安達祐実さんとブライスがコラボレーション！『アダチユミ ブライス アムール』が２０２６年に登場！

株式会社クロスワールドコネクションズ「アダチユミ ブライス アムール」 BLYTHE is a trademark of Hasbro. (C) 2025 Hasbro. All Rights Reserved. Photography by CWC. www.blythedoll.com

ネオブライス25周年を記念して、スペシャルコラボが実現！

2026年は、日本で復活したブライスドールが25周年を迎えるアニバーサリーイヤー。その記念すべき年に、特別なコラボレーションが実現しました。

今回ブライスがタッグを組んだのは、変わらぬ可愛らしさと透明感で多くの人を魅了し続ける俳優・安達祐実さん。長年のブライスファンでもある安達さんとともに、スペシャルドール「アダチユミ ブライス アムール」が誕生しました。

レパード柄をアクセントにしたキュートなウィンターファッションは、大人の遊び心と洗練されたセンスが光る仕上がりです。トレンド感と愛情、こだわりがたっぷり詰まった特別なブライスを、ぜひお楽しみください(ハート)

「アダチユミ ブライス アムール」 29,800円（税込み）アイシャドウ：テラコッタオレンジアイカラー: 左向きにライトベージュ(ホログラム入り)アイカラー: 正面向きの一つにアクアグリーン

販売方法については、ブライス公式をご覧ください。

ブライス公式サイト：https://www.blythedoll.com



★抽選受付期間：2025年12月20日（土）正午12：00 ～ 2025年12月26日（金）23：59

発売日：2026年1月予定

メーカー小売り希望価格：29,800円（税込み）

※本製品は対象年齢が15歳以上となります。

※仕様は製品とは異なる場合がございます。



ブライス公式ショップJunie Moon：

代官山店 http://daikanyama.juniemoon-shop.com

大阪店 http://osaka.juniemoon-shop.com

原宿店 http://harajuku.juniemoon-shop.com

ブライス関連サイト/SNS：

オンラインストア：https://shop.juniemoon.jp

インスタグラム：https://www.instagram.com/juniemoon_official/





＜権利表記 記載のお願い＞

商品の画像をご使用の際は、下記の権利表記をご記載いただけますようお願いいたします。

BLYTHE and HASBRO and all related trademarks and logos are trademarksd of Hasbro, Inc. (C)2024 Hasbro. Licensed by Hasbro. Photography by Cross World Connections, Ltd.

＜会社概要＞

有限会社ジュニームーン

代表者名ジュンコ・ウォング（黄ジューン）

住所150-0033 東京都渋谷区猿楽町4-3,1F

電話番号 03-3496-0740

公式サイト：https://www.blythedoll.com



＜会社概要＞

社名株式会社クロスワールドコネクションズ [CWC]

代表者名ジュンコ・ウォング（黄ジューン）

住所〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南3-7-5 東光苑マンション502

電話番号03-6452-4778

設立1991年2月4日

URL: https://www.cwctokyo.com