【前代未聞】 新潟が舞台なのに「新潟の嫌いなところ」を大募集！？『りゅうとあまがみ』コミックス１巻発売記念で、新潟への愛憎が渦巻く「ツンデレ」キャンペーン開始
新潟を舞台にした『りゅうとあまがみ』（KADOKAWA刊/著・角丸柴朗）コミックス第1巻発売（12/26）を記念し、ＮＳＧグループの株式会社アイ・シー・オーとアライブ＋『りゅうとあまがみ』は、異例のプロモーションを実施します。
作中でヒロインのウィローが叫ぶ「ニイガタなんて大嫌いよ！」という衝撃のセリフにちなみ、新潟市マンガ・アニメ情報館にて「ニイガタの嫌いなところ」を公募。 一方で、FM-NIIGATAではウィローを振り向かせるための「ニイガタの好きなところ」を募集。
メディアを横断し、新潟への不満と愛を同時に叫ぶ、かつてない地域を巻き込んだキャンペーンです。
「不満があるからこそ、地元への関心が高い」 という逆説的な地域愛をあぶり出します。
1 「ニイガタの嫌いなところ」を公募
期 間：2025年12月18日（木）～2026年1月18日（日）
会 場：新潟市マンガ・アニメ情報館 特設コーナー
概 要：「ニイガタなんて大嫌いよ！」と叫んだウィローに共感できる？
クスっと笑えるもの、「それな！」と同意するものなど
あなたが感じる「新潟の、正直ちょっと嫌いなところ」を募集。
2 「ニイガタの好きなところ」を募集
期 間：2025年12月22日（月）～2025年12月28日（日）
概 要：SOUNDSPLASH 公式Xをフォロー、該当の投稿をリポストしてくれた人の中から抽選で、
『りゅうとあまがみ』オリジナル図書カードと角丸柴朗先生直筆サイン入りコミックス1巻をプレゼント！
新潟の好きなところをポストすると当選確率２倍！
『りゅうとあまがみ』 作品紹介
明治18年の新潟市を舞台にした『りゅうとあまがみ』
父の仕事の都合で新潟に降り立った英国少女・ウィルと、とある店の料理人・流作の交流を描いた作品。
流作が作る地のものを、ウィルが食べて、町と人を知っていくお話です。
作品の推しポイント
●「英国少女×和食の料理人」のグルメ・ガールミーツボーイ
「ちょっと高飛車、だけど本当は繊細な英国少女」と、「頑固一徹、だけど本当は思いやりのある和食の若手料理人」が料理を通して次第に仲を深めていく様子が尊い。お互いの関係性がどのような進展を見せていくのか？
緩やかなラブコメ軸があり、続きが気になる内容になっています。
●「ご飯もの」としてのクオリティーの高さ
新潟の食材を使った、伝統的で身近な和食が登場します。
丁寧で温かみのある料理の描写に、読んでいると思わずお腹が鳴ってしまうほど。
料理の温かさを通して、町と人の温かさも感じられる「ご飯もの」です。
●「歴史もの」として読者の知的好奇心を刺激する
舞台は明治の開港地、新潟・古町。
開港当初の新潟の文化や風俗が登場すると共に、日本人⇔外国人がお互いをどのような目で見ていたかという、今の時代にも共通するような、興味深いテーマを提示します。
歴史好きは勿論、歴史に興味のない読者も自然な形で知的好奇心を刺激される内容になっています！
試し読み：https://comic-walker.com/detail/KC_006808_S?episodeType=first
＜ 作品情報 ＞
りゅうとあまがみ 一
著者：角丸 柴朗
定価：759円 （本体690円＋税）
発売日：2025年12月26日
ISBN：9784048117098
書誌詳細ページ：https://www.kadokawa.co.jp/product/322508000055/
『りゅうとあまがみ』はアライブ＋にて絶賛連載中！
■連載ページ：https://comic-walker.com/detail/KC_006808_S?episodeType=first
■アライブ＋（カドコミ）：https://comic-walker.com/label/alive-plus
