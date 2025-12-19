ジャスティン・ビーバー、新作アルバム『スワッグ』国内盤　12月19日（金）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、ジャスティン・ビーバーのアルバム『スワッグ』の国内盤を12月19日（金）に発売します。

2010年にデビュー・アルバム『My World 2.0』をリリースして以来、過去6アルバム全てで全米初登場1位を記録しているジャスティン・ビーバー (Justin Bieber) 。今年7月にサプライズリリースしたアルバム『スワッグ』の国内盤を、通常CDと日本語帯付き輸入盤仕様LPの2形態で発売します。両商品に歌詞対訳とオリジナルライナーノーツが封入されるほか、各ストア別特典も公開になっています。

21曲入りの本作は、2021年にリリースされたアルバム『Justice』に続く4年ぶり7枚目となるアルバムです。来年開催予定の「第68回グラミー賞」では、『スワッグ』が「年間最優秀アルバム」「最優秀ポップ・ヴォーカル・アルバム」部門に、収録曲「DAISIES」が「最優秀ポップ・ソロ・パフォーマンス」部門、「YUKON」が「最優秀R&Bパフォーマンス」部門にノミネートされています。

ジャスティン・ビーバーは来年4月に、アメリカ最大級の音楽フェスティバル「コーチェラ・フェスティバル」にて初めてヘッドライナーを務めることが決定しています。

Justin Bieber - YUKON

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=fXivMSJm_kA ]

Justin Bieber - FIRST PLACE

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=EGKfSUDAiFg ]

ジャスティン・ビーバー『スワッグ』（国内盤）

2025年12月19日（金）発売

https://umj.lnk.to/JB_SWAG

【国内盤CD】

・通常CD、歌詞対訳・解説付き

・品番：UICD-6237

・価格：\3,300（税込)

【直輸入盤仕様LP】

・生産限定／帯付きLP(2枚組)

・品番：UIJS-7008/9

・価格：\8,470（税込)

▽トラックリスト

1.ALL I CAN TAKE

2.DAISIES

3.YUKON

4.GO BABY

5.THINGS YOU DO

6.BUTTERFLIES

7.WAY IT IS

8.FIRST PLACE

9.SOULFUL

10.WALKING AWAY

11.GLORY VOICE MEMO

12.DEVOTION

13.DADZ LOVE

14.THERAPY SESSION

15.SWEET SPOT

16.STANDING ON BUSINESS

17.405

18.SWAG

19.ZUMA HOUSE

20.TOO LONG

21.FORGIVENESS

【特典内容】

■一般特典（オンラインショップ含む）

ステッカー（サイズ：6.5×6.5cm）

■UNIVERSAL MUSIC STORE

ポスター（サイズ：A3）

■TOWER RECORDS全店（タワーレコードオンライン含む/一部店舗除く）

ポストカード（サイズ：14.8×10cm）

■HMV全店（HMV&BOOKS online含む/一部店舗除く）

コースター（サイズ：9×9cm）

■Amazon.co.jp

メガジャケ（サイズ：24×24cm）

※特典ナシのカートもございますのでご注意ください。

※UIJS-7008/9は対象外となっておりますのでご注意ください。

【ジャスティン・ビーバー】

1994年3月1日、カナダはオンタリオ州ストラトフォード生まれ。独学でドラム、ギター、ピアノ、トランペットを習得したシンガー・ソングライター。12歳の頃YouTubeにアップしたパフォーマンス映像が瞬く間に5,000万再生を突破。ネット上で話題になったことでDef Jamと契約。

2010年、1stアルバム『My World 2.0』が全米アルバム・チャート通算3週１位を獲得。未成年の男性アーティストとして47年ぶりの大記録を達成する。同年のアメリカン・ミュージック・アワードでアーティスト・オブ・ジ・イヤーを含む最多4部門を受賞。第53回グラミー賞では「最優秀新人賞」含む2部門にノミネート。

2011年、自伝映画『ジャスティン・ビーバー ネヴァー・セイ・ネヴァー』を公開。全米興行成績はマイケル・ジャクソンの『THIS IS IT』の記録を超えるスタートを見せた。その後、2011年の2ndアルバム『アンダー・ザ・ミスルトゥ』、2012年の3rdアルバム『ビリーヴ』の他、企画アルバムである2011年の『ネヴァー・セイ・ネヴァー（リミックス）』、2013年の『ビリーヴ(アコースティック）』と5作品が連続で全米No.1に輝き、10代で5作品が全米1位となった最年少記録を樹立。

2015年には4thアルバム『パーパス』をリリース。本作からは「ホワット・ドゥ・ユー・ミーン？」「ソーリー」「ラヴ・ユアセルフ」の3曲が全米No.1ヒットに。

2016年、第58回グラミー賞で「ディプロ＆スクリレックス／ホウェア・アー・ユー・ナウ withジャスティン・ビーバー」が“最優秀ダンス・レコーディング賞”を受賞。自身初のグラミー賞を受賞。

翌2017年、第５９回グラミー賞ではシングル「ラヴ・ユアセルフ」が“最優秀楽曲賞”含む2部門、アルバム『パーパス』が“最優秀アルバム賞”を含む2部門、合計4部門にノミネート。同年、ラテンミュージック界の大物＝ルイス・フォンシ＆ダディー・ヤンキーのシングル「デスパシート」に客演。全米シングル・チャート史上、最長記録（※当時）となる16週1位に輝く。

2020年にリリースされた5thアルバム『チェンジズ』も全米初登場1位を記録し、第63回グラミー賞「最優秀ポップ・ヴォーカル・アルバム」にノミネート。同年グラミー賞に参加楽曲含む4曲でノミネートされている。

翌年2021年には6th アルバム『ジャスティス』をリリースし、これでアルバム全6作が全米初登場1位を記録。リミックス・アルバムなど含むと、ソロ・アーティストとして史上最年少で8作目の全米1位を獲得した。収録曲には男性ソロ・アーティストとして初めて全米シングル初登場1位を獲得した「Peaches」をはじめ、「Lonely」「Holy」などのヒット曲が収録されている。

2018年には妻でモデルのヘイリー・ビーバーと結婚し、2024年に第1子ジャック＝ブルース・ビーバーが生まれる。

2025年7月11日、一切の前触れもなく7thアルバム『SWAG』をリリース、9月5日には続編『SWAG II』をリリースし、大きな話題を集めた。

21世紀のキング・オブ・ポップ”と称されるアーティストである。

【アーティスト情報】

日本公式HP：https://www.universal-music.co.jp/justin-bieber/

海外公式HP：https://www.justinbiebermusic.com/

公式インスタグラム： https://www.instagram.com/lilbieber/

公式X: https://x.com/justinbieber

日本公式X：https://x.com/bieber_japan

公式Facebook: https://www.facebook.com/JustinBieber/

公式YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIwFjwMjI0y7PDBVEO9-bkQ

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@justinbieber