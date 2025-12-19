ゆっくり、トコトコ楽しんで。温泉と列車の旅「大糸線『鉄道×温泉』湯めぐり手形スタンプラリー」開催中！
公益社団法人 新潟県観光協会
列車に揺られ、温泉に浸かる。
新潟県糸魚川市から長野県大町市まで、日本海と山々を結ぶ JR大糸線。
この冬、JR大糸線沿線の温泉と列車旅を気軽に楽しめる
JR大糸線（南小谷駅～糸魚川駅間）を利用し、
列車に乗って、温泉を巡って、
2025年12月6日（土）～ 2026年1月31日（土）
- 以下の 3つのスタンプを集める ・JR大糸線（南小谷駅～糸魚川駅間）の列車 ※臨時増便バスを含む【スタンプ1個】 ・対象温泉施設のスタンプ【2施設分】
- 必要事項を記入し、切手を貼って郵送 ※お一人様何回でも応募可能（当選はお一人様1回まで）
※JR大糸線臨時増便バスの詳細はこちら
- フォッサマグナ糸魚川温泉 ひすいの湯
- 糸魚川温泉 ホテル國富アネックス
- 姫川温泉 ホテル國富翠泉閣
- 姫川温泉 ホテル白馬荘
- 姫川温泉 湯の宿 朝日荘
- 姫川温泉 瘡の湯
- 道の駅おたり 深山の湯
- 下里瀬温泉 サンテインおたり
- 白馬八方温泉 みみずくの湯
- 白馬姫川温泉 天神の湯
- 白馬かたくり温泉 十郎の湯
- 木崎湖温泉 ゆ～ぷる木崎湖
- 大町温泉郷 黒部観光ホテル
- 大町温泉郷 湯けむり屋敷 薬師の湯
スタンプラリーの詳しい内容は、糸魚川市ウェブサイトをご覧ください。
大糸線活性化協議会事務局
列車に揺られ、温泉に浸かる。
そんな、少し贅沢で、どこか懐かしい冬の旅を楽しんでみませんか。
新潟県糸魚川市から長野県大町市まで、日本海と山々を結ぶ JR大糸線。
その沿線には、フォッサマグナや北アルプスの恵みを受けた個性豊かな温泉地が点在しています。
この冬、JR大糸線沿線の温泉と列車旅を気軽に楽しめる
「大糸線『鉄道×温泉』湯めぐり手形スタンプラリー(https://www.city.itoigawa.lg.jp/page/8615.html)」を開催しています。
■ 大糸線「鉄道×温泉」湯めぐり手形スタンプラリーとは
JR大糸線（南小谷駅～糸魚川駅間）を利用し、
列車や沿線の対象温泉施設に設置されたスタンプを集めて応募すると、
抽選で100名様にオリジナル温泉グッズをプレゼントするスタンプラリー企画です。
列車に乗って、温泉を巡って、
“ゆっくり・トコトコ”楽しむ冬の大糸線旅をぜひ体験してください。
■ 実施期間
2025年12月6日（土）～ 2026年1月31日（土）
※応募は 2026年2月7日（土）消印有効
■ 参加・応募方法- 応募はがき付きパンフレットを入手 （JR大糸線の列車（臨時増便バス含む）内スタンプ台、または対象温泉施設に設置）
- 以下の 3つのスタンプを集める ・JR大糸線（南小谷駅～糸魚川駅間）の列車 ※臨時増便バスを含む【スタンプ1個】 ・対象温泉施設のスタンプ【2施設分】
- 必要事項を記入し、切手を貼って郵送 ※お一人様何回でも応募可能（当選はお一人様1回まで）
※JR大糸線臨時増便バスの詳細はこちら
https://www.city.itoigawa.lg.jp/page/8614.html
■ 対象温泉施設（全14施設）
糸魚川・小谷・白馬・大町エリアの名湯が参加しています。
- フォッサマグナ糸魚川温泉 ひすいの湯
- 糸魚川温泉 ホテル國富アネックス
- 姫川温泉 ホテル國富翠泉閣
- 姫川温泉 ホテル白馬荘
- 姫川温泉 湯の宿 朝日荘
- 姫川温泉 瘡の湯
- 道の駅おたり 深山の湯
- 下里瀬温泉 サンテインおたり
- 白馬八方温泉 みみずくの湯
- 白馬姫川温泉 天神の湯
- 白馬かたくり温泉 十郎の湯
- 木崎湖温泉 ゆ～ぷる木崎湖
- 大町温泉郷 黒部観光ホテル
- 大町温泉郷 湯けむり屋敷 薬師の湯
※沿線図・対象施設はチラシ画像をご確認ください。
■ 詳細情報
スタンプラリーの詳しい内容は、糸魚川市ウェブサイトをご覧ください。
https://www.city.itoigawa.lg.jp/page/8615.html
お問い合わせ
大糸線活性化協議会事務局
（糸魚川市 都市政策課 交通政策係）
TEL：025-552-1511（代表）
E-mail：koutsu@city.itoigawa.lg.jp