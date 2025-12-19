【小学参新刊】「なぜ？」「どうすればいい？」から答えを導き出せるようになる『くもんの文章力を高める ロジカル国語』を学年別に３点刊行！

株式会社くもん出版

株式会社くもん出版（代表取締役社長：泉田 義則）は、国語をロジカルに考える「くもんのロジカル国語」シリーズから、『くもんの文章力を高めるロジカル国語』１・２年生、３・４年生、５・６年生向け計３点を刊行しました。

本書は、文法や文章のルールを正しく理解して、書きたいことを破綻なく論理的に書く力を身につけることを目的としたワークブックです。

国語だけじゃない！ すべての教科に通用する文章力を高めるワークブック！

学校の授業・テストから受験に至るまで、記述力が求められている現代の小学生。しかもそれは国語だけにとどまらず、算数・理科・社会など、すべての教科に広がっています。

こうした背景を踏まえ、論理的に文や文章を書く技術を身につけられるワークブック『くもんの文章力を高めるロジカル国語』を刊行いたしました。

「なぜだと思う？」「どうすればいいと思う？」などの問いかけに答えていくことで文章の誤りや改善点に気づき、３ステップで論理的に書く力を身につけることができます。

作文も記述問題も怖くない！ 小学生がつまずきやすいポイントを徹底攻略！

『くもんの文章力を高めるロジカル国語』の狙い

主語が不明確、文のつながりが不自然、同じ語の繰り返しが多いなどの作文や記述問題で陥りやすい課題を、３つのステップでつまずかずに克服できます。

将来の受験に備えた記述力の基礎を反復練習で身につけられるので、作文が苦手な子も安心して取り組めます。

１・２年生の到達点

「だれがなにをどうする」などの基本的な文の書き方をおさえます。起こった出来事を順番通りに書くことを目指します。

３・４年生の到達点

助詞や代名詞、接続詞を使った文や文章の書き方をおさえます。事実と意見を分けて書くなど、２段階構成の文章を書くことを目指します。

５・６年生の到達点

文末表現や、より多様な接続詞の使い方などをおさえます。２段落、３段落構成の論理的な組み立てで文章を書くことを目指します。

書誌情報

『くもんの文章力を高めるロジカル国語 １・２年生』

■判型・ページ数：B5判・92ページ（本文80ページ、別冊解答12ページ）

■ISBN：978-4-7743- 3944-3

https://shop.kumonshuppan.com/view/item/000000003725

『くもんの文章力を高めるロジカル国語 ３・４年生』

■判型・ページ数：B5判・112ページ（本文96ページ、別冊解答16ページ）

■ISBN：978-4-7743- 3945-0

https://shop.kumonshuppan.com/view/item/000000003726

『くもんの文章力を高めるロジカル国語 ５・６年生』

■判型・ページ数：B5判・112ページ（本文96ページ、別冊解答16ページ）

■ISBN：978-4-7743-3946-7

https://shop.kumonshuppan.com/view/item/000000003727

■価格：各990円（税込）

■発売日：2025年12月

既刊『読解力を高めるロジカル国語』も表紙がリニューアル！

既刊の『くもんの読解力を高めるロジカル国語』も、新刊刊行に合わせて表紙のリニューアルをしました。こちらは独自の「なぜなら問題」で、文章読解問題を論理的に解いていく力が身につきます。

子どもたちが文章読解問題に取り組む際、解答の理由を確認せず、正解と不正解を繰り返してしまうことが多くあります。本書は「なぜなら問題」によって、「なぜ答えがそうなるのか」「なぜその答えを選んだのか」を、子ども自身が確かめながら取り組むことができる文章読解ワークブックです。

文章を精読する習慣、解答の根拠をつかんで答える論理的思考が身につき、読解力を高めることができます。

『くもんの読解力を高めるロジカル国語』１～６年 全６点

■判型・ページ数：各B5判・80～112ページ

https://shop.kumonshuppan.com/view/item/000000002669

くもん出版が刊行する「言葉と文法」や「作文と表現」の既刊問題集の紹介

くもん出版では、「くもんのロジカル国語」シリーズのほかにも、文に関する様々なドリルやワークブックを刊行しています。

▼くもんの小学ドリル『言葉と文のきまり』 １～６年 全６点

文法や語彙など文を書くための基本ルールを学ぶ「言葉と文法」のドリル・問題集

文法の分野に特化したドリル。豊富な練習量となめらかなステップで手軽に取り組めます。

https://shop.kumonshuppan.com/view/item/000000002857

▼『言葉と文法にぐーんと強くなる』 １～６年 全６点

言葉と文法（言語事項）の学習内容をこまかく分けているので、単元ごとに学習を進められます。

https://shop.kumonshuppan.com/view/item/000000002802

▼『作文・表現にぐーんと強くなる』 １～６年 全６点

文・文章の書き方を学ぶ「作文」の問題集・ワーク

作文テーマ別（自己紹介、報告文など）に、体験や考え等を作文にする練習に取り組めます。テーマに沿った素材を取り出し、整理して、まとめて書く力がつきます。

https://shop.kumonshuppan.com/view/item/000000003385