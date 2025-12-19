株式会社ウェルディッシュ

2025年12月18日

株式会社ウェルディッシュ

代表取締役社長小松 周平

(コード番号 2901 東証スタンダード)

財務報告に係る内部統制の改善状況のお知らせ

当社は、金融商品取引法第24条の４の４第１項に基づき、11月28日に関東財務局に提出いたしました2025 年８月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、その是正方針についてお示しさせて頂いております。下記のとおり、財務報告に係る内部統制の改善状況について現在の進捗をお知らせいたします。

１．概要

当社グループは、代表取締役社長小松周平における新経営体制ではこれまで管理部門の人材拡充を実施してきているものの、事業の成長スピードと比較すると適切な経理・決算業務に必要な専門知識を持つ人材が依然不足しておりました。その中で、当社グループの経理・決算業務において責任者である2024年３月期まで当社グループの代表取締役でもあった管理担当執行役員における業務の不備が複数生じたこと等に伴い、必要十分な体制を構築する期間が不足したことの指摘を受けておりました。しかしながら、法定期間内に監査は完了しているため、決算業務のスムーズさに欠ける指摘に留まっており、決算及び財務報告書類につきましてはそれが適正である無限定適正意見をいただいております。

２．是正方針と改善状況

当社グループは、決算財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、今後は2026年8月期第２四半期末日までに、以下の方針に基づく再発防止策を講じ、決算財務報告に係る内部統制の不備を是正し、追加的に適切な内部統制を構築し、整備運用する方針とお示しさせていただいております。

１. 内部統制評価に関わる人員を含む管理部門の運営体制強化

従前４名体制であった人員を６名体制に増員し、絶対的な人数の拡充を実行し、既に業務に当た っております。また、会計専門家である公認会計士を1名追加で採用を予定しております。

２. 決算財務報告プロセスの抜本的な見直し

共有精度を上げるために社内のITツールの拡充を行いました。また、JSOXにおける業務フローを 増強するために締め日・証憑類の徴収ルールを追加整備し、既に運用を開始しております。また、開示体制も３名体制へ増強しております。

３. 決算業務における外部専門家の積極的活用

連結決算業務における外部専門家から受けるサポート分野を広げております。具体的には、会計監査人が必要とするフォーマットの作成、決算に係る開示資料について会計監査人に提出する前の確認体制強化による精度向上、社内経理担当の研修等を外部専門家のサポートを受けております。今後は円滑且つ正確なプロセスが履行されるよう整備した体制をしっかりと運用してまいります。

３. その他

本件に関する販管費増加につきましては2025年８月期決算短信にてお示しさせていただいている業績予想に既に組み込まれておりますので費用面が想定外に増加することは現時点ではございません。また、業績予想につきましては第1四半期決算発表時までに算出し、改めて公表させていただきます。

