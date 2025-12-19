株式会社トゥーヴァージンズ（東京都千代田区）は 2025 年 12 月 26 日（金）に、「建物」から街と人の暮らし、時代性を探るビジュアル探訪記＜味なたてもの探訪＞シリーズの最新刊となる書籍『新装改訂版 看板建築 昭和の商店と暮らし』を発売いたします。





書籍『新装改訂版 看板建築 昭和の商店と暮らし』は、2019 年に発売し、重版を重ねてきた同タイトルの新装改訂版。横須賀の看板建築「みどり屋」や、看板建築群として知られる石岡の街など新たな取材を加え、紹介している看板建築について最新の情報に大幅改訂。クラウドファンディングでも話題となっている秩父「パリー食堂」も再取材しています。





















＜看板建築とは…＞

建築家の藤森照信氏が命名した店舗兼住宅の一形式。

多くは関東大震災後の復興期に現れた木造 2～3 階建ての建物で、その正面だけを銅板やモルタル、タイルなどの耐火素材で覆い、装飾した建築のことをいう。

本書は、「看板建築」の生みの親である藤森氏より推薦いただきました。

昭和のはじめ、東京の下町を不思議な姿をした店が埋めつくした。

文房具屋、花屋、床屋、和菓子屋、帽子屋、本屋、お惣菜屋、ミルクホールなど……

今はおおかた消えてしまった個人商店が稼業に励み、街のにぎわいを支えていた。

21 世紀の都市を生きるものが忘れてはいけない、そうした世界が、この一冊にはつまっている。

--藤森照信（建築史家・建築家）

内容

関東圏を中心に、看板建築で商店を営む家主たちにインタビュー

看板建築は、商店を営む人々の生業（なりわい）と暮らしが表裏一体となった、建築のあるべき姿が素直に表現されている。本書で紹介する 11 軒の各家主の方々から聞いた、色濃い〝看板建築暮らし〞のドラマから、その時代の暮らしの様子や人々の思いに触れる。

＜インタビュー＞

01 夜の街に華やいだ洋食店 パリー食堂（秩父）

02 祭り文化を伝える呉服店 みどり屋（横須賀）

03 最先端の技術を支える刷毛屋 江戸屋（日本橋）

04 築地から世界へ広がる食器店 一不二（築地）

05 東大生に愛された老舗喫茶店 万定フルーツパーラー（閉業）

06 仕立て屋を支える服飾資材店 岡昌裏地ボタン店（神田）

07 建築に惹かれる歯科医院 山本歯科医院（神田）

08 会いに行きたくなる理容店 藤太軒理容所（西多摩）

09 参道で時を刻む複合商業施設 湯浅物産館（鎌倉）

10 海のそば、光が差し込む写真館 星野写真館（鎌倉）

11 心と体をゆるめる街の銭湯 たから湯（秩父）

















懐かしき看板建築のアーカイブ

存し、今も見学できる看板建築から、閉業・解体して失われた看板建築まで、懐かしい昭和の暮らしを写真とともに見て楽しむアーカイブ。現存する物件店舗一覧も収録。

＜フォトアーカイブ＞

01 中央区（日本橋エリア）

02 中央区（銀座／築地／新富町／入船／八丁堀エリア）

中央区（月島／佃エリア）

03 文京区（根津／本郷／小石川エリア）

04 千代田区（神田エリア）

05 台東区（上野／東上野／台東エリア）

台東区／墨田区（浅草橋／鳥越／小島／横網エリア）

06 東京の祭りと看板建築

07 その他（港区／鎌倉／小田原エリア）

あの街この街看板建築 看板建築のポートレート

















看板建築の装飾や歴史を通じて、より深く楽しむコラムページ

かつては珍しいものではなく、そのほとんどが庶民的な一般商店として、日常的な街並みを形成していた看板建築。しかし現代では東京都内でも点在する程度のものとなり、貴重な文化資源としても扱われるようになった。今に残る看板建築のパーツやガラス、職人が作り上げた看板建築の街の歴史などに触れる。

＜コラム＞

01 おいしい看板建築 受け継がれてきた店の味

02 わたしは看板建築 屋号コレクション

03 意匠を楽しむ看板建築 パーツ図解①

04 匠を楽しむ看板建築 パーツ図解②

05 生まれ変わる看板建築 リノベーションの話

06 ガラスに魅せられる看板建築 希少価値の高いアンティークガラス

07 会いに行ける看板建築 江戸東京たてもの園

08 関東周辺の看板建築 石岡・諏訪

09 職人技を伝える看板建築 石岡・土屋家住宅

10 立面図でみる看板建築 珠玉の名作 4 選

















書籍情報





『新装改訂版 看板建築 昭和の商店と暮らし』

監修：萩野正和

定価：2,400 円（本体 2,200 円＋税）

仕様：A5／並製／208 頁／オールカラー

ISBN：978-4-86791-069-6

発売日：2025 年 12 月 26 日（金）

＊発売日は地域によって異なることがあります

発行：株式会社トゥーヴァージンズ