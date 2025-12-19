2025Ç¯ÅÙ¡ÖÆü·Ð¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÁí¹çÄ´ººSDGs·Ð±ÄÊÔ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ3¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ
¡¡Î°µå¶ä¹Ô¡ÊÆ¬¼è¡¡ÅçÂÞ ·ò¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë2025Ç¯ÅÙ¤Î¡ÖÆü·Ð¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÁí¹çÄ´ººSDGs·Ð±ÄÊÔ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÁí¹ç³ÊÉÕ¤±3¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆü·Ð¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÁí¹çÄ´ººSDGs·Ð±ÄÊÔ¡×¤Ï¡¢SDGs¤ò·Ð±Ä¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¡¦·ÐºÑ¡¦´Ä¶¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤òÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¤¬É¾²Á¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£2025Ç¯ÅÙ¤Ï¹ñÆâ830¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖSDGsÀïÎ¬¡¦·ÐºÑ²ÁÃÍÉ¾²Á¡×¡Ö¼Ò²ñ²ÁÃÍÉ¾²Á¡×¡Ö´Ä¶²ÁÃÍÉ¾²Á¡×¡Ö¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹É¾²Á¡×¤Î4¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÉ¾²Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Î°µå¶ä¹Ô¤Ï¡¢ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤·¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è·ÐºÑ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¡ÖEmpower 2025-¤¹¤Ù¤Æ¤Ï²Æì¤Î¤¿¤á¤Ë-¡×¤Î¤â¤È¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¤Î¼ÂÁ©¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Î°µå¶ä¹Ô¥°¥ëー¥×¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è»ö¶È¼Ô¤ÎESG·Ð±Ä¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Î°µå¶ä¹Ô¤Ï¡¢¡ÖÃÏ°è¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¿®Íê¤µ¤ì¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¶ä¹Ô¡×¤È¤¤¤¦·Ð±ÄÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢²Æì¸©¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎ°µå¶ä¹Ô¤ÎÉ¾²Á¡Û
¡¡SDGsÀïÎ¬¡¦·ÐºÑ²ÁÃÍÉ¾²Á¡§A+
¡¡¼Ò²ñ²ÁÃÍÉ¾²Á¡§A
¡¡´Ä¶²ÁÃÍÉ¾²Á¡§A+
¡¡¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹É¾²Á¡§A+
¡¡Áí¹çÉ¾²Á¡§3¤ÄÀ±