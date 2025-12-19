ウィブル証券株式会社

デジタル投資プラットフォーム大手、米国Webull Corporation (NASDAQ：BULL) の日本拠点であるウィブル証券株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役：小島 和）は、2025年12月19日、チャートプラットフォーム「TradingView」との連携機能を拡張し、日本円での米国株決済に対応した取引機能を提供開始しました。国内投資家が為替両替を意識せずに直感的な取引を行える環境を整えることが目的です。

発表の概要（背景・目的）

近年、日本国内での米国株取引は急速に拡大し、個人投資家の海外投資需要は高まり続けています。一方で、「取引が米ドル建てで分かりにくい」「為替のタイミングを考えるのが負担」といった声も一定数存在し、特に投資初心者やライト層にとってハードルとなっていました。

ウィブル証券では、世界的なチャートサービス TradingView を利用する投資家の増加トレンドを踏まえ、 TradingView 上での米国株取引も日本円で完結できる環境を提供することで、取引の分かりやすさ・ストレスのなさを向上させることを狙いとしています。

主な特徴

- TradingView上での注文が日本円建てで可能に為替変換を事前に行う必要がなく、投資家は実質的な支払い額を円で把握できます。- 自動為替処理によるシームレスな体験ウィブル証券側で為替処理が行われるため、投資家はレート確認や両替操作の手間を省けます。※為替取引には手数料が発生します。手数料等についてはウィブル証券ウェブサイト上でご確認ください。 https://www.webull.co.jp/pricing- 他社比較：TradingView × 円決済国内の多くの証券会社では、TradingViewのチャート閲覧は可能でも、発注はドル建てのみが一般的であり、円決済まで対応する事例は限られています（ウィブル証券調べ）。

コメント（ウィブル証券 代表取締役社長：小島 和）

「多くの投資家の方々から“もっとシンプルに米国株を取引したい”という声をいただいておりました。今回の日本円決済への対応は、その声に応える第一歩です。TradingViewは世界中の投資家に利用されており、そこで円建てで取引できる利便性は、国内投資家にとって大きな価値になると考えています。今後もユーザー体験の向上を最優先に、サービスの拡張を進めてまいります。」

ウィブル証券では、2026年に予定される米国市場の24時間オープンに向けて、米国株の24時間取引やAPI取引など今後も海外投資の利便性を高める機能を順次強化し、多様な投資スタイルに対応するプラットフォームを目指します。

TradingViewについて

TradingViewは、世界1億人以上のトレーダーや投資家が利用する、クラウドベースの金融分析プラットフォームです。高度なチャートツール、リアルタイムデータ、ソーシャルネットワーキング機能を提供し、あらゆるレベルの投資家が市場分析を行い、情報に基づいた投資判断を下せるよう支援しています。

TradingViewのチャートソリューション、テクニカルパートナーシップ、またはエコシステムに関するご質問やお問い合わせにつきましては、下記URL内の「お問い合わせ」よりお送りくださいますようお願い申し上げます。

https://jp.tradingview.com/brokerage-integration/

Webullについて

Webull Corporation (NASDAQ：BULL) は、次世代のグローバル ・インフラストラクチャ上に構築された、リーディングデジタル投資プラットフォーム「Webull」を所有・運営しています。世界14地域で事業を展開しており、米国、ヨーロッパ、アジア、ラテンアメリカの個人投資家の支持を得ています。 Webull Group は、世界中の 2,500万人以上のユーザーにサービスを提供しており、個人投資家の皆様に24時間365日、グローバル金融市場へのアクセスを提供しています。ユーザーの皆様は、市場データ・市場情報・ユーザーコミュニティ・投資技能が統合されたWebullの取引プラットフォームを通じて、世界の株式、ETF、オプション、端株を取引する投資戦略が実行できます。詳細については、https://www.webullcorp.comをご覧ください。

投資にかかる手数料等およびリスクについて

ウィブル証券の各取扱商品等をお取引いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。手数料等についてはウィブル証券ウェブサイト上でご確認ください。 https://www.webull.co.jp/pricing

ウィブル証券で取り扱うすべての投資商品には価格の変動等によって損失が生じるリスクが含まれています。投資商品の価値およびそこからの収益は上昇または下落することがあり、その投資資金の一部または全部を失う可能性があります。また、信用取引・オプション取引・先物取引の利用においては、委託保証金・証拠金の差し入れが必要となり、価格変動等によっては差し入れた委託保証金・証拠金以上の損失が生ずる恐れがあります。

お取引にあたっては、取引約款および契約締結前交付書面等の書面をあらかじめお読みいただき、商品の性質、取引の仕組み、手数料及びリスクの存在等を十分にご理解のうえ、ご自身の判断と責任にてお取引ください。

ウィブル証券株式会社 金融商品取引業者 登録番号：関東財務局長（金商）第48号 加入協会：日本証券業協会