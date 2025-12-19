【バクヤスAI 記事代行｜サービスアップデートのお知らせ】AI検索に記事要約の挿入が可能になりました

TechSuite株式会社

TechSuite株式会社（テックスイート／代表取締役: 畠山夏輝）は、当社が提供する「バクヤスAI 記事代行」サービスにおいて、AI検索に対応した「記事要約」の挿入機能を実装したことをお知らせいたします。

これからの検索流入のカギを握る「AIO対策」に関わる重要な機能を、 【追加料金なし・設定不要】で実装いたしました。

▼成果物イメージ

該当記事：タイトルタグのSEO効果を最大化する書き方｜文字数・配置・改善方法まで徹底解説(https://bakuyasu.techsuite.co.jp/12258/)

「AIO（AI Optimization）」とは？

近年、GoogleのAI OverviewやChatGPTなどの普及により、ユーザーは検索結果のリンクをクリックする前に、「AIが生成した回答」を見て満足するケースが増えています。

これまでのSEOは「検索順位の上位」を目指すものでしたが、 これから対策が必要になるAIOは「AIに“信頼できる情報源”として選ばれ、回答に引用されること」を目指す対策です。AIに引用されるためには、記事の内容がAIにとって読みやすく、要点が整理されている必要があります。

そこで今回、「バクヤスAI 記事代行」では、記事の冒頭に 「この記事でわかること（要約）」を自動生成する機能をデフォルトで追加しました。

「AIO対策・記事『まとめ』機能」導入による3つのメリット

1. 検索AIへの引用率向上を狙う

記事全体の要点を冒頭に構造化して配置することで、Googleなどの検索エンジンAIがコンテンツの内容を正しく理解しやすくなります。その結果、AI生成の回答部分に貴社の記事が「情報源」として引用される可能性が高まります。

2. 読者の離脱を防ぎ、滞在時間を延ばす

「この記事に自分の知りたい答えがあるか」をユーザーは数秒で判断します。冒頭に的確な要約があることで、読者は安心して読み進めることができ、結果として直帰率の低下と滞在時間の延長（SEO評価の向上）に寄与します。

3. 手間ゼロで「最新のSEOトレンド」に対応

本機能はデフォルトプランに自動的に組み込まれます。お客様側での設定変更や追加コストは一切不要です。いつものように発注いただくだけで、最新の検索トレンドに対応した記事構成が納品されます。

「バクヤスAI 記事代行」とは

「バクヤスAI 記事代行」には、下記の3つの特徴がございます。

１.弊社コンサルタントが記事の企画からメディア運用を支援

担当のコンサルタントがキーワードとタイトルを提案し企画から支援

150社以上のご支援、30,000記事以上作成の実績から培った運用ノウハウを活かし、貴社KPIを考慮した伴走支援

内部リンクやCTAの挿入などを提案し、成果にコミットしたサポートの提供

２.人間・専門家による徹底的な品質管理

お客様の業種やご要望に応じてチェックの体制を変更

人間・専門家の目で校正・校閲を実施

HTMLタグ付きで、SEO/LLMO対策実施済みの記事をご納品

３.業界No.1(※)の導入実績を活かした独自開発のシステム

最先端の生成AIを複合的に組み合わせた独自開発の執筆ツール

お客様からのフィードバックをもとにプロンプトやAIモデル、ワークフローの最適化

30,000記事を超える記事作成を通して得た全社ナレッジを活かし、洗練されたマスタープロンプトを作成

※調査方法：フィールド調査。調査概要：2024年10月時点 /対象企業へのフィールド調査。調査機関：日本ナンバーワン調査総研。

代表的な事例（導入実績より抜粋）

株式会社ヤマダデンキ様（家電専門メディア）

自社ECサイト「ヤマダウェブコム」のオウンドメディア強化を実現。EC全般のコンサルティングから記事制作まで、包括的なメディア支援を提供中。

インタビュー記事：https://bakuyasu.techsuite.co.jp/case/case-101/

株式会社葬儀のこすもす様（葬儀業界メディア）

AIによる量産執筆と人間のファクトチェックを組み合わせ、葬儀業界特有のニッチな情報戦略に対応。SEO効果の向上、認知度アップ、サイト滞在時間の向上に貢献。

インタビュー記事：https://bakuyasu.techsuite.co.jp/case/case-98/

ビッグローブ株式会社様（総合メディア）

AIによる迅速かつ大量な記事作成により、コンテンツ制作にかかる工数の大幅な削減。担当者のリソースを別の業務に割り当てることでメディア運用が加速。

インタビュー記事：https://bakuyasu.techsuite.co.jp/case/biglobe/

TechSuite株式会社とは?

TechSuite株式会社は「生成AIとヒトの力を融合し、ビジネスの未来を創造する」をミッションに掲げるスタートアップ企業です。生成AIを活用したコンテンツSEO対策サービス「バクヤスAI 記事代行」や企業の採用活動を支援する「AIスカウトくん」などのサービスをご提供しております。

「バクヤスAI 記事代行」紹介ページ: https://bakuyasu.techsuite.co.jp/

「AIスカウトくん」紹介ページ: https://techsuite.co.jp/ai-scout

会社ウェブサイト: https://techsuite.co.jp/