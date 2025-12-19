ヒトトヒト、本田圭佑氏考案の4人制サッカー大会「4v4」のスポンサー契約を締結

ヒトトヒトホールディングス株式会社

ヒトトヒトホールディングス株式会社（本社：東京都渋谷区神宮前、代表取締役：松本 哲裕、以下、グループ会社含め「ヒトトヒト」）のグループ会社であるヒトトヒト株式会社（本社：東京都渋谷区神宮前、代表取締役：松本 哲裕）は、Now Do株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：本田 圭佑）が主催する4人制サッカー大会「4v4（フォーヴィフォー）」の全国大会「4v4 JAPAN CUP 2025 RESPECT YOU, au」に協賛することを決定し、スポンサー契約を締結しました。4v4の掲げる「サッカーの世界大会を全ての子どもに」というミッションと、子どもたちのスポーツ体験格差の解消・スポーツ体験機会の拡大を目指すヒトトヒトの想いが合致したことから今回の締結に至りました。

昨今、スポーツ競技における指導者の不足や、自由に使える公園や遊び場の減少なども影響し、子どもたちのスポーツ離れが拡大しています。また、家庭の経済状況によってスポーツを楽しむことのできない子どもたちも多く、2022年には世帯年収300万円未満の子どもの63.5%が週に1度も習い事やクラブ活動などのスポーツ体験をしていないことが明らかになっています（※1）。これまでは教員が担ってきた部活動の指導を地域のクラブ・団体などに移行する部活動の地域移行が2026年度から改革実行期間に入ることに伴い、費用や送迎などますます家庭の負担が増える可能性が示唆されており、地域や家庭の経済状況による子どもたちの体験格差の拡大が懸念されています。

こうした社会状況の中、ヒトトヒトは子どもたちの体験格差の解消に寄与したいという想いのもと、埼玉県川越市にヒトトヒト初となる、野球やフットサル等のスポーツの他フィットネスやダンスなど幅広い用途でご利用いただける屋内型多目的運動施設「ヒトスタ！川越」を2024年11月に開業いたしました（※2）。現在は近隣地域のスポーツチームの練習等を中心に活用されており、今後、中長期的に全国展開を目指し、拡大を続けていきます。

本田圭佑氏が考案した4人制サッカー大会「4v4」は、「サッカーの世界大会を全ての子どもに」というミッションを掲げ、育成年代の活躍の場を広げたり、地域格差をなくし小規模な大会でも楽しめるよう大会設計を刷新したりと様々な工夫を行っています。今回、ヒトトヒトの想いと4v4の取り組みを掛け合わせることが、子どもたちへのさらなるスポーツ体験機会の提供に繋がると考え、スポンサー契約の締結に至りました。

（※1）出典）公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン「子どもの「体験格差」実態調査最終報告書」(https://cfc.or.jp/wp-content/uploads/2023/07/cfc_taiken_report2307.pdf)

（※2）参考）「ヒトトヒト初の屋内型多目的運動施設「ヒトスタ！川越」11月28日（木）開業」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000153393.html)

（2024年11月28日）

■4人制サッカー大会「4v4」について

「4v4」とは日本のサッカー界をさらに盛り上げるべく、サッカー界の本田圭佑が考案した新しい4人制サッカーです。本大会は「サッカーの世界大会を全ての子どもに」というミッションのもと、育成年代の小学生の子ども（U10、U12）向けに2023年に開発されました。

ルールは10分1本勝負であり、交代は自由です。また、ショットクロックは20秒で、GKはフィールドプレイヤーとして果敢に攻撃に参加することができる、という全く新しいサッカーのルールです。本大会では子どもたちの自主性を大切にするためにベンチには監督やコーチは存在しないことや、一度負けて終わりではなく何度も挑戦できるようなポイント制度などを取り入れています。子どもたちはシーズンを通じてポイントを多く獲得することでJAPAN CUPに出場し、日本一を目指します。子どもたちが社会に出て必要な、自ら考え行動する力を育み、未来のサッカースター候補を育成することで、日本のサッカー界全体の成長に繋げます。

公式Webサイト：https://4v4.jp/

■4v4 JAPAN CUP2025について

本大会は、2025年4月26日～11月20日に行われた予選ラウンドを勝ち抜いた各カテゴリ49チームが優勝を争う全国大会です。12月20、21、25日の3日間で、全326 試合という壮大なドラマが繰り広げられます。12月20日・21日には開会式に続き、出場49チームを7チームごとの7グループに分けて予選リーグと決勝トーナメントが行われ、25日のファイナルの舞台に進む各カテゴリ4チームが決まります。

12月25日、第一部では準決勝・3位決定戦を、第二部では決勝を行い、U10では2代目チャンピオン、U12カテゴリでは記念すべき初代チャンピオンが誕生します。さらに、チャンピオンチームには本田圭佑率いるスペシャルチームとの対戦という夢の舞台が用意され、現役プロサッカー選手・レジェンド選手による4v4レジェンドマッチも開催されます。

JAPANCUP特設Webサイト：https://4v4.jp/2025/japancup

（※一般観戦チケット販売中）

■ヒトトヒトホールディングス株式会社について

1974年に創業した日本総業を源流とし、ホールディングス化や商号変更等を経て、現在はヒトトヒトホールディングスとして事業を展開。スポーツイベント等のイベントマネジメント事業、ビルマネジメント事業、人財サポート事業の3領域を軸にしています。警備や清掃などの専門性が必要とされる業務はもちろんのこと、イベント運営・販売・事務、工場・倉庫作業といった「人の力」を必要とするありとあらゆる業務を担当し、お客様とともに課題解決を目指し取り組みを推進しています。創業以来、累計1,000社以上の企業をご支援しており、今後も業務範囲・展開地域を拡大してまいります。

会社名：ヒトトヒトホールディングス株式会社

所在地：東京都渋谷区神宮前2丁目21番9号

代表者：代表取締役 松本哲裕

設立：2019年7月

URL：https://www.hitotohito.co.jp/

グループ会社：ヒトトヒト株式会社、ヒトトヒトキャリアライズ株式会社、株式会社エース警備保障、株式会社エースガード、株式会社ノティオ

■Now Do 株式会社について

所在地：東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 新宿三井ビルディング11階

代表者：代表取締役社長 本田圭佑

創業：平成29年（2017年）

資本金：1億円

事業内容：4人制のサッカー全国大会・教育サービス・スポーツ人材マッチングサービスの提供並びに運営システムの開発。施設運営の計画立案、集客支援、コンサルティング業務。

企業HP：https://nowdo.jp/

4v4公式Webサイト：https://4v4.jp/

X（4v4）：https://twitter.com/4v4official

Instagram（4v4）：https://www.instagram.com/4v4official/