【調査発表】都心の子育て世帯が直面する収納ストレス　季節用品の「置き場」が家計を圧迫？

株式会社日本パープル（本社：東京都港区六本木七丁目15-7 新六本木ビル5階、代表取締役社長：林 壮之介）は、運営する宅配型トランクルーム「AZUKEL（アズケル）」を利用する、最新のお客様インタビューの結果を発表いたしました。本調査では、収納コストへの意識が高まる一方で、四季や季節イベントを楽しむための空間づくりや心のゆとりを重視する生活者ニーズが浮き彫りとなりました。

なお、参考データとして、2025年10月15日（水）～30日（木）にかけて、全国の20～50代の男女8人を対象に実施しています。

■首都圏の家賃高騰で、子育て世帯の収納ストレスが深刻に

不動産情報サイト「アットホーム」の調査（2025年7月発表）によると、東京23区のファミリー向け物件（50～70平方メートル ）の平均家賃は24万7,375円と過去最高を記録しました。こうした家賃の高騰は、居住空間を確保しなければならない子育て世帯にとって、深刻な経済的負担となっています。

仮に都心で家賃24万円の物件に住んでいる場合、わずか1畳（約1.65平方メートル ）を荷物置き場として使うだけで、年間およそ19万円もの家賃を「モノのため」に支払っている計算になります。特に、使用期間が限られているにもかかわらず大きなスペースを占める季節用品は、使用頻度に対して収納負担が過大になり、住空間を圧迫する要因として顕在化しています。

実際に、弊社の宅配型トランクルーム「AZUKEL」の最新の利用者インタビュー（2025年10月15日（水）～30日（木）実施）において、「困っていた、悩んでいたシーン」を訊いたところ、都心在住の子育て世代から「使わないモノのために高い家賃を払う非効率さ」や「重い荷物を出し入れする身体的負担」に対する悩みが多数寄せられました。さらに、「AZUKEL」の利用者において、都心部で収納スペースが少ない家庭ほど、「季節用品や大型家電を物理的に運ぶ手間がなくなること」に対し、最も高い対価を感じていることが明らかになりました。

■季節イベントは楽しい一方、前後の収納が大きな負担に

季節のデコレーションは、クリスマスやお正月、ひな祭りなど、暮らしに彩りや高揚感をもたらす一方で、その前後に発生する「収納の面倒さ」が幸福度を下げてしまうことがあります。「AZUKEL」の活用は、この「季節の負のサイクル」を断ち切り、「デコレーション・ウェルビーイング（飾る幸福）」を最大化します。

弊社の宅配型トランクルーム「AZUKEL」の最新の利用者インタビューでも、利用後の変化として「部屋が広くなったことによる精神的なゆとりを持つことができた」という声が多く、収納ストレスの軽減が生活満足度の向上につながっていることが明らかになっています。

■解決策：AZUKEL」が選ばれる3つの理由

「AZUKEL」は、従来のトランクルームの“荷物を持っていくのが面倒、遠い、高い”という問題を解決し、“自宅からスマホで手軽に、早く、安く、安全に”収納できるサービスです。

＜３つの安心POINT＞

■専門家の声：整理収納アドバイザー みずか氏

- 大型家具・家電もそのまま預け入れ可能段ボール1箱から、家電や家具など大きなサイズもお預かり可能です。分解できないクリスマスツリーや大型の季節家電も、箱に入れずにそのまま預けることができます。- 創業50年のセキュリティ企業が守る「安心品質」運営元の日本パープルは、機密文書処理で5,000社以上の取引実績を持つ情報セキュリティのプロフェッショナルです。そのノウハウを活かした徹底した温湿度管理とセキュリティ体制で、カビや劣化が心配な大切な思い出の品を確実に守ります。- スマホひとつで集荷・配送、重労働ゼロ依頼はスマホで完結し、集荷・配送はすべてスタッフが行います。重い荷物を運ぶ手間が一切ないため、重い荷物を持ちたくない方や忙しい共働き世帯でも手軽に利用できます。

みずかさんは整理収納アドバイザーとして数多くのお客様の片付けをサポートし、Instagramと公式LINEアカウントを中心に「わかりやすく、楽しく続けられる収納アイデア」を発信しています。

みずかさんコメント：

クリスマスツリーって、出すのは楽しいのに「しまうのが大変」という声、本当に多いです。特に都市部では、収納スペースの確保が家賃コストにも関わるため、季節用品の保管が負担になりやすいです。「AZUKEL」なら、玄関での集荷で運ぶ手間がなく、スマホで預けたモノを確認できるので安心で、季節の入れ替えもスムーズになります。自宅には「今使うもの」だけを残せるため、部屋が広くなり気持ちにもゆとりが生まれます。

Instagramアカウントはこちら：@m1zuhome(https://www.instagram.com/accounts/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fm1zuhome%2F%3Futm_source%3Dig_web_button_share_sheet%26igsh%3DZDNlZDc0MzIxNw%253D%253D&is_from_rle)

■「AZUKEL」が示す暮らしの未来

宅配型トランクルーム「AZUKEL」が提示するのは、単なる収納サービスの枠を超えた、現代社会におけるモノの所有と暮らし方の解決策です。私たちが目指すのは、居住空間と外部収納をセットで捉え、都心生活における「家賃対効果」を最大化するライフスタイル。そして、ITと物流の力で季節の移り変わりをシームレスにつなぎ、お客様の時間価値を高める「スマートアウトソーシング」の確立です。最適な環境で思い出の品やデリケートな季節用品を永く大切にする。そうしてサステナブルな所有モデルを通じ、「AZUKEL」はこれからも「新しい消費行動」と「豊かな暮らしの変化」を社会に提案し続けてまいります。

＜サービス概要＞

● 名称 ：宅配型トランクルーム「AZUKEL（アズケル）」

● 利用料金 ：月額200円（税込）～ ※送料初期費用0円

● プラン ：専用ボックスプラン（段ボール保管）、スペースプラン（大型家具・家電対応）

● 特徴 ：スマホで写真管理、運搬不要でラクラク、365日安全安心の保管環境

● URL ：https://azukel.com/

＜会社概要＞

● 会社名 ：株式会社日本パープル

● 本社所在地 ：東京都港区六本木七丁目15-7 新六本木ビル5階

● 代表者 ：代表取締役社長 林 壮之介

● 設立 ：1972年5月

＜調査概要＞

● 調査期間 ：2025年10月15日（水）~30日（木）

● 調査機関（調査主体）：株式会社日本パープル

● 調査対象：20代～50代の男女

● 調査方法：当社サービス利用者への追跡オンラインインタビュー（1対1のデプスインタビュー形式）

● 対象者数： 8名（事前アンケート回答者より抽出）

● 集計方法： 発話内容の定性分析およびインサイト抽出