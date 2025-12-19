株式会社ギミック、東京証券取引所スタンダード市場に新規上場

株式会社ギミック

日本最大規模の医療情報サイト「ドクターズ・ファイル」をはじめ、医療特化型プラットフォーム事業を展開する株式会社ギミック（本社：東京都渋谷区、代表取締役：横嶋 大輔、以下「当社」）は、本日2025年12月19日、東京証券取引所スタンダード市場（証券コード：475A）へ新規上場（IPO）いたしました。

当社は「健康を願う人と守る人の『不』を『希望』に」というパーパスのもと、「新・医療文化創造」というドリームの実現に向けて、 日本の医療に関わる全ての人が感じている「不安」「不信」「不便」など様々な「不」を取り除くサービスを展開してまいりました。上場を機にこの事業を持続的に成長させることで企業価値の向上を実現し、社会に貢献し続けてまいります。今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

なお、新規上場に関する詳細につきましては、日本取引所グループのウェブサイトおよび当社IRページをご覧ください。

▼日本取引所グループウェブサイト「新規上場会社情報」

https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html

■株式会社ギミックウェブサイト IRページ

https://www.gimic.co.jp/ir/

■会社概要

株式会社ギミック

代表取締役社長 兼 社長執行役員 CEO：横嶋 大輔

本社：東京都渋谷区南平台町2番17号 A-PLACE渋谷南平台3階・5階（総合受付）・7階

https://www.gimic.co.jp/

当社は「健康を願う人と守る人の『不』を『希望』に」というパーパスのもと、患者・医師・医療機関が抱える「不（不安・不信・不便）」を解消することを目指しています。事業は、安心してクリニックを選べる仕組みを提供し、その安心感に基づいた適切な医療の提供を実現するマッチング領域と、医療機関の運営や成長を支援する多様なサービスを展開するその他業務領域で構成されています。

主力サービスは、患者にとって最適なかかりつけ選びをサポートする医療情報サイト「ドクターズ・ファイル」、医療情報マガジン「頼れるドクター」。その他、医療機関専用情報共有アプリ「ドクターズ・ファイル メディパシー(medipathy)」、クリニック専用人事評価/人材マネジメントシステム「ドクターズ・ファイル クリニコ(CLINICO)」、医療系求人情報サイト「ドクターズ・ファイル ジョブズ(JOBS)」など、医療特化型のプラットフォームを展開。

【マッチング領域】

ドクターズ・ファイル： https://doctorsfile.jp/

頼れるドクター： https://doctorsfile.jp/book/

ホスピタルズ・ファイル： https://hospitalsfile.doctorsfile.jp/

【その他業務領域】

ドクターズ・ファイル メディパシー（medipathy）： https://medipathy.doctorsfile.jp/

ドクターズ・ファイル クリニコ（CLINICO）： https://clinico.doctorsfile.jp/

ドクターズ・ファイル ジョブズ（JOBS）： https://doctorsfile.jp/jobs/