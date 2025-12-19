『アズールレーン』より、「アルザス 陽差しの秘蹟、過熱すVer.」フィギュアが登場。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「AniGame」より、『アズールレーン アルザス 陽差しの秘蹟、過熱すVer. 1/6スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●アズールレーン アルザス 陽差しの秘蹟、過熱すVer. 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-195696&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/
■アズールレーン アルザス 陽差しの秘蹟、過熱すVer. 1/6スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：23,100円(税込)
□発売日：2026年11月予定
□ブランド：AniGame
【スケール】1/6
【サイズ】全高：約270mm(台座含む)
【素材】PVC＆ABS
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・台座
・差し替え胸パーツ
・アクリルプレート
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
【今回ご紹介した製品を含む、『アズールレーン』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=21583&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
(C) Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd.
【店舗情報】
