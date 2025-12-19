『アズールレーン』より、「アルザス 陽差しの秘蹟、過熱すVer.」フィギュアが登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「AniGame」より、『アズールレーン アルザス 陽差しの秘蹟、過熱すVer. 1/6スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●アズールレーン アルザス 陽差しの秘蹟、過熱すVer. 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-195696&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/

■アズールレーン アルザス 陽差しの秘蹟、過熱すVer. 1/6スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：23,100円(税込)

□発売日：2026年11月予定

□ブランド：AniGame

【スケール】1/6

【サイズ】全高：約270mm(台座含む)

【素材】PVC＆ABS

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・台座

・差し替え胸パーツ

・アクリルプレート

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

(C) Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd.

【店舗情報】

