Amazon Music、限定プレイリスト『ダウンタウン ミュージックREBOOT～芸人が本気で歌う あの時の あの曲～』を12月19日（金）より順次配信開始

Amazon Musicは、ダウンタウンのコンテンツを配信するプレミアムチャンネル「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」にて12月24日（水）より配信開始のオリジナル番組、『ダウンタウン ミュージックREBOOT～芸人が本気で歌う あの時のあの曲～』の限定プレイリストの配信を開始いたします。本企画のために選ばれたダウンタウンゆかりの楽曲は12月19日（金）より、また、番組で歌唱を披露する芸人7人が歌い上げるカバー楽曲は12月24日（水）より、全41曲がAmazon Musicで独占配信されます。

限定プレイリストでは、斎藤司(トレンディエンジェル）、ゆめっち(3時のヒロイン)、庄司 智春(品川庄司)、 鰻和弘(銀シャリ)、野田クリスタル(マヂカルラブリー)、兼近大樹(EXIT)、くっきー！(野性爆弾)という普段は笑いを追求する7人が、アーティストとしての表情を見せ熱い思いを込めて真剣に披露した歌唱とともに、ダウンタウンの二人にゆかりの深い名曲の数々をお楽しみいただける構成となっています。

さらに、映像でも本企画の世界観をお楽しみいただけるよう、番組内の熱い歌唱シーンを収めたミュージックビデオ3本を、12月24日（水）より1月31日（土）まで、Amazon Musicにて独占配信いたします。

公開されるのは、兼近大樹（EXIT）による「チキンライス」、野田クリスタル(マヂカルラブリー）の「WOW WAR TONIGHT ~時には起こせよムーヴメント~」、そして庄司智春(品川庄司）が歌う「恋のマジックポーション」です。芸人が本気で挑んだパフォーマンスもぜひあわせてご覧ください。

DOWNTOWN MUSIC REBOOT プレイリストはこちら(http://music.amazon.co.jp/playlists/B0G42KVMMJ?ref_=dmm_brd_pr_jp_dt25)

ミュージックビデオが公開されるDOWNTOWN+特設ページはこちら(https://music.amazon.co.jp/genres/y7gxh91L?ref_=dmm_brd_pr_jp_dt25_gema)

※ミュージックビデオをお楽しみ頂くには、Amazon Music Unlimitedへのご登録が必要となります。

また、限定プレイリスト配信開始に合わせ、ダウンタウンの思い出や今回の歌唱にかける芸人それぞれの思いなどを語った動画広告は、以下よりご覧ください。

■動画広告URL：https://youtu.be/sAAX-sXOUy4

尚、『ダウンタウンミュージックREBOOT～芸人が本気で歌う あの時のあの曲～』は、「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」に加えて、「DOWNTOWN+ for Prime Video(https://www.amazon.co.jp/gp/video/channel/0c31b851-319c-ec22-6cf6-07024f14fa81)」でも12月24日（水）15時より1月31日（土）まで期間限定でご視聴いただけます。

【芸人歌唱曲およびコメント】

カバー歌唱：斎藤 司(トレンディエンジェル)[M(1]

楽曲：「働く男」(1990年)

原曲：ユニコーン

【斎藤 司 コメント】

「働く男」は、友達のいない高校生の頃、ずっと聴いて励まされていた曲です。青春時代を支えてくれたユニコーンと番組へのリスペクトをのせて、全力で歌います。

カバー歌唱：ゆめっち(3時のヒロイン)

楽曲：「BELIEVE IN LOVE」(1991年)

原曲：LINDBERG

【ゆめっち コメント】

両親が付き合っていた頃に二人ともLINDBERGが大好きで、「夢で逢えたら」で流れるこの曲を聴いて盛り上がっていたらしく、この曲のおかげで私が産まれたと言っても過言ではありません！夢中で歌っていたら、床を這いつくばってました（笑）

カバー歌唱：庄司 智春(品川庄司)

楽曲：「恋のマジックポーション」 (1991年）

原曲：すかんち

【庄司智春 コメント】

この曲は、「ごっつええ感じ」のテーマ曲ですが、僕は「ごっつ」世代なので、お笑い芸人を目指すきっかけとなった番組です。カラオケで練習したときに、ミキティから指導してもらった「どうしたらいいの？」の歌詞の部分がめちゃくちゃいい感じに歌えたので、ぜひ聴いてほしいです。

カバー歌唱：鰻 和弘(銀シャリ)

楽曲：「愛のために」 (1994年)

原曲：奥田民生

【鰻 和弘 コメント】

僕が11歳の時の曲です。奥田民生さんの曲は大好きなのでカバーできてうれしいです！ハモにも注目してください。

カバー歌唱：野田クリスタル(マヂカルラブリー)

楽曲：「WOW WAR TONIGHT ~時には起こせよムーヴメント~」(1995年)

原曲：H Jungle with t

【野田クリスタル コメント】

今回はじめてちゃんと、WOW WAR TONIGHTと向き合って、30年越しにアーティストとしての浜田さんのすごさに気づかされました。200万回聴いてもらえるように真剣に歌ったのでぜひお聴きください。

カバー歌唱：兼近大樹(EXIT)

楽曲：「チキンライス」 (2004年）

原曲：浜田雅功と槇原敬之

【兼近大樹 コメント】

今回オファーをうけて、「チキンライスを令和に歌うのは俺しかいないでしょ！」と常日頃思っていたので、オファーをくれたスタッフを褒めたいです。自然にメロも歌詞も出てきたので、そのまま出し切りました。

カバー歌唱：くっきー！(野性爆弾)

楽曲：「父から娘へ ~さや侍の手紙~」 (2011年)

原曲：竹原ピストル

【くっきー！コメント】

ダウンタウンさんのおかげで僕らは芸人をやっています。こうしてまつにっちゃんの曲を歌うことが出来て、すごくうれしっちゃんです。

ナビゲーター

【森三中・黒沢かずこ コメント】

「夢で逢えたら」と「ごっつええ感じ」のOP曲の話ができて嬉しかったです。誰も聞いてくれない私のマニアックな話をできる場所があって、とても幸せでした。

『ダウンタウン ミュージックREBOOT～芸人が本気で歌う あの時の あの曲～』

AMAZON MUSICプレイリスト収録曲

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4612/table/2098_1_36f5a046da46015e9b59fb5ebf33eae3.jpg?v=202512190452 ]

※12月19日（金）に08～41が先行公開、12月24日（水）に01～07が追加公開となります

