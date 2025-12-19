元メジャーリーガー松坂大輔氏が考案した新しいゴルフ競技、ドラコンとニアピンを掛け合わせた「ドラピン18」が松坂大輔 official YouTubeにて公開！

株式会社ホンシツ

株式会社ホンシツ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：平野天聖）と、株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田晋、東証プライム市場：証券コード4751）は、同社が運営サポートする「松坂大輔 official YouTube」にて実施されたゴルフの新競技「ドラピン18」を共同制作したことをお知らせします。

松坂大輔 official YouTube URLは「こちら(https://www.youtube.com/@daisukematsuzaka18)」から

本番組では、松坂大輔氏を中心に、和田毅氏、里崎智也氏、カジサック（梶原雄太）氏、上重聡氏、長谷川円香氏といった、スポーツ・バラエティ・メディアを横断した豪華メンバーが集結しました。アスリートとしての真剣勝負はもちろん、長年のキャリアと個性から生まれる独自の視点やコメントが随所に盛り込まれており、ゴルフ経験者だけではなく、普段ゴルフに触れない視聴者でも楽しめる構成になっています。松坂氏と和田氏の“平成の名勝負を彷彿とさせる掛け合い”、里崎氏のお笑い芸人にも匹敵するトーク力、カジサック氏ならではの“空気を動かす盛り上げ”、上重氏の臨場感ある実況、長谷川氏のアスリート視点が織り成す化学反応は、本企画の大きな見どころです。

第一回ドラピン18参加した出演者。左からカジサック（梶原雄太）、里崎智也、和田毅、松坂大輔、長谷川円香、上重聡（敬称略）

「ドラピン18」は、ドライバーショットにおける「飛距離」と「正確性」を軸に、競技性とエンターテインメント性を両立させた全く新しいゴルフ競技です。本企画では、「ドラピンスナイパー」と「ドラピンバトルフィールド」という2つの異なる競技ルールを採用いたしました。ゴルフ経験者はもちろん、普段ゴルフに馴染みのない視聴者でも直感的に理解できるフォーマットとなっています。

ルール１.は「ドラピンバトルフィールド」。ゴルフ競技に“陣取りゲーム”の要素を取り入れた、戦略性の高いチームバトルです。215ヤードから315ヤードまでの縦距離100ヤード、横幅50ヤードのフィールド内に、合計8マスのエリアを配置。各マスは25ヤード×25ヤードの大きさで、中央にはピンが設置されており、そのピンに最も近いショットを打ったチームが該当のマスを獲得します。どのマスを狙うか、相手の獲得エリアをどう奪いに行くかといった判断が勝敗を左右し、ゴルフでありながらボードゲームやeスポーツのような戦略性を楽しめるルールとなっています。

ドラピンバトルフィールドのルールと実際の会場の様子上から見た図

ルール２.は「ドラピンスナイパー」。センターラインからのズレがそのままスコアに反映されるルールです。単に遠くへ飛ばすだけでは勝てず、「どれだけ真っすぐ打てるか」という精度が勝敗を左右します。例えば283ヤード飛ばしたとしても、センターラインから43ヤード左右にズレていたら、合計240ヤードとなります。フェアウェイ中央を狙うというゴルフの本質を可視化したこのルールは、ゴルフの総合力の差が如実に表れる上に、1打ごとに結果が明確に分かるため、視聴者が自然と緊張感を共有できる設計となっています。

ドラピンスナイパーのルールと会場の様子

“飛ばした者が勝つ”という従来のドラコンの常識を覆し、アマチュアやプロ、年齢や性別に関係なく、誰でもフェアに楽しめる設計となっています。競技の肝となる「ズレ＝失敗」というシンプルな構造により、視聴者が一目で状況を把握できるため、YouTube視聴に最適化されたルールとなっています。

株式会社ホンシツが運営する「劇団おとめた」の所属Vtuberたち

本企画の企画立案・競技設計・会場設営等を担当した株式会社ホンシツは、Vtuber事務所「劇団おとめた(https://gekidanotometa.com/)」やライブ配信領域で培った「視聴者参加型コンテンツの設計力」を武器に、オンライン時代のエンタメに最適化された映像制作を得意としています。当社は、これまで多数のYouTube番組やライブ配信イベントを制作する中で、「SNSで拡散されるポイント」「視聴者がコメントしたくなる設計」「出演者のキャラを最大限引き出す導線」など、視聴行動を意識した企画づくりを行ってきました。

今回の「ドラピン18」では、競技を単なる勝敗を決める仕組みとして設計するのではなく、視聴者の感情や視聴行動を起点とした設計を行っています。どれくらいシンプルで没入しやすく、どの瞬間で緊張が高まり、どこで次の展開を見たくなるのかといった視聴者心理を分解し、競技ルール、進行構成、演出を一体で構築しました。ショット結果に伴う感情の起伏が直感的に伝わる設計など、細部に至るまでYouTube視聴に最適化された工夫を施しています。こうしたアプローチは、株式会社ホンシツが、「ドラコンウルトラマン決定戦(https://longdrive.jp/ultraman2024/)」や「クロノスブラックドラコン祭(https://longdrive.jp/cronosblack/)」などの大規模なドラコンイベントを主催してきたノウハウによるものであり、またVtuberやライブ配信コンテンツの制作を通じて培ってきた、視聴データと制作現場の知見を融合させた体験設計のノウハウを基盤としており、継続視聴を前提としたスポーツエンターテインメントの新しい形を目指した設計となっております。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wrBc26es2nk ]

また、本プロジェクトでは、YouTube運用に豊富な実績を持つ株式会社サイバーエージェントと、企画開発に強みを持つホンシツの両社が、企画段階から密に連携をすることで、新競技の魅力を最大限引き出す映像設計が実現しました。株式会社サイバーエージェントが蓄積してきたYouTubeにおける視聴データ・投稿最適化知見と、ホンシツの“コンテンツの設計力”が融合したことで、単なるスポーツ企画を超えた、YouTubeスポーツコンテンツの新たな可能性をお届けできる作品となっております。

「ドラピン18」は、単発の番組にとどまらず、将来的なシリーズ展開や、アマチュア大会・企業イベントとのコラボレーションなど、拡大を目指しております。ホンシツでは今後も、スポーツ×エンタメの領域で、視聴者・出演者・企業の三方に価値を届けるコンテンツの創出に取り組んでまいります。

＜ 「ドラピン18」概要＞

■出演者：松坂大輔、和田毅、里崎智也、カジサック（梶原雄太）、上重聡、長谷川円香

■放送日時：第一弾は12/19(金)21:00配信、第二弾は12/26（金）21:00、第三弾は12/29(月)21:00配信予定

■配信：YouTube 「松坂大輔 official YouTube」

■YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@daisukematsuzaka18

■演出＆プロデューサー：芳野亮太 ■制作著作：株式会社サイバーエージェント

＜ 株式会社ホンシツ概要＞

株式会社ホンシツは、様々なドラコンイベントやゴルフイベントの主催、制作、設営などを得意としており、ゴルフイベントの開催に関してのご相談を随時受け付けております。Vtuber事業を展開するホンシツだからこそできるエンタメ性に富んだコンテンツ制作も、イベントの開催と同時にご提案させていただきます。お問い合わせはHPからお気軽にお問い合わせください。

