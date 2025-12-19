【デジタルギャラリー】KYOTO STATION GALLERYで新たな展示体験を

株式会社IDEABLE WORKSKYOTO STATION GALLERYでの展示の様子(aoiro)

株式会社IDEABLE WORKS（京都府京都市、代表取締役：寺本大修）は、「創造と好奇心のエネルギーを循環させるインフラをつくる」ことをミッションに、リアルとデジタルを融合したギャラリープラットフォーム「HACKK TAG（ハックタグ）」を提供しています。

京都駅ビル7階東広場通路スペースに設置しているKYOTO STATION GALLERYでは、新たな展示体験として、作品とともに制作動画を同時に鑑賞できるデジタル展示を開始しました。

aoiro、akairo、kiiroの3面のパネルを設置しており、それぞれ異なる展示スタイルで展示しています。

１．KYOTO STATION GALLERYについて

■設置場所：京都駅ビル7階東広場通路スペース（京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町901）

■開館時間：10:00～22:00（施設の営業時間に準ずる）

■詳細：https://ideableworks.com/kyotostationgallery

■展示期間：2025年12月16日（火）～2026年2月15日（日）※最終日は15:00まで

２．展示方法について

aoiro、akairo、kiiroの3面にアート専用のデジタル額縁を設置し、デジタル化した作品を配信展示します。パネルによって展示方法が異なり、aoiroにおいては制作過程動画を同時に展示することができ、デジタル額縁ならではの新たな展示を体験することができます。

■aoiro：作品、制作過程動画、キャプション

■akairo：作品

■kiiro：作品、キャプション

※キャプションにはアーティスト名、プロフィール、作品情報を掲載しています。

３．展示内容

aoiro

■プレイリスト(https://hackktag.com/playlist/1764826974036x221702163657654270)

■参加アーティスト

Emaya Sena -厳峯 聡-／ダイデン／愛鈴（Airin）

akairo

■プレイリスト(https://hackktag.com/playlist/1764826632557x894669206590586900)

■参加アーティスト

7.7.4／EXA-9／gawo／雪兎／chiko／CHANo／ゆきもりりょう／Yoshiomi Kobayashi／祈

kiiro

■プレイリスト(https://hackktag.com/playlist/1764824228075x307751059698745340)

■参加アーティスト

SHINDY LUCK & LUCKY／Emmi Michito 延味 道都／樋口雅山房／山中 猛史／道湖／星野榮里／なっきー／Michi／hiro980117／柴田いち子／

Dai／Miracle angel



４．HACKK TAG（ハックタグ）について

■HACKK TAG：https://hackktag.com/

プロからアマチュアに至るすべてのアーティストの表現機会を最大化させるリアルとデジタルを融合したすべてのアーティストのための、アート専用デジタル額縁を活用した壁面ギャラリープラットフォームです。

■PUBLIC GALLERY：https://ideableworks.com/PUBLIC_GALLERY

商業施設やホテル、駅等、常に人が行き交う施設の活用が難しい壁などの有休資産に低コストでデジタルギャラリーを導入し、アートコンテストの企画実施・作品配信を行うサービスです。施設のニーズに応じてデジタルギャラリーを起点とした賑わい創出や地域に所縁のあるアーティストや子供などを巻き込んだ企画なども合わせてご提案します。

■INTERIOR GALLERY：https://ideableworks.com/INTERIOR_GALLERY

店舗や福祉施設・医療施設等の施設内にデジタル額縁を設置し、高精彩アート作品プレイリストを定期的に配信するサブスクサービスです。施設のコンセプトやニーズに応じて、デジタル額縁のサイズや設置・運用方法をご提案します。

５．株式会社IDEABLE WORKSについて

会社名：株式会社IDEABLE WORKS（アイデアブルワークス）

代表者：寺本大修（テラモトダイスケ）

本社所在地：京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2 京都芸術センター北館3階

設立年月日：2020年7月1日

事業内容：「HACKK TAG（ハックタグ）」事業及びアートエデュケーション事業

【本件に関するお問合せ先】

株式会社IDEABLE WORKS 担当：島岡、平野

HP：https://ideableworks.com/

E-mail：info@ideableworks.com

Instagram：@hackk_tag