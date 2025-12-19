D&I研修と福祉マルシェの連携でダイバーシティの理解推進

株式会社グローバル・リンク・マネジメント

投資用不動産を扱う株式会社グローバル・リンク・マネジメント（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：金 大仲、証券コード：3486、以下「GLM」）は、D&I（ダイバーシティ＆インクルージョン）の研修を実施し、関連施策として、「特定非営利活動法人 ホープワールドワイド・ジャパン」が運営する障がい者就労支援団体「ホープ就労支援センター渋谷」（「渋谷まる福」および「アトリエ福花」）と連携した福祉マルシェを社内で開催しました。

研修およびマルシェ開催の目的

今回の研修とマルシェは、当社グループのMissionである「投資により未来価値を創出する：人と事業に積極的な投資を行い、環境・社会において持続可能な価値を創出し、豊かな未来を実現します」の実現のため、「人への投資」を実践し、人的資本経営の一環として社員が多様性について理解を深めることを目的としています。研修の後、福祉マルシェにて障がいのある方が作った焼き菓子や雑貨に触れ、実際に交流することで、社員自身がダイバーシティの重要性を体感できる機会となりました。

また、渋谷区内の福祉作業所「渋谷まる福」との協業により、地域資源の活用と自立支援の促進にも寄与しています。当社が進める開発事業（レジデンス、ホテル、物流等）の「地域社会と投資家の皆様に新たな価値を提供する」という方針とも整合性があり、地域との共創によって事業基盤の持続性を高めてまいります。

開催内容

１.D&I（ダイバーシティ＆インクルージョン）研修

開催日 ：2025年11月20日（木）14:00～15:30

内容 ：D&Iの定義と多様性の重要性を理解し、社会や企業にとってなぜ必要なのかを学び、誰もが活躍できる環境づくりの視点を身につける。

２.GLM福祉マルシェ

開催日 ：2025年11月26日（水） 11:00～13:00

会場 ：当社セミナールーム

出店団体：渋谷区の福祉作業所「渋谷まる福」（焼き菓子）、「アトリエ福花」（雑貨販売）

対象者 ：全社員（任意参加）

実施内容：

・焼き菓子と雑貨の販売

・実際に働く障がいのある方が参加し、社員と交流

・福祉活動パネル展示や紹介リーフレット配布

マルシェ当日の様子

当日は45名の社員が参加し、福祉作業所の方々と対話をしながら交流を深めました。用意していただいた焼き菓子は好評につき完売し、参加した社員からは「D&I研修の内容をマルシェで体験できてよかった」「普段なかなか接点を持つ機会が少ない方々と自然に交流が生まれ、丁寧な作りのポーチも購入できて嬉しかった」という声が寄せられました。また、福祉作業所の参加者からは「メンバーの様々な個性を活かして手作りした作品や、グルテンフリーにこだわったお菓子を目の前で買っていただけて嬉しい」という感想をいただきました。当日のインタビュー動画は、公式YouTubeチャンネルの「GLM Channel」でも紹介していますので、ぜひご覧ください。（動画URL：https://youtu.be/q17b0vNRq5Y）

今後に向けて

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=q17b0vNRq5Y ]

現在当社では、年２回の福祉マルシェの定例化や、ダイバーシティの理解・促進に向けた社内風土醸成イベントの開催を検討しています。また、コーポレートサイトや「GLM Channel」を活用した情報発信も予定しています。

今後とも当社は、人的資本経営の実践と社会との共創、長期的な事業基盤の形成に努めます。

マルシェご協力団体の紹介

【渋谷まる福】

渋谷区の就労継続支援A型事業所。素材にこだわった身体に優しい焼菓子を作り、定期的に区役所や企業で販売活動をしている。

公式HP：https://marufuku.org/

【アトリエ福花】

渋谷区の就労継続支援B型事業所。手作りのアクセサリーや布小物、ステーショナリーを制作・販売しており、定期的に百貨店やイベント、企業等での販売活動をしている。

公式Instagram：https://www.instagram.com/atelierfucca/#

GLM 会社概要

社名： 株式会社グローバル・リンク・マネジメント

設立： 2005年３月

資本金： 610百万円（2025年６月末現在）

代表： 代表取締役社長 金 大仲

本社： 東京都渋谷区道玄坂一丁目12番１号 渋谷マークシティウエスト 21F

事業： 不動産ソリューション事業（投資用不動産の開発、再生、土地企画）

会社HP：https://www.global-link-m.com/