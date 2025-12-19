『S.T.A.L.K.E.R. 2』アップデート「Stories Untold」配信　5時間以上の語られざる分岐ストーリーや新クエストが展開

株式会社セガ

株式会社セガは、発売中の『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）』について、新たなストーリーコンテンツが追加されるアップデート「Stories Untold」を配信したことをお知らせします。

今回のアップデートでは、5時間以上の新たなストーリーコンテンツをお楽しみいただけます。また、新しいハブの建設が可能になる他、ロケーションやアイテムが追加されています。詳細はアップデートの内容を紹介するShowcase映像をご覧ください。

『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』

Patch 1.8「Stories Untold」Contents Update Showcase

https://youtu.be/6mSr_S5DUUw

また、Steam版を40％オフで購入できるセールを2026年1月5日（月）まで実施しています。

■『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』とは

『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』は、GSC Game World社が手掛けるサバイバルホラーシューター『S.T.A.L.K.E.R.』シリーズの最新作です。チョルノービリ立入禁止区域“ゾーン”をUnreal Engine 5を用いたシームレスなオープンワールドとして表現することで、このゲームでしか味わえないサバイバル・アクションを楽しめます。

PS5(R)版では、DualSense ワイヤレスコントローラーのハプティック（触覚）フィードバックやアダプティブトリガーに対応し、没入感がより高くなっています。

【製品概要】

商品名：S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）

対応機種：PC（Steam/Epic Games Store/Windows） / Xbox Series X|S / PlayStation(R)5

発売日：

PC / Xbox Series X|S版 配信中（2024年11月21日（木） 配信）

PS5(R)版 発売中（2025年11月20日（木） 発売）

希望小売価格：

PC / Xbox Series X|S版

Standard Edition 7,227円（税込7,950円）

Deluxe Edition 9,545円（税込10,499円）

Ultimate Edition 13,181円（税込14,499円）

※デジタル版のみ販売

PS5(R)版

Standard Edition 7,980円（税込8,778円）

Deluxe Edition 10,480円（税込11,528円）

Ultimate Edition 14,480円（税込15,928円）

※パッケージ版はStandard Editionのみ販売

ジャンル：サバイバルホラーFPS

プレイ人数：1人

メーカー：GSC Game World

CERO表記：Z区分（18歳以上対象）

著作権表記：S.T.A.L.K.E.R. 2 is a registered trademark of GSC Game World Global Ltd. (C) 2025 GSC Game World Global Ltd. GSC Game World and its logos are Trademarks or Registered Trademarks Of GSC Game World Global Ltd. (C) S.T.A.L.K.E.R. 2 HEART OF CHORNOBYL a game developed GSC Game World.

日本版ポータルサイト：https://stalker2.sega.jp/

公式サイト：https://www.stalker2.com/ja

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標。