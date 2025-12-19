【お正月はテンフォーでピザ始め！】日頃のご愛顧に感謝を込めて！2026年も数量限定でお得な『ピザ福袋』を販売いたします。

株式会社テンフォー

北海道生まれの宅配ピザチェーン10.4(テンフォー) を運営する、株式会社テンフォー(本社・北海道函館市/代表・高橋仁志) は、毎年大好評でお得感たっぷりの『ピザ福袋』を2026年1月1日(祝・木) より各店舗数量限定で発売いたします。次回使えるピザ無料券などが入った新年にぴったりの嬉しい福袋です。

また、テンフォーの新年ではかかせない特別なピザ『元祖和風おもちピザ』も期間限定で同時発売いたします。

ピザもサイドメニューもたっぷり！ピザ福袋は12月26日よりご予約受付開始

１.最大12,040円お得！各店10セット限定／10,000円福袋

〈福袋の内容〉

・お好きなMサイズピザ4枚

・フライドポテト2個

・チビチキ2セット

・次回から使えるMサイズピザ無料券4枚

販売価格 10,000円(税込10,800円)

※お持ち帰り限定

２.最大6,020円お得！各店20セット限定／5,000円福袋

〈福袋の内容〉

・お好きなMサイズピザ2枚

・フライドポテト1個

・チビチキ1セット

・次回から使えるMサイズピザ無料券2枚

販売価格 5,000円(税込5,400円)

※お持ち帰り限定

予約開始日 2025年12月26日(金)

販売開始日 2026年1月1日(祝・木)

対象店舗 全国のピザテンフォー

お正月には絶対食べたい。『元祖和風おもちピザ』が再登場！

のび～るおもちとテリヤキソース、ベーコンの旨味がしっかり感じられる和風ピザが今年も12月26日(金)より販売スタート。

「これを食べなきゃ新年が始まらない！」と言うお声も多く、テンフォーではお正月の大定番ピザと

なっております。テンフォーらしい新年メニューをぜひこの機会にお試しください。

テンフォーのピザ始めといったらこれ！

元祖和風おもちピザ

M：1,880円(税込2,030円)

※Mサイズのみの販売

※一部店舗では販売価格が異なります。

宅配ピザ テンフォーについて

宅配ピザ「テンフォー」は1988年10月4日、北海道函館市に1号店を開店いたしました。

北海道で生まれ、北海道産の食材をふんだんに使用するまさにどさんこピザです。

誕生の地である北海道を中心に、東北、北陸、新潟、九州でも人気のデリバリーピザチェーンです。

店舗一覧

宅配ピザ テンフォー 全国77店舗

北海道36店舗・青森県12店舗・岩手県2店舗・秋田県6店舗・山形県4店舗・宮城県1店舗・

新潟県7店舗・富山県4店舗・石川県1店舗・熊本県2店舗・鹿児島県2店舗

第104代肉横綱・北海道チーズドリア 天使のオーブン 全国71店舗

北海道34店舗・青森県11店舗・岩手県2店舗・秋田県5店舗・山形県3店舗・宮城県1店舗・

新潟県7店舗・富山県4店舗・石川県1店舗・熊本県1店舗・鹿児島県2店舗

会社概要

会社名：株式会社テンフォー

代表者：代表取締役社長 高橋仁志

本社：北海道函館市柏木町24番19号

創業：昭和63年10月4日

創立：平成2年1月17日

資本金：1千万円

事業内容：宅配ピザチェーン「テンフォー」・宅配肉丼チェーン「第104代肉横綱」・

宅配ドリア、グラタンチェーン「北海道チーズドリア 天使のオーブン」を展開

●公式ホームページ

https://www.tenfour.co.jp

●公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/PIZZA_TEN_FOUR

●公式Instagram

https://www.instagram.com/pizza10.4/

●公式アプリ