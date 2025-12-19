『勝利の女神：NIKKE』とFANBOXプリントがコラボ！全国のコンビニエンスストアのマルチコピー機でNIKKEのファンアートを登録・販売できる企画を実施

ピクシブ株式会社

ピクシブ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：丹羽 康弘、以下ピクシブ）は、全国のコンビニエンスストアでクリエイターの作品を購入できるコンテンツプリントサービス「FANBOXプリント」にて、世界的に人気のゲーム『勝利の女神：NIKKE』のファンアート・マンガを期間限定で販売できるFANBOXプリントクリエイターフェス『勝利の女神：NIKKE』を開催します。

また、イラスト、マンガ、小説作品の投稿プラットフォーム「pixiv」では、勝利の女神：NIKKE「ニケと幸せな休日」イラストコンテストを2025年12月19日（金）より同時開催いたします。

FANBOXプリントクリエイターフェス『勝利の女神：NIKKE』：

http://print.fanbox.cc/campaign/nikke

勝利の女神：NIKKE「ニケとの幸せな休日」イラストコンテスト：

https://pixiv.net/contest/NIKKE_HappyHolidays

実施の背景

スマートフォンゲーム『勝利の女神：NIKKE』は、2022年11月の正式リリース以降、多くのファンに愛され続けている大人気ゲームです。

世界最大級の創作コミュニティであるpixivには、これまでに10万点を超える『勝利の女神：NIKKE』のファン作品が投稿されており、ファンによる創作活動が非常に活発な作品の一つとなっています。

高い熱量が注がれる創作文化をさらに盛り上げ、数々のファンアート作品を全国のファンに届けたいという想いから、本企画を実施する運びとなりました。

FANBOXプリントクリエイターフェス『勝利の女神：NIKKE』

FANBOXプリントでは、通常はオリジナル作品のみ販売が可能ですが、本企画では期間限定で『勝利の女神：NIKKE』のファンイラスト・マンガをプリント商品として登録・販売することが可能になります。クリエイターはコンビニのマルチコピー機を通して、自身の作品を全国のファンに届けることができます。

コンテンツ登録期間：2025年12月19日（金）～2026年2月24日（火）

プリント商品販売期間：2026年1月8日（木）～2026年3月13日（金）

FANBOXプリントクリエイターフェス『勝利の女神：NIKKE』

http://print.fanbox.cc/campaign/nikke

企画詳細：https://official.fanbox.cc/posts/11012200

FANBOXプリント クリエイターフェス『勝利の女神：NIKKE』コンテンツガイドライン：https://fanbox-print.pixiv.help/hc/ja/articles/52837305964185

FANBOXプリントコンテンツガイドライン：

https://fanbox-print.pixiv.help/hc/ja/articles/35511843026841

※本企画への参加には、FANBOXクリエイターおよびFANBOXプリントコンテンツ提供者としての登録が必要です。

※本企画にご登録いただくコンテンツのロイヤリティ率は通常と異なります。詳しくはコンテンツガイドラインからご確認ください。

※本企画にご登録いただくコンテンツは、FANBOXプリントガイドラインおよび本企画のコンテンツガイドラインに基づき、コンテンツ審査が行われます。

勝利の女神：NIKKE「ニケとの幸せな休日」イラストコンテスト概要

pixivで、勝利の女神：NIKKE「ニケとの幸せな休日」イラストコンテストを同時開催します。ニケとの幸せな休日をテーマにしたイラストを募集します。

開催期間：2025年12月19日（金）～2026年2月1日（日）

参加タグ：NIKKEHappyHolidays

コンテストページ：https://pixiv.net/contest/NIKKE_HappyHolidays

賞品：

最優秀賞（5名）

・賞金20万円

・副賞 クリエイターギフトBOX

優秀賞（10名）

・賞金10万円

・副賞 NIKKEグッズセット

特別賞（30名）：

・クリエイターギフトBOX

・NIKKEグッズセット

■「勝利の女神：NIKKE」とは

SHIFTUPが贈る背中で魅せるガンガールRPG。世界は侵略され、人類が完全敗北し、終焉へ向う危機に直面。人類に勝利をもたらす最後の希望として、あらゆる技術を集約して生み出した対ラプチャー用決戦人型兵器「NIKKE」が人間に代わって戦場に立ち、「ラプチャー」という謎の敵と戦う終末ファンタジーストーリー。

モバイルゲームでは珍しいTPSシューティングと、これまでにない多角度モーションでリアルなキャラクターを再現。さらに大迫力のアニメーション演出が合わさり、キャラクターの魅力を最大限に表現！斬新かつインパクトある世界観、感情を躍動させる多彩なストーリーのほか、面白いコンテンツが満載。

ダウンロードURL：https://bit.ly/4ponn5J

■FANBOXプリントとは https://print.fanbox.cc/

全国で約3万店舗あるローソン・ファミリーマート・ミニストップ設置のマルチコピー機で購入できるコンテンツプリントサービスです。印刷代金の30%がクリエイターに還元され、プリント商品を通じて新しい収益を得ることができます。ファンは作品の購入を通じて、クリエイターの創作活動を支援することができます。

■pixivとは https://www.pixiv.net

「作品を介したコミュニケーション」にフォーカスしているクリエイターのためのSNS（ソーシャルネットワーキングサービス）です。「創作活動を、もっと楽しくする。」という理念のもと作品（イラスト・マンガ・小説）の発表と交流に特化したサービスとして2007年9月よりサービスを提供しています。現在、1億を超えるユーザーが登録しています。

■ピクシブ株式会社 https://www.pixiv.co.jp

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷4-23-5

代表取締役CEO：丹羽 康弘

事業内容：インターネットサービス事業

設立日：2005年7月25日

お問い合わせ：info@pixiv.co.jp（西土井・西田）