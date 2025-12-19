20万部突破の大人気ドリルシリーズに待望の新刊！『学研わくわく知育ドリル　すみっコぐらし　こうさく　３・４・５歳』が発売

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年12月25日（木）に『学研わくわく知育ドリル すみっコぐらし こうさく ３・４・５歳』を発売いたします。

「学研わくわく知育ドリル すみっコぐらし」シリーズから、5冊目となる『すみっコぐらし こうさく ３・４・５歳』が発売されます。すみっコぐらしのイラストいっぱいの、はさみ・のりを使った工作で、切る・折る・貼るの基本を学び、“手先の器用さ”と“創造力”を育みます。

◎すみっコぐらしとは？

さむがりの“しろくま”、自分に自信がない“ぺんぎん？”、食べ残し（?!）の“とんかつ”、はずかしがりやの“ねこ”、正体をかくしている“とかげ”など……すみっこが好きで、ちょっぴりネガティブだけど個性的なキャラクターたちが登場します。日本キャラクター大賞2019のグランプリを受賞。子どもから絶大な人気を誇るキャラクターです。現在、『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』が大ヒット公開中。

◎「学研わくわく知育ドリル すみっコぐらし」シリーズとは？

幼児（3～6歳の未就学児）を対象にした、人気キャラクターと一緒に学べる学習ドリルシリーズのひとつ。すみっコぐらしのイラストで、さまざまなことを遊びながら楽しく学習することができます。『すみっコぐらし おけいこ （３歳・４歳・５歳）』（2017年発売）、『すみっコぐらし もじ・かず・とけい（３・４・５歳）』（2020年発売）、『すみっコぐらし もじ・ことば・おんどく ４・５・６歳』『すみっコぐらし せいかつ ４・５・６歳』（ともに2023年発売）があり、累計発行部数20万部突破の大人気商品。

■『すみっコぐらし こうさく ３・４・５歳』の５つの特長

１.すみっコぐらしのイラストがいっぱい！

すべての工作に、「すみっコぐらし」の世界観を満喫できるかわいいイラストつき。大好きなキャラクターといっしょだから楽しく、夢中になって取り組むことができます。

２.作ったあとも遊べる作品が満載

しかけを作って遊んだり、身につけたりできる作品が充実しています。お子さんの大好きなシールを使う工作もたくさんあります。

３.「切る」「折る」「貼る」の基礎的な練習ができる

はさみを使って直線・曲線を「切る」、山折り・谷折りを「折る」、のりで「貼る」といった工作の基本を学べます。内容は、やさしいものから段階的に構成しています。

４.立体を組み立てることで空間認識能力を育む

立体を組み立てる工作も多数収録。できあがりを想像しながら組み立てるなかで、楽しく空間認識能力を養います。

５.おうちの方へのアドバイスつき

ひとつずつの工作に、ねらいやワンポイントアドバイスを掲載。参考にしながら、お子さんのペースに合わせて進めてください。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【つくれる こうさく】

・とびだす すみっコカード

・すみっコころころパズル

・みんなで ぶらんこ

・とかげと おかあさん

・ほこりの ごみばこ

・あこがれの ステージ

・くるくる うでわ

・まわる みにっコたち

・すみっコずし

・ぺんぎんラグーンバッグ

・すみっコハウス

・きらきら たからものいれ

・みんなで バランスゲーム

・パシャパシャカメラ

・ほしの のりもの

・たぴおかメリーゴーラウンド

・すみっコすべりだい

ほか 全30種類！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

工作遊びを楽しみながら、巧緻性や空間認識能力、集中力を自然と育むことができる本書。

千葉経済大学短期大学部 こども学科 学科長 横山洋子先生の監修で、発達段階に合わせた内容をお届けします。

年末年始のおうち時間にぴったりな一冊です。ぜひお楽しみください♪

(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

［商品概要］

■『学研わくわく知育ドリル すみっコぐらし こうさく ３・４・５歳』

監修：横山洋子（千葉経済大学短期大学部 こども学科 学科長）

定価：1,320円（税込）

発売日：2025年12月25日

判型：A4

電子版：なし

ISBN：978-4-05-206234-6

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020623400(https://hon.gakken.jp/book/1020623400)

キャラクター情報（サンエックスHP） https://www.san-x.co.jp/sumikko/(https://www.san-x.co.jp/sumikko/)

