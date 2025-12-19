12/23（火）13:00より、横浜銀行様ご登壇オンラインセミナー「コベナンツ付き融資の管理業務のDX化」を開催

株式会社ダイナトレック

日本全国の約30の金融機関でのデータ統合・データ活用プロジェクトを展開する株式会社ダイナトレック（本社：東京都港区、代表取締役 佐伯 譲二、以下「ダイナトレック」）は、横浜フィナンシャルグループの株式会社横浜銀行様（本店：神奈川県横浜市、代表取締役頭取 片岡 達也、以下「横浜銀行」）にご登壇いただくオンラインセミナー「コベナンツ付き融資の管理業務のDX化」を12月23日（火）に開催いたします。

参加申込はこちら :https://www.dynatrek.co.jp/knowledge/knowledge-748/

近年、企業向けの融資では、融資実行後も継続的に借入企業の経営状況や財務状況を把握する「コベナンツ付き融資」を実施するケースが増えています。



しかしながら、こうした条件の管理には多くの書類の授受や厳密な期日管理が必要となるため、銀行の営業店や本部担当者に多くの業務負担が発生していました。横浜銀行では、これらの管理負担を軽減、融資条件の適切かつ確実な管理を実現するため、本システムの導入を決定しました。



ダイナトレックが構築した「コベナンツ管理システム」は、既存の銀行システムと柔軟に連携可能で、導入時の負担を最小限に抑えつつ、迅速な業務効率化を実現できます。 本セミナーでは、横浜銀行がコベナンツ付き融資の管理におけるDX化を実施し、期中管理等の業務効率化を実現した事例についてご説明し、実際の画面のデモンストレーションを交えながら本システムの特徴についてもご紹介いたします。

＜こんな方におすすめ＞

DX推進部門、システム部門、営業推進部門、融資部門、経営企画部門のご担当者様

※尚、本セミナーは金融機関職員、もしくはグループIT企業職員の方のみお申込が可能となります。

＜概要＞- タイトル：コベナンツ付き融資の管理業務のDX化- 日 時：2025年12月23日（火）13:00-14:00- 開催形式：オンライン- 参加費用：無料- 主 催：株式会社ダイナトレック- 参加申込：https://www.dynatrek.co.jp/knowledge/knowledge-748/

＜アジェンダ＞

- 講演 コベナンツ管理システム 概要説明・デモンストレーション

ダイナトレック 取締役 プロダクトマネージャー 佐伯 慎也

- 横浜銀行×ダイナトレック トークセッション

横浜銀行 ソリューション営業部 シニアリーダー 日比 健王 様

ダイナトレック 取締役 プロダクトマネージャー 佐伯 慎也

＜DYNATREK BI Platform について＞

統合BIプラットフォーム「DYNATREK BI Platform」は、当社グループが1980年代より開発を進める「仮想統合技術」（日米特許取得済）を用いた製品です。

現在、DYNATREKは日本国内の約30行の金融機関に導入されており、このほか地方自治体や官公庁・電力会社などのお客様において、大規模な統合情報基盤として利用されています。