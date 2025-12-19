ＴＶアニメ『小市民シリーズ』の魅力を詰めこんだ資料集を刊行。イベントと通販の特典は「神戸守監督 絵コンテ集」!!

株式会社スタイル

株式会社スタイル（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：小黒 祐一郎）は、「ＴＶアニメ『小市民シリーズ』資料集」を刊行いたします。

●内容紹介

米澤穂信による連作小説を映像化したＴＶアニメ『小市民シリーズ』は地に足がついた推理ドラマとしての面白さ、個性的なキャラクターの魅力だけではなく、クールかつポイントを押さえた演出とリアルタッチの映像が素晴らしく、見応えのある作品となっていました。

本書籍「ＴＶアニメ『小市民シリーズ』資料集」はＴＶアニメ『小市民シリーズ』の制作過程で作成された資料を集めた資料集です。線画設定（キャラクターデザイン、美術設定、プロップ設定）、美術ボード、本編及びオープニングの絵コンテ（抜粋）、総作画監督による作監修正（ヒロイン・小佐内さんの原画をたっぷり載せました）、作画注意事項等、他では見ることができない資料を大量に収録。巻末では遠藤一樹プロデューサーによるインタビューで、メイキングや各スタッフの活躍が語られています。

＜書誌情報＞

タイトル：「ＴＶアニメ『小市民シリーズ』資料集」

◆発売日：2026年1月半ば（一般販売）

◆仕様：B５判／296ページ（フルカラー）／カバー有り

◆定価：4,000円+税

●見本ページ

原画キャラクター設定美術設定絵コンテ

●販売スケジュール

2025年12月30日(火)、31日(水)に東京ビッグサイトで開催されるコミックマーケット107のアニメスタイルブース(企業ブース［1932］)で先行販売。2026年1月半ばから全国の書店（Amazon、「アニメスタイル ONLINE SHOP」などのネット書店を含む）で一般販売が始まります。お近くの書店でも注文できます。

●特典情報

コミックマーケットとアニメスタイル関連イベント、「アニメスタイル ONLINE SHOP」では小冊子「ＴＶアニメ『小市民シリーズ』神戸守監督 絵コンテ集」が販売特典となります。これは神戸守監督がＴＶアニメ『小市民シリーズ』で描いた複数話数の絵コンテから抜粋して収録したものです。なお、一部のみですが、資料集本体と小冊子の内容は重複しています。小冊子はB5判・全68ページとなります。

