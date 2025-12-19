【サッカー・J1・アビスパ福岡】「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」キャンペーン《第２弾》実施のお知らせ
このたびアビスパ福岡は、株式会社NTTドコモとの協業により、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ご契約者様を対象としたキャンペーン《第２弾》を実施いたしますので、お知らせいたします。また、本お知らせやアビスパ福岡指定バナー／URL経由でこの料金プランにお申込みいただくと、ご契約金額の一部がクラブへ強化費用として寄付されます。この機会に、ぜひキャンペーンにご参加ください。
■「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」新規ご契約で
ｄポイント(期間・用途限定) ２，５００ｐｔ（合計最大２２，５００）をプレゼント！
1. 期間：２０２５年１２月１９日（金） １０：００～終了日未定
2. 概要：キャンペーンサイトからのエントリーと、「ドコモ MAX」または「ドコモ ポイ活 MAX」を新規でご契約いただいた方に、ｄポイント(期間・用途限定)２，５００ｐｔ（合計最大２２，５００ｐｔ）をプレゼント。
詳しい進呈条件等は、キャンペーンサイトにてご確認ください。
3. キャンペーンサイト
https://ssw.web.docomo.ne.jp/max/cp/sports_2500pt/?utm_source=dmaxparter_AF&utm_medium=other&utm_campaign=ocx_2506_dmax_partner&utm_content=202512_release&argument=phMVk6SJ&dmai=a692cf5e406e13(https://ssw.web.docomo.ne.jp/max/cp/sports_2500pt/?utm_source=dmaxparter_AF&utm_medium=other&utm_campaign=ocx_2506_dmax_partner&utm_content=202512_release&argument=phMVk6SJ&dmai=a692cf5e406e13)
■抽選で「特別な体験へのご招待」＆「豪華賞品」を合計１，１５０名様にプレゼント！
1. 期間：２０２５年１２月１９日（金） １０：００～２０２６年１月３１日（土） ２３：５９
2. 概要：キャンペーンサイトからのエントリーと、２０２６年１月３１日（土）時点で 「ドコモ MAX」または「ドコモ ポイ活MAX」を契約開始（開通）している方の中から抽選で、以下の特典をプレゼント。
詳しい進呈条件等は、キャンペーンサイトにてご確認ください。
3. 特典
A賞：ドコモ MAX オリジナル MUFGスタジアム（国立競技場）ナイトツアー 【２００組４００名さま】
B賞：DAZNオリジナル番組「内田篤人のFOOTBALL TIME」番組観覧ご招待 【５０組１００名さま】
C賞：全６０クラブタオルマフラー 【６００名さま（各チーム１０名さま）】
D賞：２６-２７シーズン（予定） Ｊリーグ公式球 【５０名さま】
4. キャンペーンサイト
https://ssw.web.docomo.ne.jp/max/cp/jleague_campaign2/?utm_source=dmaxparter_AF&utm_medium=other&utm_campaign=ocx_2506_dmax_partner&utm_content=202512_release&argument=phMVk6SJ&dmai=a6937d76375388(https://ssw.web.docomo.ne.jp/max/cp/jleague_campaign2/?utm_source=dmaxparter_AF&utm_medium=other&utm_campaign=ocx_2506_dmax_partner&utm_content=202512_release&argument=phMVk6SJ&dmai=a6937d76375388)
サポーターの皆さまへ
「DAZN※」を見るなら「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」でおトクに！
スポーツファン必見の動画配信サービス「DAZN」が、ドコモの料金プラン「ドコモ MAX」もしくは「ドコモ ポイ活 MAX」なら追加料金なしで見放題に。
さらにアビスパ福岡の指定バナー／URL経由で料金プランをお申し込みいただくと、クラブへ強化費用が寄付されます。
※追加有料コンテンツの取扱いはございません。
