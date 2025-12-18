NAVAL WATCH produced by LOWERCASE 第四弾発売

株式会社アーバンリサーチ

URBAN RESEARCH BUYERS SELECT（以下、URBS）は、ご好評いただいている別注シリーズより、「NAVAL WATCH produced by LOWERCASE」とのエクスクルーシブモデル第四弾を、12月18日(木)に発売します。

LOWERCASEクリエイティブディレクター梶原由景氏を新たに迎え、NAVAL WATCHが得意とする本来のミリタリーウォッチデザインをベースに、ヴィンテージ感と現代的なエッセンスを絶妙なバランスでミックスさせ、時代の空気感に相応しい「アーバンミリタリーウォッチ」をコンセプトに完成させたコレクションである「NAVAL WATCH Produced by LOWERCASE」。

NAVAL WATCH produced by LOWERCASEとの第四弾となる今回の別注は、FRXFシリーズの「Boys Oyster Quartz MODEL」をベースに、「今の服に合う時計」をコンセプトに開発されました。

ビンテージのボーイズサイズオイスターケースをモチーフとしながら、ケースの厚さなどをコンセプトに基づき再設計。ケース形状、フラット形状アクリルレンズ、薄型メタルバンド、針に至るまで全てオリジナルデザインで製作し、シンプルでありながら現代的なエッセンスとビンテージ感を絶妙なバランスで融合させています。

文字盤は、数字及びバーインデックスに新型リアルインデックス（植字）を採用し新規製作。ケースサイズは女性にも馴染むボーイズサイズの36ミリ径です。ケース及びケースバック素材には316Lステンレススティール、バンドにはビンテージモデルの雰囲気を醸し出す薄型の3連メタルバンドを新たに製作。風防にはアンティーク感を演出するアクリル製フラット風防を復刻。

ムーブメントには、クォーツ式でありながら自動巻きと同様に滑らかに秒針が動く日本製スウィープ式クォーツムーブメントを採用。自動巻きのようなルックスでありながら、使用時に煩雑な時刻合わせや巻上作業を必要としない機能性を兼ね備え、現代の使用に耐えうる製品です。防水は5気圧防水構造で、日常の水仕事や作業にも十分対応可能です。

細部にまでこだわり抜いた逸品は、ギフトにもおすすめです。ぜひオンラインストアでご覧ください。

NAVAL WATCH by LOWERCASE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gBS26110-1200006/?_ga=2.205923155.1922696553.1766052450-604587.1723687207)

価格：\40,700 (税込)

color：SILVER / BLK

【発売日】

2025年12月19日(金)

【販売場所】

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gBS26110-1200006/?_ga=2.205923155.1922696553.1766052450-604587.1723687207)

URBAN RESEARCH 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store1/)

URBAN RESEARCH Store 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)