Ì¾¸Å²°È¯¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¤È¹ÔÎó¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤¡¢¡ÖÃë¤À¤±¤¦¤Ê¤®²°¡×´Æ½¤¤Î¡¢¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡§Ãº¾Æ±·¤ÈÆÃÁªÏÂµí¡Ö¤Õ¤¸¤µ¤ó¡×¤¬ÆàÎÉ¸©Å·Íý»Ô¤Ë½é¾åÎ¦¡ª¡ª
¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºËÜÉô¤ä²ÃÌÁÅ¹¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌøÀ¥²íÅÍ¡Ë¤¬¥ªー¥ÊーÀ©¤Ë´ð¤Å¤±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯ËÜ³Ê¤¦¤Ê¤®¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿Ãº²Ð±·ÀìÌçÅ¹¡ÖÃë¤À¤±¤¦¤Ê¤®²°¡×¤¬¡¢º£¤Þ¤ÇÃë¤Î¤ß¤Î´Ö¼Ú¤ê±Ä¶È¤È¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢±·ÀìÌçÅ¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÃº²Ð±·¤ÈÆÃÁªÏÂµí¤Õ¤¸¤µ¤ó¡×¤ò2025Ç¯7·î¤Ë1¹æÅ¹¤ò»ÍÆü»Ô»Ô¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¡¢º£²ó4Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¤¬ÆàÎÉ¸©Å·Íý»Ô¤Ë¥ªー¥×¥óÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
±·¤ò°ìÈøÈ¾»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö±·Ð§¡¡¶Ë¾å¡×
´Ö¼Ú¤ê±·²°¤È¤·¤Æ¤Î¤ªÅ¹¤¬±·ÀìÌçÅ¹¤ËÄ©Àï¤Ø¡ª
Ãë¤À¤±¤¦¤Ê¤®²°¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¾¸Å²°¤Ç¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£Ãå¼Â¤Ë¥Õ¥¡¥óÁØ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¤ªÅ¹¤¬¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òÃ×¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¤Õ¤¸¤µ¤ó¤Ï´Ö¼Ú¤ê±Ä¶È¤Ç¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¡Ö±·Ð§¡×¤ä¡ÖÝ¤¤Þ¤Ö¤·¡×°Ê³°¤Î¡Ö¸æÁ·¥á¥Ë¥åー¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö²³¤¦¤Ê¤®¡×¡ÖÏÂµíÝ¤¤Þ¤Ö¤·¡×¤Ê¤É¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¾Êª¥á¥Ë¥åー¤â°ú¤ÃÄó¤²¡¢Éý¹¤¤³§ÍÍ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆàÎÉ¸©¤Î³§ÍÍ¤Ø¤ÎÆü¾ï¤ÎìÔÂô¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤
²æ¡¹¤Ï¡¢¡Ö¼Ö¤ÇÄÌ¤¨¤ë¡¢²ÈÂ²¤ÇÄÌ¤¨¤ë±·ÀìÌçÅ¹¡×¡ÖµÇ°Æü¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢Å·Íý¤Î±·²°¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡ª
▪️º£¤Ç¤Ï¹âµé¿©ºà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¡Ö±·¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢²æ¡¹¡Ö¤Õ¤¸¤µ¤ó¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¹âµéÅ¹¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î±·¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²·Ìä²°¤Î¸·¤·¤¤´ð½à¤ÇÌÜÍø¤ÁªÊÌ¤µ¤ì¤¿»é¾è¤ê¤ÎÎÉ¤¯¡¢¿È¤Î½À¤é¤«¤¤¡Ö¥Ë¥Û¥ó¥¦¥Ê¥®¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î±·¤¬Â¾¤Î¤ªÅ¹¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤è¤ê¤âÌóÈ¾³Û¤Î²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
▪️¶áÇ¯²Á³Ê¹âÆ¤¬Çº¤Þ¤ì¤ë¡¢¹ñ»º¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÆ¡£¤³¤Á¤é¤â¡¢ÅöÅ¹¤Ç¤Ï¤´ÈÓ¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¹â²ÐÎÏ¤Ç°ìµ¤¤Ë¿æ¤¾å¤²¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö±©³ø¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿æ¤Î©¤Æ¡¢¥Û¥¯¥Û¥¯¤Î¤ªÊÆ¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¡ªËþÊ¢¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
▪️¡Ö±·¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¤â½¼¼Â¡£¤½¤·¤Æ±·¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¸æÁ·¤âÂô»³¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¨ÀáÎÁÍý¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë±·¤Ç¡¢²Æ¤Î»þ´ü¤Ë¿©¤Ù¤ë¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅöÅ¹¤Ï²¿ÅÙ¤â¥ê¥Ôー¥È¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥Ë¥åー¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë´ûÂ¸¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢½µ£±É¬¤ºÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒÍÍ¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤¯¤é¤¤Ë°¤¤Ê¤¤¤ªÅ¹ºî¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
▪️100¡óÃº²Ð¤Ç¤ÎÄ´Íý¤µ¤ì¤¿ËÜ³Ê±·¤¬¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢¥¬¥¹Ä´Íý¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢±·²°¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢ÅöÅ¹¤Ç¤Ï¡¢À¸¤Î¾õÂÖ¤«¤é´°Á´¤ËÃº²Ð¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¹â²ÐÎÏ¤Ç°ìµ¤¤ËÄ´Íý¤·¤Þ¤¹¡£°ì¸ýËËÄ¥¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë±·¤Ë¤Û¤Î¤«¤ËÃº¤Î¹á¤ê¤¬Éº¤¤¡¢Èó¾ï¤ËÈþÌ£¤·¤¤±·¤¬¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¼«Éé¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Õ¤¸¤µ¤ó¡×¤Ç¤Ï±·¤ò¼ç¼´¤È¤·¤¿Ì¾Êª¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡ª¡ª
±·¤ò¼ç¼´¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸æÁ·¥á¥Ë¥åー¤òÍÑ°Õ¡£¤´²ÈÂ²¤´Í§¿Í¤È¤â°ì½ï¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤êÄº¤±¤ë¡Ö²³¤¦¤Ê¤®¡×¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ý¤¤Þ¤Ö¤·
ÆÃÁªÏÂµí¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿µí¤Þ¤Ö¤·
ÍÍ¡¹¤Ê¸æÁ·¥á¥Ë¥åー
¤â¤Á¤í¤ó¡ÖÃë¤À¤±¤¦¤Ê¤®¡×Ì¾Êª¤ÎÉÙ»Î¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó±·¤â¤ª³Ú¤·¤ßÄº¤±¤Þ¤¹¡ª
Ãë¤À¤±¤¦¤Ê¤®²°¤ÎÌ¾Êª¡¢ìÔÂô¤Ë¤â2Èø»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¡ÖÉÙ»Î¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡×±·Ð§¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¤Õ¤¸¤µ¤ó¡×¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ßÄº¤±¤Þ¤¹¡£±·¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤¤¦±·¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÊý¤Ë¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë»ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
Å¹¡¡¡¡Ì¾ ¡¡Ãº²Ð±·¤ÈÆÃÁªÏÂµí¤Õ¤¸¤µ¤ó¡¡ÆàÎÉÅ·ÍýÅ¹
½»¡¡¡¡½ê ¡¡¢©632-0084¡¡ÆàÎÉ¸©Å·Íý»Ô²ÅÈ¨Ä®671
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡ 0743-84-9988
±Ä¶È»þ´Ö ¡¡¥é¥ó¥Á 11:00～15:00¡ÊL.O14:30) ¥Ç¥£¥Êー 17:00～20:00(L.O 19:30)
ºÂ ÀÊ ¿ô¡¡ 40ÀÊ
Äê µÙ Æü¡¡ ¤Ê¤·
Ãó¼Ö¾ì¡¡ 40Âæ
H¡¡ P¡¡¡¡ https://www.unagihirudake.com
¡ãÃº²Ð±·¤ÈÆÃÁªÏÂµí¤Õ¤¸¤µ¤ó¤ÎÆÃÄ§¡ä
◼️¹âµéÅ¹¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥Û¥ó¥¦¥Ê¥®¤ò»ÈÍÑ
¸·Áª¤·¤¿¥¨¥µ¤È¿å¼Á¤Ç°é¤Ã¤¿¥Ë¥Û¥ó¥¦¥Ê¥®¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅöÅ¹¤Ç¤Ï¡¢ÁÏ¶È¶å½½Ç¯Â³¤¯²·Ìä²°¤«¤éÆÏ¤¯¡¢¸·¤·¤¤´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡¢¡ÖÎÉ¼Á¡×¤Ç¡Ö°ÂÁ´¡×¤Ê¸·Áª¤·¤¿±·¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¹âµéÌ¾Å¹¤Ç¤â¼è°·¤¦±·¤Ï¡¢¿È¤â½À¤é¤«¤¯¡¢»é¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥¯¥»¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
◼️¿¦¿Í¤Îµ»½Ñ¤ò´°Á´ºÆ¸½¤«¤ÄÄó¶¡¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤òÂçÉý¤ËÃ»½Ì
Ï·ÊÞÅ¹¤Ç¤ÏÄó¶¡¤Þ¤Ç20～30Ê¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¤ò10Ê¬ÄøÅÙ¤Ë¤Þ¤ÇÃ»½Ì¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Å¹Æâ°û¿©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µ¤·Ú¤Ë¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
◼️¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ¤Ê¤Î¤Ë¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë
¸½ºß¤Ç¤Ï¥Ï¥ì¤ÎÆü¤Î¿©»ö¤È¤¤¤¦¹âµé¤Ê¥¤¥áー¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿±·¤ò¤ªÃÍÂÇ¤Á²Á³Ê¤ÇÆü¾ïÅª¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÂç½°²Á³Ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¤ò´Ö¼Ú¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¸¶²Á¤Ë´Ô¸µ¡£Áê¾ì¤ÎÌóÈ¾³Û¤Ç¤Î¤´Äó¶¡¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£