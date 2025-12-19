ダウンタウンにまつわる名曲を人気芸人が”REBOOT”『ダウンタウン ミュージックREBOOT～芸人が本気で歌う あの時の あの曲～』2025年12月24日（水）15時より配信開始!
ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）にて、オリジナル番組『ダウンタウン ミュージックREBOOT～芸人が本気で歌う あの時の あの曲～』を2025年12月24日（水）15時より2026年1月31日（土）まで期間限定配信いたします。
ダウンタウンの二人にゆかりの深い名曲の数々を、斎藤司（トレンディエンジェル）、ゆめっち（3時のヒロイン）、庄司智春（品川庄司）、 鰻和弘（銀シャリ）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、兼近大樹（EXIT）、くっきー！（野性爆弾）が熱い想いとともに歌い上げます。ダウンタウンを愛してやまない森三中・黒沢かずこがナビゲーターとして出演し、歌唱を担当する芸人が、楽曲にまつわるエピソードや、ダウンタウンとの関係性、そしてここでしか聞けない初出しの秘蔵エピソードトークを掘り下げます。普段、笑いを追求する彼らが、レコーディングブースで真剣に、そして緊張感を持って歌と向き合う姿は必見です。圧倒的な歌唱シーンと、アーティストとしての表情をお届けします。
この企画のために選ばれた楽曲は12月19日（金）より、番組で歌唱を披露する芸人7人が歌い上げるカバー曲は12月24日（水）より1年間Amazon Musicで独占配信されます。笑いと音楽の歴史を刻む本企画に、どうぞご期待ください！
【サービス概要】
■サービス名称：DOWNTOWN+（読み：ダウンタウンプラス）
■料金：月額プラン1,100円、年額プラン11,000円（税込、定額制）
■会員登録方法：DOWNTOWN+公式ウェブサイトよりご登録ください。
■視聴デバイス：スマートフォン、パソコン、テレビ
■サービスエリア：日本国内
■公式サイト：https://downtownplus.com/
公式X：https://x.com/downtown_plus
公式Instagram：https://www.instagram.com/snld_umotumop/
※「DOWNTOWN+ for Prime Video」でも12月24日（水）15時より配信します。
※配信内容・スケジュールは予告なく変更になる場合がございます。
【Amazon Music について】
Amazon Music は、音楽、ポッドキャスト、カルチャーを通じてファン、アーティスト、クリエイターをつなぐ、没入型オーディオエンターテインメントサービスです。
詳しくは、www.amazonmusic.com をご覧ください。
芸人の歌唱曲、コメント「働く男」(1990年)
原曲：ユニコーン
カバー歌唱：斎藤 司(トレンディエンジェル)
【斎藤 司 コメント】
「働く男」は、友達のいない高校生の頃、ずっと聴いて励まされていた曲です。
青春時代を支えてくれたユニコーンと番組へのリスペクトをのせて、全力で歌います。
「BELIEVE IN LOVE」(1991年)
原曲：LINDBERG
カバー歌唱：ゆめっち(3時のヒロイン)
【ゆめっち コメント】
両親が付き合っていた頃に二人ともLINDBERGが大好きで、「夢で逢えたら」で流れるこの曲を聴いて盛り上がっていたらしく、この曲のおかげで私が産まれたと言っても過言ではありません！夢中で歌っていたら、床を這いつくばってました（笑）
「恋のマジックポーション」 (1991年）
原曲：すかんち
カバー歌唱：庄司 智春(品川庄司)
【庄司 智春 コメント】
この曲は、「ごっつええ感じ」のテーマ曲ですが、僕は「ごっつ」世代なので、お笑い芸人を目指すきっかけとなった番組です。
カラオケで練習したときに、ミキティから指導してもらった「どうしたらいいの？」の歌詞の部分がめちゃくちゃいい感じに歌えたので、ぜひ聴いてほしいです。
「愛のために」 (1994年)
原曲：奥田民生
カバー歌唱：鰻 和弘(銀シャリ)
【鰻 和弘 コメント】
僕が11歳の時の曲です。奥田民生さんの曲は大好きなのでカバーできてうれしいです！ハモにも注目してください。
「WOW WAR TONIGHT ~時には起こせよムーヴメント~」(1995年)
原曲：H Jungle with t
カバー歌唱：野田クリスタル(マヂカルラブリー)
【野田クリスタル コメント】
今回はじめてちゃんと、WOW WAR TONIGHTと向き合って、30年越しにアーティストとしての浜田さんのすごさに気づかされました。200万回聴いてもらえるように真剣に歌ったのでぜひお聴きください。
「チキンライス」 (2004年）
原曲：浜田雅功と槇原敬之
カバー歌唱：兼近大樹(EXIT)
【兼近大樹 コメント】
今回オファーをうけて、「チキンライスを令和に歌うのは俺しかいないでしょ！」と常日頃思っていたので、オファーをくれたスタッフを褒めたいです。
自然にメロも歌詞も出てきたので、そのまま出し切りました。
「父から娘へ ~さや侍の手紙~」 (2011年)
原曲：竹原ピストル
カバー歌唱：くっきー！(野性爆弾)
【くっきー！コメント】
ダウンタウンさんのおかげで僕らは芸人をやっています。こうしてまつにっちゃんの曲を歌うことが出来て、すごくうれしっちゃんです。
ナビゲーター
【森三中・黒沢かずこ コメント】
「夢で逢えたら」と「ごっつええ感じ」のOP曲の話ができて嬉しかったです。
誰も聞いてくれない私のマニアックな話をできる場所があって、とても幸せでした。
また、限定プレイリスト配信開始に合わせ、ダウンタウンの思い出や今回の歌唱にかける芸人それぞれの思いなどを語った動画広告は、以下よりご覧ください。
■動画広告URL：https://youtu.be/sAAX-sXOUy4
■ミュージックビデオが公開されるDOWN TOWN+特設ページはこちら(https://music.amazon.co.jp/genres/y7gxh91L?ref_=dmm_brd_pr_jp_dt25_gema)
※ミュージックビデオをお楽しみ頂くには、Amazon Music Unlimitedへのご登録が必要となります。
Amazon Musicプレイリスト収録曲
※DOWN TOWN MUSIC REBOOT プレイリストはこちら(https://music.amazon.co.jp/playlists/B0G42KVMMJ?ref_=dmm_brd_pr_jp_dt25)
※12月19日に08～41が先行公開、12月24日に01～07が追加公開となります。
01.働く男／斎藤司（トレンディエンジェル）
02.BELIEVE IN LOVE／ゆめっち（3時のヒロイン）
03.恋のマジックポーション／庄司智春（品川庄司）
04.愛のために／鰻和弘（銀シャリ）
05.WOW WAR TONIGHT ~時には起こせよムーヴメント~／野田クリスタル（マヂカルラブリー）
06.チキンライス／兼近大樹（EXIT）
07.父から娘へ~さや侍の手紙~／くっきー！（野性爆弾）
08.人生爆笑／湘南乃風 feat. 浜田雅功
09.ラブレター／浜田雅功
10.ふうせんガム~MHK 2011 ver.~／竹原ピストルと水野雄介とホーミータイツ
11.父から娘へ~さや侍の手紙~／竹原ピストル
12.大阪LOVER／DREAMS COME TRUE
13.チキンライス／浜田雅功と槇原敬之
14.I‘m a Believer／Smash Mouth
15.明日があるさ／Re:Japan
16.日影の忍者勝彦／日影の忍者勝彦オールスターズ
17.春はまだか／浜田雅功
18.恋のかけら／奥田民生
19.CRAWL／井手麻理子
20.「エキセントリック少年ボウイ」のテーマ／エキセントリック少年ボウイオールスターズ
21.ああエキセントリック少年ボウイ／エキセントリック少年ボウイオールスターズ
22.オジャパメン／松本人志・浜田雅功・東野幸治・蔵野孝洋・今田耕司・板尾創路
23.FRIENDSHIP／H Jungle with t
24.GOING GOING HOME／H Jungle with t
25.WOW WAR TONIGHT ~時には起こせよムーヴメント~／H Jungle with t
26.愛のために／奥田民生
27.Kick & Loud／GEISHA GIRLS
28.Grandma Is Still Alive／GEISHA GIRLS
29.You‘re So Cool／Hans Zimmer
30.ごきげんよう！PARTY NIGHT／米米CLUB
31.ミラクルエースのテーマ／ミラクルエースとマサオ
32.恋のマジックポーション／すかんち
33.ほっとけないよ／楠瀬誠志郎
34.BELIEVE IN LOVE／LINDBERG
35.スターな男／ユニコーン
36.働く男／ユニコーン
37.フリフリ ’65／サザンオールスターズ
38.女神達への情歌(報道されないY型の彼方へ)／サザンオールスターズ
39.止まらないHa～Ha／矢沢永吉
40.DOWN TOWN／EPO
41.人間の証明のテーマ／ジョー山中