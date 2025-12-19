「SAVOR JAPAN」として新たに3地域を認定

農林水産省は、インバウンド需要を農山漁村に呼び込むことを目的に創設した「SAVOR JAPAN（セイバージャパン）」について、令和7年度は新たに3地域を認定しました。また、令和7年12月23日（火曜日）に農林水産省において、認定証授与式を開催します。認定証授与式は、報道関係者のみに公開（フルオープン）で、カメラでの撮影が可能です。

1.概要

農林水産省は、食と食文化の魅力を伝えることでインバウンド誘致を図る優れた地域を「SAVOR JAPAN」として認定しています。また、地域の食の魅力を「SAVOR JAPAN」として、海外へ一体的かつ強力にPRすることで、インバウンド需要を農山漁村に呼び込むことを目指しています。

「SAVOR JAPAN」について（SAVORとは、「味わう、楽しむ」という意味の英単語です。）

URL：https://www.maff.go.jp/j/shokusan/eat/savorjp/index.html

2.認定地域について

令和7年6月から7月にかけ取組計画の募集を行いました。

応募のあった取組計画について、「SAVOR JAPAN」有識者会議にて委員からの助言を経たのち、国土交通大臣へ意見照会をおこなったうえで、優れた取組として認められる以下の3地域を「SAVOR JAPAN」として認定しました。

3.認定証授与式の開催について

次のとおり、地域の代表者に対して認定証を授与します。

日時：令和7年12月23日（火曜日）14時00分から14時30分まで

会場：農林水産省本省7階第3特別会議室

所在地：東京都千代田区霞が関1－2－1

4.報道関係者の皆様へ

認定証授与式は報道関係者のみに公開（フルオープン）で、カメラ撮影が可能です。

当日は、受付で記者証等の身分証をご提示いただきます。

取材にあたっては、担当者の指示に従ってください。

都合により予定が変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

5.認定ロゴマークについて

日本の農産漁村の豊かな自然をテーマに、それぞれの土地に生まれた食文化や、美しい日本の神髄を体感していただきたいという願いが込められています。

モチーフは「山」「海」「田」「畑」「川」、そして「箸」です。

添付資料

令和7年度認定地域概要び認定地域一覧(PDF : 1,011KB)

配布資料(PDF : 614KB)