【2025年提供開始】公立校での有償導入も拡大中！「話す」「書く」を1つで完結、加点法で伸ばす学校向けAI英語「VerbSpark」が本格展開

スパトレ株式会社

スパトレ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：向井 麻里絵）は、小・中・高等学校向けに、学習指導要領に完全準拠したAI英語スクールおよび学習ツール「VerbSpark（バーブスパーク）」の提供を2025年より開始いたしました。

本サービスは、すでに複数の公立学校において有償導入が決定・運用開始されており、教育現場におけるAI活用の新たなスタンダードとして展開を加速させています。

サービスサイト：https://sptr.jp/verbspark(https://sptr.jp/verbspark)

■ 開発の背景と実績

GIGAスクール構想により1人1台端末が普及する中、「英語を話す・書く」アウトプットの機会拡充と、教員の指導負担軽減が課題となっています。

当社はこれまで学校向け英語サービスにおいて累計450校・15万人以上の支援実績を有しております。その知見と第二言語習得論（SLA）に基づき開発されたのが「VerbSpark」です。

2023年よりAIを商用実装しオンライン英会話を提供していた土台をベースに開発し、2025年のリリース直後より、その利便性と教育効果が評価され、すでに先進的な取り組みを行う公立学校での有償導入が進んでいます。

■ 「VerbSpark」3つの特徴

1. 減点法ではなく「加点法」。ゲーム感覚で英語が好きになる

従来の「ここがダメ」と赤ペンを入れる指導ではなく、「通じた！」「すごい！」とスコアで評価する「加点法」を採用。

日替わりのミッションや、学習するごとに貯まる「スター」などのゲーミフィケーション要素により、生徒が休み時間にも自発的に取り組むほど熱中する仕組みを構築しました。AI相手のため、発音ミスを恥ずかしがることなく何度でもトライ可能です。

2. 「話す」も「書く」もこれ1つ。学習指導要領 完全準拠

小5から高3まで対応し、120以上の単元を標準搭載しています。

AIスピーキング： 音素レベルの精密解析でリアルタイムにコーチング。

AIライティング添削： 文法ミスだけでなく、「より適切な表現」をAIが提案。

教科書会社を問わずその日の授業進度に合わせて単元を選べるため、帯活動や宿題に最適です。

3. 準備0秒。先生の役割を「評価者」から「伴走者」へ

先生はQRコードを提示するだけで授業を開始できます（ID・パスワード管理不要）。

「教材自動瞬時生成機能」により、時事問題や学校行事など、先生が扱いたいトピックを入力するだけでオリジナルの英会話・ライティング問題を作成可能。

また、児童生徒の学習データはリアルタイムで可視化され、成績データもCSVで一括出力できるため、評価業務の負担を大幅に削減します。

■ 導入実績について

本サービスは2025年の提供開始以降、特に公立学校等の教育機関において「現場での使いやすさ」が高く評価され、有償での導入が順調に拡大しています。自治体単位での導入も進んでおり、現場の声を反映しながら機能アップデートを続けています。

■ サービス概要

名称： VerbSpark（バーブスパーク）

対象： 小学校・中学校・高等学校

対応デバイス： タブレット、PC、スマートフォン（ブラウザベース）

主要機能： AIスピーキング、AIライティング添削、CEFRレベル判定、学習管理機能（LMS）

URL： https://sptr.jp/verbspark

■ スパトレ株式会社について

https://prtimes.jp/a/?f=d43915-217-36a9070420d61cae27ccc96e17eee054.pdf

「教育格差をなくし、誰もが努力すれば報われる社会を実現する」をミッションに掲げ、最新のテクノロジーと科学的な学習メソッドを融合させた英語教育サービスを展開しています。

会社概要

社 名: スパトレ株式会社

所在地: 東京都千代田区内神田1-4-10 ATS大手町ビル5F

代表者: 代表取締役 向井麻里絵

設 立: 2018年5月22日

事業内容: 英語学習サービスの開発・運営、学校向け英語教育支援