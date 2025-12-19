『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 ″PRIMAL SPIDER THE FINAL″ ～大暴年会～』12月25日（木）18時30分より「ABEMA PPV」にて生放送決定！

株式会社AbemaTV(C)LDH JAPAN Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ダンス＆ボーカルグループ・ THE RAMPAGE による『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 "PRIMAL SPIDER THE FINAL" ～大暴年会～』を、2025年12月25日（木）18時30分より「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて生放送することを決定いたしました。また、本公演の視聴チケットを2025年12月19日（金）16時より販売開始いたします。

このたび、「ABEMA PPV」にて生放送が決定した『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 "PRIMAL SPIDER THE FINAL" ～大暴年会～』は、THE RAMPAGE の2025年ツアー『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 "PRIMAL SPIDER"』ファイナル公演です。

2025年、アリーナ20公演を含む全国ツアーとアジア公演を完走し、“PRIMAL SPIDER～巡らせる糸～”をテーマに各地を駆け抜けてきたTHE RAMPAGE。その集大成となるラストライブが、年末の特別イベント“大暴年会”として開催されます。

“暴れ納め”をコンセプトに掲げる本公演では、ツアーを通して進化し続けた演出・ステージ構成・パフォーマンスをすべて注ぎ込んだ、2025年のTHE RAMPAGEを象徴する「完成形」 のライブが期待されています。

ツアーを追いかけてきたファンはもちろん、初めて触れる視聴者にとっても、グループのエネルギーと熱が最高潮に達する一夜。2025年を締めくくるスペシャルステージをぜひ、「ABEMA」にてお楽しみください。

本公演は、「ABEMA PPV」にて2025年12月19日（金）16時からチケットの販売（※1）を開始し、4,500円（税込）でチケットを購入、視聴することができます（※2）。

今後も、「ABEMA」ではアーティストのライブ、イベント、スポーツ興行、ファッションショー、舞台など多彩な新時代のオンラインコンテンツを視聴いただける「ABEMA PPV」ならではのコンテンツ拡充や、利便性を高めるための取り組みを積極的に行ってまいります。

（※1）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、別途400円の手数料が生じます。購入方法の詳細は特設ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）「ABEMA PPV」のコンテンツは一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

■「ABEMA PPV」／『THE RAMPAGE LIVE "PRIMAL SPIDER THE FINAL" ～大暴年会～』 放送概要

▼出演者

THE RAMPAGE

▼放送日時

2025年12月25日（木）18時30分～ 本編開始（18時00分～ 放送開始）

▼視聴料金

4,500円（税込）

※ABEMAアプリでご購入の方は、別途手数料として400円（税込）がかかります。

▼販売期間

2025年12月19日（金）16時00分～2025年12月25日（木）19時00分

▼視聴購入URL

https://abema.tv/live-event/e0229434-15af-43ae-af76-2f26566f5222

※画像をご使用の際は、【(C)LDH JAPAN Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

※上記公演概要は予告なく変更になる可能性がございます。

※チケットご購入後の公演延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・変更・払い戻しはできません。

※「ABEMA PPV」のコンテンツは一部デバイスではご視聴いただけませんのでご注意ください。モバイルブラウザや一部のIPTVではご視聴いただけません。各種デバイスの「マイリスト」内に「ペイパービュー」がある場合は、ご視聴いただけるデバイスです。（最新のアプリバージョンにてご確認ください）

※本放送は見逃し配信、追っかけ再生に対応しておりません。

※本放送は国内でのみお楽しみいただけます。

※「ABEMAプレミアム」および「広告つきABEMAプレミアム」の方もコンテンツごとのご購入が必要となります。

※「ABEMA PPV」についての詳細はこちらをご確認ください。https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360053235872

