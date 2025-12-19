【全国通販】「ちいかわ」×「東京ばな奈」の“むちゃうま”バナナプリンケーキが公式オンラインショップに登場！
株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)が展開する「東京ばな奈ワールド」は、「ちいかわ」と“むちゃうま”なコラボレーション！2025年12月22日(月)～2026年1月8日(木)頃まで、公式オンラインショップ「パクとモグ」に登場します。
https://www.paqtomog.com/
『ちいかわバナナプリンケーキ』が全国通販に登場！
イラストレーター・ナガノ氏が描く人気作品「ちいかわ」と東京土産No.1(※)の「東京ばな奈」がコラボレーション。2025年9月1日(月)に、パッケージやお菓子の絵柄・手提げまで新デザインにリニューアルした『ちいかわバナナプリンケーキ』が公式オンラインショップ「パクとモグ」に期間限定で登場！「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」の新絵柄が仲間入りし、パワーアップした『ちいかわバナナプリンケーキ』をもぐもぐめしあがれ♪
※過去1年間で友人・同僚・家族からもらった「東京のおみやげ」ランキングNo.1〈(株)インテージ調べ(調査実施期間：2019年2月5日-7日 )〉
「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」の新絵柄が仲間入り！
「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」に加え、「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」の新絵柄が仲間入り！食べるのがもったいなくなるほどかわいいスポンジケーキの絵柄は全6種類。細部にもこだわって、ちいかわたちの愛くるしさを表現しました。どの絵柄が入っているかは開けてみてのお楽しみ！
※ 1箱にすべてのお菓子の絵柄が揃わない場合がございます。
お菓子もいっそうおいしくなって新登場です。バナナ20％UPで、よりフルーティな味わいになったバナナプリンカスタードとほろ苦キャラメルクリームのダブルクリームを、ふわふわに焼きあげたスポンジケーキで包み東京ばな奈らしさあふれる“むちゃうま”なケーキに仕上げました。口いっぱいにほおばれば、楽しい日も、ちょっとハードな日も、いつでも笑顔にしてくれそうなバナナプリンケーキです。
新パッケージデザインももちろん「東京ばな奈」コラボ限定オリジナルイラスト！
「東京ばな奈」の世界観に合わせたコラボ限定のオリジナルイラストを使用したパッケージも新デザインに！今回のリニューアルをみんなで喜んでいるような、にぎやかな雰囲気のデザインです。「ちいかわたちと目が合う」ことを大切にした、キラキラした瞳のちいかわたちは、いつまでも見つめていたくなるかわいさ！「東京ばな奈」のスポンジ生地のようなふわふわなタッチのちいかわたちもポイント。「ちいかわ」と「東京ばな奈」のコラボレーション感あふれる、特別なオリジナルイラストにもぜひ注目してみてください。
お菓子の個包装には、東京ばな奈のかぶりものからひょっこり顔をだす「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」が！何が出るかは開けてみてのお楽しみです♪
8個入パッケージには、「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」のオリジナルステッカーがランダムで1枚入っています。オリジナルステッカーも新デザインですので、スマートフォンにはさんだり手帳に貼ったりして楽しんでくださいね。
※4個入にはオリジナルステッカーはつきません。
『ちいかわバナナプリンケーキ』をご購入いただいたお客様には、特別なデザインの紙手提げをお渡し。新デザインになった紙手提げにも、ちいかわたちを思う存分詰め込みました。
※紙袋はお品物1点ご購入につき1枚おつけいたします。
商品情報
【商品名】ちいかわバナナプリンケーキ
【価 格】4個入 853円(本体価格790円) ※4個入にはオリジナルステッカーはつきません。
8個入 1,706円(本体価格1,580円) ※8個入にはオリジナルステッカーがつきます。
※4個入に包装紙がけはございません。
※8個入は包装済みです。内箱にキャラクターのデザインは入っておりません。
※ 1箱にすべてのお菓子の絵柄が揃わない場合がございます。
※ 個包装の絵柄は3種類ありますが、1箱に全て揃わない場合がございます。
※ 個包装とお菓子の絵柄のキャラクターの組み合わせはランダムとなります。
※ 人気商品のため早期完売の可能性がございます。予めご了承ください。
※ 表示の価格は参考小売価格です。
通販情報▼2025年12月22日(月)10:00～受付開始
公式オンラインショップ「パクとモグ」
https://www.paqtomog.com/shop/c/cckw-bpc/(https://www.paqtomog.com/shop/c/cckw-bpc/)
パクとモグ スイーツショップ 楽天市場店
https://item.rakuten.co.jp/paqtomogsweetsshop/c/0000000344/(https://item.rakuten.co.jp/paqtomogsweetsshop/c/0000000344/)
パクとモグ スイーツショップ Yahoo!店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/paqtomogsweetsshop/a4c1a4a4a4.html(https://store.shopping.yahoo.co.jp/paqtomogsweetsshop/a4c1a4a4a4.html)
※当商品は、2026年1月12日(月)から順次出荷でございます。予めご了承ください。
※受注期間中であっても商品がなくなり次第受付を終了いたします。
「ちいかわ」とは
「ちいかわ」は、イラストレーター・ナガノ氏が描くX(旧Twitter）発の漫画です。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語は、幅広い世代から支持されています。
ちいかわ情報総合サイト：https://chiikawa-info.jp(https://chiikawa-info.jp)
東京ばな奈ワールドとは
公式HP
https://www.tokyobanana.jp/(https://www.tokyobanana.jp/)
公式X/旧Twitter
https://x.com/tokyobanana1991(https://x.com/tokyobanana1991)
公式Instagram
https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/(https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/)
「東京ばな奈ワールド」は、1991年“新しい時代の東京みやげ”として誕生した東京みやげNo.1(※)の『東京ばな奈』から始まったスイーツブランドです。 バナナのおいしさにとことんこだわったスイーツの数々を生み出しています。『東京ばな奈』は通算販売数20億個(※2)。世代を越えて愛される東京スイーツの数々は、日本国内はもちろん海外からの旅行客にも“日本を代表するおみやげ”として親しまれています。
※過去1年間で友人・同僚・家族からもらった「東京のおみやげ」ランキングNo.1〈(株)インテージ調べ(調査実施期間：2019年2月5日-7日 )〉
※2 集計期間:1991年11月22日-2025年4月30日