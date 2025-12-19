独立系資産運用会社の「スパークス・グループ」がプレミアム優待倶楽部を導入

株式会社ウィルズ

投資家と上場企業を結ぶIR支援カンパニーである株式会社ウィルズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：杉本光生、以下「ウィルズ」）が提供するポイント制株主優待と株主情報の電子化サービスを融合させたデジタル株主管理プラットフォーム「プレミアム優待倶楽部」を、スパークス・グループ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 グループCEO：阿部修平、以下「スパークス・グループ」)が株主優待制度の新設にあたり、導入いたします。

資産運用を本業とする上場企業への株主優待導入は、IR業界で先進的な事例となります。

株主優待制度導入の目的

１.スパークス・グループ株式の流動性向上及び投資家層の拡大

２.スパークス・グループの株主との対話強化、及び株主管理のDXの促進

■導入背景 【日本株運用のプロが「金券」ではなく「DX」を優待に選んだ理由】

スパークス・グループは、経営の重要な課題の一つとして「投資家層の拡大」および「株式の流動性向上」を掲げています。同社は、単に優待品を送付するだけでなく、株主との対話強化や株主管理のDX（デジタル・トランスフォーメーション）を促進することを目的として、『プレミアム優待倶楽部』の導入を決定いたしました。

従来の金券やカタログギフトの郵送では困難であった「株主情報のデジタル化」と、それに基づく「双方向の対話（PR情報・IR情報の配信、アンケートの実施等）」を実現できるプラットフォームとして、当社の『プレミアム優待倶楽部』が採択されました。

■施策の特徴 【年2回のタッチポイント（株主優待）でファン株主を育成】

本施策では、2026年以降、毎年3月末日・9月末日の年2回、スパークス・グループ株式300株以上を保有する株主様を対象にポイントを進呈します。これにより、継続的な保有を促進するとともに、最大4回分までポイントを繰り越せる仕組み（要継続保有）を通じて、中長期的な安定株主の育成を図ります。

■新設される株主優待について

スパークス・グループの株主様は、株主専用のWEBサイト「スパークス・グループ・プレミアム優待倶楽部」を通して進呈される株主優待ポイントを利用して、厳選されたブランド牛やお米などのこだわりのグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、家電製品に加え、デジタルギフト（Amazonギフトカード）を含む、5,000種類以上の商品からお選びいただけます。

また、他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算可能な共通株主優待コイン『WILLsCoin』にも交換できます。合算した『WILLsCoin』は「プレミアム優待倶楽部PORTAL」（https://portal.premium-yutaiclub.jp/）にて宿泊チケットや高級ワイン等のより幅広いラインナップの優待品との交換や、ふるさと納税にご利用いただけます。（https://premium-yutaiclub.satori.site/furusato）

【進呈条件】

2026年以降、毎年３月末日・９月末日の株主名簿に記録または記載された、300株以上保有する株主様を対象といたします。

【繰越条件】

ポイントは、３月末日・９月末日の株主名簿に、同一株主番号で連続２回以上記載され、かつ300株以上継続保有されている場合にのみ繰越すことができ、最大で直近４回分をまとめて交換することができます。

なお、３月末日・９月末日の権利確定日までに「株式の全売却」「証券会社の貸株サービスのご利用」「ご本人様以外への名義変更及び相続等」などその他事由により株主番号が変更された場合は、当該ポイントは失効となり、繰り越しはできませんので、十分にご留意ください。

【プレミアム優待倶楽部ポイント交換商品】

プレミアム優待倶楽部では、全国各地の銘品・美食・上質なライフスタイルアイテムなど、約5,000種類の厳選された商品ラインアップを取り揃え、ワンランク上の“選ぶ楽しみ”をご提供しています。

※掲載写真は一例です。商品・内容は変更となる場合がございます。

■日本ワイン／シャトージュン／ROUGE2023

富士の夢／赤ワイン受賞／ワイン750ml

［14,000ポイント］

「ROUGE2023」は、イギリスの二大国際ワインコンテスト、デキャンター・ワールド・ワイン・アワード2025にて銀賞を、インターナショナル・ワインチャレンジにて奨励賞をW受賞いたしました。

国際品種として認められた、日本を象徴する名を冠した品種「富士の夢」の洗練されたフルボディの赤ワインを是非お愉しみください。

■＜米沢牛黄木＞米沢牛サーロインステーキ

3枚（計540g）賞味期限：出荷日より冷凍30日

［17,500ポイント］

黄木（おおき）が選び抜いた米沢牛のサーロインステーキです。柔らかくジューシーな食感をお楽しみいただけます。

■日本料理店の天然あわびステーキ殻付き70g×3個

［30,000ポイント］

肉厚の天然鮑を強火で焼き上げています。天然ならではの弾力ある食感を自家製ウニソースが引き立てます。

株主様限定の特設ウェブサイト「スパークス・グループ・プレミアム優待倶楽部」のサイト公開は2026年5月を予定しております。（https://sparx.premium-yutaiclub.jp）

株主優待制度の内容について変更が生じた場合には、速やかに開示のうえ、お知らせいたします。

◆スパークス・グループ株式会社

スパークス・グループ株式会社は、運用会社として日本で初めて株式上場を果たし、革新的な投資戦略のもと、優れた運用実績をあげ続けてきた独立系の運用会社です。

事業の詳細は、次のウェブサイトをご参照ください。（https://www.sparx.jp/）

◆株式会社ウィルズ

株式会社ウィルズ(英名：WILLsInc.)は、国内のべ600社の上場企業に、国内外機関投資家及び個人投資家を対象としたマーケティングプラットフォームを提供しております。

中核サービスであるプレミアム優待倶楽部（https://portal.premium-yutaiclub.jp/）は、ブロックチェーン技術を活用した株主優待共通コイン（WILLsCoin）と電子議決権行使プラットフォーム（WILLsVote）を通して、金融市場と上場企業の対話を促進し、顧客企業の企業価値最大化を目指します。

事業の詳細は、次のウェブサイトをご参照ください。（https://www.wills-net.co.jp/）

*1：2024年度の実績（プレミアム優待倶楽部プラットフォーム全体の合計交換・取引数）

*2：プレミアム優待倶楽部PORTAL登録商品数

*3：登録株主数、導入企業数は2025年8月1日時点の数値