーティング)

・セット内容／本体、とっくり、フタ、日本語取扱説明書

・パッケージサイズ／幅318×奥行206×高さ144(mm)

・パッケージ込み重量／約1.1kg

・保証期間／購入日より12ヶ月

・発売日／2025/12/19

・型番/JAN／ATKN25ABK/4580060603251

湯煎式酒燗器「大燗板」

[販売価格] 9,980円 (税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004768(https://www.thanko.jp/view/item/000000004768?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004768)

■製品に関するお問い合わせ先

サンコー株式会社 通販部

〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階

TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322

Email shop@thanko.jp URL: https://www.thanko.jp

■サンコー直営店舗 〒101-002 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB TEL 03-5297-5783