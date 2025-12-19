クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」、コスタグローバルサミットにおいて「BEST OVERALL SALES PARTNER」を受賞いたしました
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」運営の株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、マルセイユ停泊中のコスタスメラルダの船上で開催されたコスタグローバルサミットにおいて「BEST OVERALL SALES PARTNER」を受賞いたしました。
本イベントは、年に一度、船上で開催されるコスタクルーズ主催の公式表彰イベントであり、販売実績や送客数などを総合的に評価し、特に優れた成果を挙げたパートナーに対して授与されるものです。当社は、2025年6月出発に実施した当社主催チャータークルーズをはじめ、年間を通じて多くのお客様の送客に貢献した実績が高く評価されました。なお、当社では2026年5月出発のチャータークルーズの実施も予定しており、今後も船会社および寄港地と連携しながら、より多くのお客様に魅力あるクルーズ体験を提供できるよう、引き続き送客拡大に努めてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337514&id=bodyimage1】
【ベストワンドットコムについて】
ベストワンドットコムは、クルーズ旅行専門サイト、国内旅行における商品ごとの専門サイトを運営する
オンライン旅行会社です。
クルーズ旅行情報、掲載コース数においては日本最大級のWEBサイト「ベストワンクルーズ」を運営し
ております。 専門ならではのきめ細やかな提案・接客と、豊富な取扱商品数で好評を頂いております。
また、国内旅行における商品ごとの専門サイトを順次立ち上げております。
会社名 ：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地 ：東京都新宿区富久町16-6西倉LKビル2階
設立 ：2005年9月5日
代表取締役社長：野本 洋平
ベストワンクルーズ：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
株式会社ベストワンドットコム 担当：国門 （経営企画部）
TEL：03-5312-6247/FAX：03-5312-6248/E-mail：ry-kunikado@best1cruise.com
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
プレスリリース詳細へ