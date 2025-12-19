Global X Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ëX ¥´ー¥ë¥É ETF¡×¡ÊÌÃÊÁ¥³ー¥É¡§425A¡Ë¿·µ¬¾å¾ì¸å¡¢Ìó3¤«·î¤Ç±¿ÍÑ»ñ»º»Ä¹â100²¯±ß¤òÆÍÇË
¡¡ÂçÏÂ¾Ú·ô¥°¥ëー¥×¤ÎGlobal X Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ£²¬ ÃÒÃË¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Åö¼Ò¤¬ÀßÄê¡¦±¿ÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ëX ¥´ー¥ë¥É ETF¡×¡ÊÌÃÊÁ¥³ー¥É¡§425A¡¢°Ê²¼¡ÖÅöETF¡×¡Ë¤Î±¿ÍÑ»ñ»º»Ä¹â¤¬100 ²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöETF¤Î»Ä¹â¤Ï2025Ç¯12·î17 Æü»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ100.2²¯±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅöETF¤Ï¡¢¡ÖMirae Asset Gold Bullion ETF Index¡Ê±ß´¹»»¥Ùー¥¹¡Ë¡×¤Ø¤ÎÏ¢Æ°¤òÌÜ»Ø¤¹ETF¤Ç¤¹¡£¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖGlobal X Gold Bullion ETF¡×¡ÚGXLD¡Û¤Ø¼ç¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê¶â¸½Êª¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÅöETF¤Î¿®Â÷Êó½·¤ÏÅì¾Ú¾å¾ì¤Î¶âETF¤ÎÃæ¤ÇºÇÄã¿å½à*¤Ç¤¹¡£
¡¡º£Ç¯9·î26Æü¤Î±¿ÍÑ³«»Ï°Ê¹ß¡¢À¤³¦Åª¤Ê¶â¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¤¤´»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¿·µ¬¾å¾ì¸åÌó3¤«·î¤Ç±¿ÍÑ»ñ»º»Ä¹â¤¬100²¯±ß¤òÆÍÇË¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
*¼Â¼ÁÅª¤ËÉéÃ´¤¹¤ë±¿ÍÑ´ÉÍýÈñÍÑ¡§ÀÇ¹þÇ¯Î¨0.1775¡óÄøÅÙ
¥Õ¥¡¥ó¥É³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/137367/table/61_1_cfbddeb20fcb7a8fb5447ed7c1b09653.jpg?v=202512190452 ]
¥Õ¥¡¥ó¥ÉÈñÍÑ
¡üÅê»ñ¥ê¥¹¥¯
Åö¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢ÃÍÆ°¤¤Î¤¢¤ëÍ²Á¾Ú·ôÅù¤ËÅê»ñ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´ð½à²Á³Û¤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Åê»ñ¸µËÜ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤ ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤ò³ä¹þ¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿®Â÷ºâ»º¤ËÀ¸¤¸¤¿Íø±×¤ª¤è¤ÓÂ»¼º¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÅê»ñ¼Ô¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¿® Â÷¤ÏÍÂÃù¶â¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ð½à²Á³Û¤Î¼ç¤ÊÊÑÆ°Í×°ø¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£ ¡Ö³ô²Á¤ÎÊÑÆ°¡Ê²Á³ÊÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¡¦¿®ÍÑ¥ê¥¹¥¯¡Ë¡×¡¢¡Ö¶â¤Î²Á³ÊÊÑÆ°¡Ê²Á³ÊÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¡¦¿®ÍÑ¥ê¥¹¥¯¡Ë¡×¡¢¡Ö°ÙÂØ¥ê¥¹¥¯¡×¡¢ ¡Ö¥«¥ó¥È¥êー¡¦¥ê¥¹¥¯¡×¡¢¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡× ¢¨´ð½à²Á³Û¤ÎÊÑÆ°Í×°ø¤Ï¡¢¾åµ¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ü »Ø¿ô¤ÎÃøºî¸¢Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊMirae Asset Gold Bullion ETF Index¡Ê±ß´¹»»¥Ùー¥¹¡Ë¡Ë
Mirae Asset Global Index Private Limited ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤ÎÀ½ÉÊ¤â¤·¤¯¤Ï¥µー¥Ó¥¹¤Î¸øÉ½¤ª¤è¤Ó´ÉÍý ¤Ë´Ø¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢¾Ú·ô¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊ¡¢À½ÉÊ¤â¤·¤¯¤Ï¼è°úÀïÎ¬¤ÎÇäÇã¤Þ¤¿¤ÏÊÝ¾Ú¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¥·¥Ã¥×¤â¤·¤¯¤Ï¿äÁ¦¤È¸« ¤Ê¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Mirae Asset Global Index ¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¾õ¶·¤Þ¤¿¤ÏÂ¦ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Þ¤¿¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯ ¥¹ÃÍ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¾ðÊó¤Þ¤¿¤Ï·ë²Ì¤ÎÀµ³ÎÀ¡¢Å¬»þÀ¡¢´°Á´À¤Þ¤¿¤ÏÅ¬ÀÚÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌÀ¼¨Åª¤Ë¤âÌÛ¼¨Åª¤Ë¤â¡¢ ¼çÄ¥¡¢Í½Â¬¡¢ÊÝ¾Ú¤Þ¤¿¤Ï³ÎÌó¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡£Mirae Asset Global Index ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤¬Àµ¤·¤¯·×»»¤µ¤ì¤ë¤è¤¦ºÇÁ±¤ÎÅØÎÏ ¤òÊ§¤¦¡£ËÜ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Çー¥¿¤Ë´Ø¤¹¤ë¾¦ÉÊÀ¤Þ¤¿¤ÏÆÃÄêÌÜÅª¤â¤·¤¯¤Ï»ÈÍÑ¤Ø¤ÎÅ¬¹çÀ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌÀ ¼¨¤Þ¤¿¤ÏÌÛ¼¨¤ÎÊÝ¾Ú¤Ï°ìÀÚ¹Ô¤ï¤º¡¢¤Þ¤¿ÌÀ¼¨Åª¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊÝ¾Ú¤òÈÝÇ§¤¹¤ë¡£Á°µ»ö¹à¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Mirae Asset Global Index ¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¤â¡¢ÆÃÊÌÂ»³²¡¢Ä¨È³ÅªÂ»³²¡¢´ÖÀÜÂ»³²¤Þ¤¿¤ÏÇÉÀ¸ÅªÂ»³²¡Ê°ï¼ºÍø±×¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö ³ºÂ»³²¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÌÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢°ìÀÚÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤¹¤ë¡£
Global X Japan ¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ëX¡Ë¤È¤Ï¡©
¡¡Global X Japan³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÂçÏÂ¾Ú·ô¥°¥ëー¥×ËÜ¼Ò¡¢ÂçÏÂ¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÊÆ¹ñGlobal X Management Company Inc.¤È¤Î¹çÊÛ¤Ç¡¢ÆüËÜ½é¤ÎETFÀìÌç»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ2019Ç¯9·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢Global X¤Î¾¦ÉÊ³«È¯ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î³«È¯¤È¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤ÏÀ®Ä¹¥Æー¥Þ·¿¡¢¥¤¥ó¥«¥à·¿¡¢¥³¥¢·¿¡¢¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£·¿¤È¤¤¤Ã¤¿³×¿·Åª¤ÊETF¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÂ·¤¨¤ë¡¢¹ñÆâÍ£°ì¤ÎETFÀìÌç»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£Åê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿ETF¤ò·×61ËÜÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡§https://globalxetfs.co.jp/index.html¡¡
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@GlobalXETFsJPN¡¡
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
Global X Japan³ô¼°²ñ¼Ò
¡ãÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡ä¡¡info¡÷globalxetfs.co.jp
¡ãÅê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¡ä¡¡¡¡¡¡GXJ_cs@globalxetfs.co.jp
Global X Japan³ô¼°²ñ¼Ò
¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô ´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè 3174 ¹æ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÅê»ñ¸ÜÌä¶È¶¨²ñ²ñ°÷
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÅê»ñ¿®Â÷¶¨²ñ²ñ°÷