安達祐実さんとブライスがコラボレーション！『アダチユミ ブライス アムール』が２０２６年に登場！
ネオブライス25周年を記念して、スペシャルコラボが実現！
2026年は、日本で復活したブライスドールが25周年を迎えるアニバーサリーイヤー。その記念すべき年に、特別なコラボレーションが実現しました。
今回ブライスがタッグを組んだのは、変わらぬ可愛らしさと透明感で多くの人を魅了し続ける俳優・安達祐実さん。長年のブライスファンでもある安達さんとともに、スペシャルドール「アダチユミ ブライス アムール」が誕生しました。
レパード柄をアクセントにしたキュートなウィンターファッションは、大人の遊び心と洗練されたセンスが光る仕上がりです。トレンド感と愛情、こだわりがたっぷり詰まった特別なブライスを、ぜひお楽しみください(ハート)
「アダチユミ ブライス アムール」 29,800円（税込み）
アイシャドウ：テラコッタオレンジ
アイカラー: 左向きにライトベージュ(ホログラム入り)
アイカラー: 正面向きの一つにアクアグリーン
販売方法については、ブライス公式をご覧ください。
ブライス公式サイト：https://www.blythedoll.com
★抽選受付期間：2025年12月20日（土）正午12：00 ～ 2025年12月26日（金）23：59
発売日：2026年1月予定
メーカー小売り希望価格：29,800円（税込み）
※本製品は対象年齢が15歳以上となります。
※仕様は製品とは異なる場合がございます。
