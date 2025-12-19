¡ÖHappy New Year From WeatherPlanet¡×¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¡¢POPUP¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Òcoly¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÅç°ÉÆà¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥¢¥Ë¥á¥Ð¥³¡×¡Êhttps://www.animebako.com/¡Ë¤Ï¡¢¡ÖWeatherPlanet¡×¤Î¡Ö¤ªÀµ·î¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤òÍÑ¤¤¤¿¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦´ü´Ö¸ÂÄêPOPUP STORE¡ÖHappy New Year From WeatherPlanet¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÈÎÇä³µÍ×
◼︎ÈÎÇä³«»ÏÆü»þ¡§2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë18:00～2026Ç¯2·î2Æü¡Ê·î¡Ë23:59
◼︎ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§¥¢¥Ë¥á¥Ð¥³¡Êhttps://animebako.com/¡Ë
¢¨¼õÃíÈÎÇä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¤Î¤ªÆÏ¤±¤ÏPOPUP STORE³«ºÅ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦POPUP STORE¾ÜºÙ
¡ÖWeatherPlanet¡×¤Î¡Ö¤ªÀµ·î¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤ÆPOPUP STORE ¡ØHappy New Year From WeatherPlanet¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
HMV35¼þÇ¯¤ò½Ë¤·¡¢²ñ¾ì¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ä²ñ¾ì¸ÂÄêÆÃÅµ¡¢¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÅ¸¼¨¡¢¥³¥á¥ó¥¿¥êー±ÇÁü¤ÎÊü±Ç¡¢Å¹ÆâÊüÁ÷Åù¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
◼︎³«ºÅ²ñ¾ì¡§HMV¡õBOOKS SHIBUYA¡¡5F
◼︎³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë
◼︎HMVÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.hmv.co.jp/news/article/251010145/
¢¨2026Ç¯£±·î2Æü(¶â)¡¢3Æü(ÅÚ)¡¢4Æü(Æü)¤Î¡ÖHappy New Year From WeatherPlanet¡×¤Ø¤ÎÆþ¾ì¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢º®»¨´ËÏÂ¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖLivePocket¡Ê¡ÜID¡Ë¡×¤Ë¤è¤ëÆþ¾ìÀ°Íý·ô¤òÈ¯¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¾åµHMVÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Æþ¾ìÌµÎÁ¡£
¢¨³«ºÅ»þ´Ö¤ÏÅ¹ÊÞ±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹¡£
¢¨³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏÅ¹ÊÞ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤êÆþ¾ì¤òÀ©¸Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
◼︎ÆÃÅµ
¡ØHappy New Year From WeatherPlanet¡Ù´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤òHMV¡õBOOKS SHIBUYA¤Ë¤Æ¤ªÇã¤¤¾å¤²2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ÇÊ£À½¥á¥Ã¥»ー¥¸Æþ¤ê¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´£¶¼ï¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ËçÇÛÉÛ¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÇÛÉÛ´ü´ÖÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÍ½¹ð¤Ê¤¯½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥ì¥·ー¥È¤Î¹ç»»¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨HMV&BOOKS SHIBUYA¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¤Î¤ßËÜÆÃÅµ¤òÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¥Ð¥³¤Ç¤´¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏËÜÆÃÅµ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¾¦ÉÊ¾Ò²ð
◼︎B2¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
²Á³Ê¡§3,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§ÌóH728¡ßW515mm
◼︎¥Á¥§¥É÷¥Õ¥©¥È¥«ー¥É¥»¥Ã¥È¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
²Á³Ê¡§880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§ÌóH86¡ßW54mm
◼︎Çó²¡¤·´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È¡ÊÁ´£±¼ï¡Ë
²Á³Ê¡§1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Ä¾·ÂÌó56mm
◼︎Çó²¡¤·¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÁ´2¼ï¡Ë
²Á³Ê¡§³Æ1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó180mm°ÊÆâ
◼︎¤ª¼é¤ê¡ÊÁ´£²¼ï¡Ë
²Á³Ê¡§³Æ1,430±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§ÌóH75¡ßW40mm
◼︎MEN&¤¢¤µ¤Ò¥Ô¥ó¥º¥»¥Ã¥È¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
²Á³Ê¡§2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§ÌóH30¡ßW30mm°ÊÆâ
◼︎¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡ÊÁ´2¼ï¡¢HMV¡õBOOKS SHIBUYA¸ÂÄê¡Ë
²Á³Ê¡§³Æ1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§ÌóH100¡ßW37mm
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏHMV¡õBOOKS SHIBUYA¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¢¥Ë¥á¥Ð¥³¡×¤Ç¤Î¼õÃíÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
◼︎¤ª¤ß¤¯¤¸¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡ÊÁ´£±¼ï¡¢HMV¡õBOOKS SHIBUYA¸ÂÄê¡Ë
²Á³Ê¡§2,420±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§ÌóH93¡ßW131¡ßD69mm
ÆâÍÆ¡§¥Ñ¥¹¥¿¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ê¥³¥·¥ç¥¦¡õ¥Áー¥ºÌ£¡Ë9ÂÞÆþ
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸Æâ¤Ë¤ª¤ß¤¯¤¸¡ÊÁ´9¼ï¡Ë¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏHMV¡õBOOKS SHIBUYA¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¢¥Ë¥á¥Ð¥³¡×¤Ç¤Î¼õÃíÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー
ÏÂ»¬ÍÍ¡Êhttps://x.com/wasabilabel¡Ë
¡¦¤½¤ÎÂ¾¤´°ÆÆâ
(C)2025 WeatherPlanet
