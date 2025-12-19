札幌大丸で人気の北海道土産「ニセコメイプルバター」から、ホワイトチョコレートをメイプル香るラングドシャで包んだ「くるみとメイプル」、2025年12月19日（金）より新発売。

行列必至の洋菓子店「ニセコメイプルバター」から「くるみとメイプル」新発売

株式会社Woodstock

ニセコメイプルバターは、2025年12月19日（金）に新商品「くるみとメイプル」を発売いたします。

「くるみとメイプル」は、ホワイトチョコレートをくるみとメイプルが香るラングドシャで包んだ新しいロール菓子です。ラングドシャには、ニセコ山系の麓で製造したバターを使用し、高温短時間の火入により、風味が引き立ち、サクサクの食感を実現しました。

大丸札幌店でしか購入できない、特別な一品です。北海道にお越しの際はぜひご利用下さい。

くるみとメイプル

8個入 1,145円

12個入 1,556円

16個入 2,074円

（税込）

ニセコから世界に向けて、新しい価値を持った菓子の創造

世界中から注目を集め人々が押し寄せる都市、ニセコ。北海道のあらゆる食材や製法の可能性を探し求めていく中で出会ったのが、ニセコの人々でした。進取の気性に富んだ彼らと、ニセコの未来への対話を重ねていく中で、ニセコを代表し世界に通用する新しい価値を持ったお菓子作りがスタート。

単なる素材ありきでは無く、1+1の美味しさが、3にも4にもなる新素材の開発に乗り出しました。

世界に誇る価値を創る職人の監修

ニセコチーズ工房

近藤 裕志

羊蹄山の麓に工房を構え、雄大な自然の中、豊かな水と新鮮なミルクを使ったチーズ作りで数々の賞を受賞。

主な受賞歴

2022「World Cheese Awards」ゴールド、シルバー

2021「World Cheese Awards」スーパーゴールド

2021「オールジャパンナチュラルチーズコンテスト」優秀賞

2020「Japan Cheese Awards」金賞

M.O.F.（フランス国家最優秀職人章）

エルベ モンス

廃坑のトンネルを熟成庫に。徹底した熟成管理にこだわる初代M.O.F.熟成士。

ニセコ山系のふもとで120年

倉島乳業

ニセコ山系のふもと、北海道の大自然に恵まれた土地で、1905年の創立から約120年、おいしく安全な商品を届け続けている。

新北海道土産 [SNOW] CHEESEを送り出した株式会社Woodstockが仕掛ける第2弾ブランド

チーズの可能性を追求したチーズ菓子専門店として、2022年4月12日、大丸札幌店にオープンした[SNOW]CHEESE。世界に誇る4人の北海道チーズ先駆者達の監修から生み出される個性的なスイーツは、地元の方々や旅行者に新たな北海道土産として受け入れられ、開店以来、毎日100人以上の行列が続いており、大丸札幌店B1Fの和洋菓子売場スイーツNO.1売上商品となっています。

「ニセコメイプルバター」はそんなヒットメーカーが送り出す、北海道ブランド第2弾となります。

世界中のツーリストを虜にするリゾート「NISEKO ニセコ」

アイヌ語で「切り立った崖（の下を流れる川）」を意味するニセコ。日本海から吹き付ける北風が、「アンヌプリ（標高1,308m）」を越えることで世界にも類を見ない良質なパウダースノーを生み出し、世界中のスキーヤーの心を掴みました。“Japan”と“Powder Snow”を組み合わせた新語「#japow」のSNS投稿は48万件を超えるほど話題になっています。スキーリゾートに端を発し、今では世界の富裕層の目に留まり、高級宿泊施設の建設が相次いだことから、「NISEKO」は最も注目されるグローバルブランドになっています。

店舗概要

店舗名：ニセコメイプルバター

場所：大丸札幌店 地1階「ほっぺタウン」内、和洋菓子売場

住所：札幌市中央区北5条西4丁目7番地

営業時間：13:00～20:00

※大変混雑が予想されるため、「ニセコメイプルバター」の開店時間は午後1時といたします。