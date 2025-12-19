この冬注目の限定アイテムがバブアー路面店・公式オンラインストアに集結！

株式会社Barbour partners Japan

2025年12月26日(金)より、バブアー路面店である原宿店、代官山店、堀江店および公式オンラインストアにて限定アイテムを発売。

この冬注目の3つのコレクションがラインアップいたします。

Barbour（バブアー）が、イギリスのシューズブランドLoake（ローク）とタッグを組んだシューズコレクションが登場。

Barbourならではのアップサイクルプロジェクト“RE-LOVED（リラブド）”の一環として、ワックスジャケットから再利用したワックスドコットンを使用したブーツとタッセル付きのローファーの2型を数量限定で販売いたします。

イングランド製のLoakeの上質なレザーとワックスドコットンが融合した、一足ごとに異なる風合いと特別なシューズコレクション。

グッドイヤーウェルト製法とストームウェルトによる堅牢な作り、立体感のあるエプロンとバットシームが、ラバー製のVictoryソールの上でモダンかつ洗練された印象を演出します。

アーチサポート付きのクッション性に優れたインソールには、Barbourのタータンチェックのライニングをあしらっています。

Barbour RE-LOVED × Loake Shoemakers Gisbourne \154,000(税込み)

Barbour RE-LOVED × Loake Shoemakers Russell \121,000（税込み）

両モデルともに、Barbourのジャケットから再利用されたボタンとLoakeの生産過程で余ったレザーで作られたオリジナルキーリングが付属いたします。

RE-LOVEDのプロダクトは、再利用されたワックスドコットンによって異なる表情を持つ唯一無二のアイテムです。それぞれ色見や風合いの違いをお楽しみください。

発売日：2025年12月26日(金)

展開店舗：バブアー 原宿店

バブアー 公式オンラインストア

■Barbour × WP

BARACUTA（バラクータ）など、数々のヘリテージブランドを取り扱うイタリアン・カンパニー、WP（ウーピー）とのコラボレーションモデルが登場。

バブアーのアイコンモデルBEDALE（ビデイル）をベースに、WPのアーカイブピースのディテールを融合させた特別なコラボレーションモデル。

アーカイブピースを再現するため、ワックスドコットンにストーンウォッシュ加工を施し、長年愛用したようなヴィンテージライクに仕上げています。

ショルダーパッチには英国製のレザーを使用、スナップボタンには洗いをかけたボディにマッチするアンティークゴールドのハードウェアを採用するなど、細部までこだわりが詰まった1着です。

Barbour × WP WASHED BEDALE JACKET \89,100（税込み）

発売日：2025年12月26日(金)

展開店舗：バブアー 原宿店、バブアー 代官山店、バブアー 堀江店、

バブアー 公式オンラインストア

■HANLEY CREW KNIT

軽量で通気性の良いスコットランド製のピュアウールを使用したニットウェアが登場。

ブランドのルーツであるスコットランドに着想を得た本アイテムは、バブアーのハウスタータンである4種のタータンチェックのカラーパレットを採用。

薄手でごわつかず、シンプルなクルーネックデザインはバブアーのジャケットとも相性抜群です。

HANLEY CREW KNIT各\47,300（税込み）

発売日：2026年1月14 (水)発売

展開店舗：バブアー 原宿店

バブアー公式オンラインストア

※公式オンラインストアにて先行予約受付中

■お問い合わせ先

株式会社バブアー パートナーズ ジャパン

TEL: 03-6380-9170

e-mail: info@barbourpj.co.jp

公式オンラインストア：https://www.japan.barbour.com/