AM Green¤È»°°æÊª»º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÀïÎ¬ÅªÄó·È¤Î²ÄÇ½À¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¿¤á³Ð½ñ¤òÄù·ë
¥Ï¥¤¥Ç¥é¥Ðー¥É¡Ê¥¤¥ó¥É¡Ë, 2025Ç¯12·î19Æü /PRNewswire/ -- AM Green¤È»°°æÊª»º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡Ö»°°æÊª»º¡×¡Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢³Ð½ñ¡ÊMoU¡Ë¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Mahesh Kolli, Founder, Greenko Group & AM Green
¡¦ÀïÎ¬Åª¤ÊÄó·È¤ª¤è¤Ó¡¢¤è¤ê¹ÈÏ¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤Îµ¡²ñ
¡¦ÄãÃºÁÇ¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÀøºßÅª¤ÊÅê»ñ¤ÎÆ»¶Ú
AM Green¤Ï¡¢´°Á´»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëAM Green Aluminium Metals and Materials¡Ê°Ê²¼¡ÖAM Green Metals¡×¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ç¯»º100Ëü¥È¥ó¡ÊMTPA¡Ë¤Î°ì¼¡¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½Ï£½ê¤ª¤è¤ÓÇ¯»º200Ëü¥È¥ó¤Î¥¢¥ë¥ß¥ÊÀºÀ½¡¦ºÎ·¡»ö¶È¤ò·úÀß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯11·î¡¢AM Green¤Ï¡¢¥¢¥ó¥É¥é¡¦¥×¥é¥Ç¥£¥·¥å¡ÊAP¡Ë½£¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇ¯»º100Ëü¥È¥ó¤Î¥°¥êー¥ó¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÊ£¹ç»ÜÀß¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢APÀ¯ÉÜ¤È³Ð½ñ¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½Ï£½ê¤ª¤è¤Ó¥¢¥ë¥ß¥ÊÀºÀ½½ê¤ÎÁÐÊý¤Ï¡¢ÍÈ¿å¼°¿åÎÏÈ¯ÅÅ¤Ë¤è¤ëÃßÅÅ¤Ç°ÂÄê²½¤µ¤ì¤¿ºÆÀ¸²ÄÇ½¤ÊÉ÷ÎÏ¤ª¤è¤ÓÂÀÍÛ¸÷ÅÅÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÔÆ¯¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£2025Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢Coal India¤¬¡¢AM Green Metals¤ò´Þ¤àAM Green¤Î³Æ»ö¶ÈÊ¬Ìî¸þ¤±¤Ë4.5GW¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³Ð½ñ¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»°°æÊª»º¤È¤Î³Ð½ñ¤Ë´ð¤Å¤¡¢Î¾¼Ò¤ÏAM Green Metals¤Î¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÀøºßÅª¤ÊÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£»°°æÊª»º¤Ë¤è¤ëÅê»ñ¤Ï¡¢À¤³¦½é¤È¤Ê¤ëÅý¹ç·¿¥°¥êー¥ó¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ¸»º¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ñËÜÍ×·ï¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¶¨µÄ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢AM Green¤È»°°æÊª»º¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò´Þ¤àÉý¹¤¤¾¦¶ÈÅª¤ª¤è¤ÓÀïÎ¬Åª¤Êµ¡²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÄãÃºÁÇ¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Î¥ª¥Õ¥Æ¥¤¥¯¡ÊAM Green¤Î¥°¥êー¥ó¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à»ö¶È¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥ª¥Õ¥Æ¥¤¥¯¸¢¤Ø¤ÎÀøºßÅª¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤ò´Þ¤à¡Ë
¡¦¥°¥êー¥ó¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½Ï£½ê¤ª¤è¤Ó¥¢¥ë¥ß¥ÊÀºÀ½½ê¸þ¤±Êä½õ»ñºà¤Î¶¡µë
Greenko Group¤ª¤è¤ÓAM Green¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ëMahesh Kolli»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖAM Green¤Ï¡¢»º¶È¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤òÂçµ¬ÌÏ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ê¬»Ò¤ª¤è¤ÓºàÎÁÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»°°æÊª»º¤ÈÄó·È¤·¡¢ÄãÃºÁÇ¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Î²ÃÂ®¤È¡¢¤è¤êÉý¹¤¤¥°¥êー¥óÀ½ÉÊ¤Î»Ô¾ì¥¢¥¯¥»¥¹³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶¨¶È¤ÎÆ»¶Ú¤ò¸¡Æ¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´î¤Ð¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Greenko¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ëAnil Chalamalasetty»á¤ª¤è¤ÓMahesh Kolli»á¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤ÓÃ¦ÃºÁÇ²½¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤ÆAM Green¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£AM Green¤Ï¡¢Greenko»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë»ýÊ¬¤Ë²Ã¤¨¡¢Power2X»ö¶È¡ÊÇ¯»º500Ëü¥È¥óµ¬ÌÏ¤Î¥°¥êー¥ó¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¡¢¥°¥êー¥ó¿åÁÇ¡¢¥°¥êー¥ó¥á¥¿¥ë¤ª¤è¤Ó¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¡¢¥°¥êー¥ó¥±¥ß¥«¥ë¡Ë¤ª¤è¤ÓBio2X»ö¶È¡ÊÂè2À¤Âå¥¨¥¿¥Îー¥ë¡¢SAF¡¢ÍÏ²ò¥Ñ¥ë¥×¡¢¥ê¥°¥Ë¥ó¡Ë¤Ë½Ð»ñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Greenko¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¸÷¡¢É÷ÎÏ¡¢¿åÎÏ¤ò´Þ¤àºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ã»´üÅª¤Ë12GWÄ¶¤Î±¿Å¾²ÄÇ½ÍÆÎÌ¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥ÉÁ´ÅÚ¤Ç2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë100GWh¤ÎÃ±°ì¥µ¥¤¥¯¥ëÍÈ¿å¼°¿åÎÏÃßÅÅÍÆÎÌ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AM Green¤Ï¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÇ¯»º500Ëü¥È¥ó¤Î¥°¥êー¥ó¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢À¸»ºÇ½ÎÏ¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡Ê¤¦¤ÁÇ¯»º100Ëü¥È¥ó¤Ï·úÀßÃæ¡Ë¡¢¤³¤ì¤Ï¥¤¥ó¥É¤Î¥°¥êー¥ó¿åÁÇÀ¸»ºÌÜÉ¸¤Î5Ê¬¤Î1¡¢¤ª¤è¤Ó²¤½£¤Î¥°¥êー¥ó¿åÁÇÍ¢ÆþÌÜÉ¸¤Î10%¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯»º100Ëü¥È¥ó¤Î¥°¥êー¥ó¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
»°°æÊª»º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢60¤«¹ñ°Ê¾å¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¡¢¹ÈÏ¤Ê»º¶È¤òÌÖÍå¤¹¤ëÂ¿³ÑÅª¤Ê»ö¶È¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÍ¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¼è°ú¡¦Åê»ñ´ë¶È¤Ç¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢À¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë´ë¶È¤ò´Þ¤à¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÃÏÍýÅª¤ª¤è¤Ó¶È³¦²£ÃÇÅª¤Ê¶¯¤ß¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ¹´üÅª¤«¤Ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»ö¶È¤ÎÈ¯·¡¡¢³«È¯¡¢À®Ä¹¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡§https://mma.prnasia.com/media2/2848634/Mahesh_Kolli_AM_Green.jpg?p=medium600
¥í¥´¡§https://mma.prnasia.com/media2/2848633/Mitsui_Logo.jpg?p=medium600
¥í¥´¡§https://mma.prnasia.com/media2/2490224/AM_GREEN_Logo.jpg?p=medium600
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com