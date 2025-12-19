新年を前に高槻市の公民館でしめ縄作り体験

高槻市

令和7年12月19日（金曜日）、高槻市立三箇牧公民館で子孫の無病息災などをもたらすとされる「年神様」を迎えるための正月飾り「しめ縄」の制作体験イベントが行われました。新年まで残り2週間を切ったこの日、会場には一足早くお正月の雰囲気が漂っていました。

このイベントは、新年を迎える準備を楽しんでもらおうと、同公民館で毎年開催されていて、地元住民に人気の講座となっています。

今年は20人が参加し、地元で収穫されたもち米の稲わらを手に取り、しめ縄作りがスタート。参加者は15本から20本ほどを束ね、2人1組になって力を合わせてねじり、講師のアドバイスを受けながら、ねじる強さや向きを確認しながら丁寧に形を整えていきました。十分に締まった縄を円形に整えて結ぶと土台ができあがり、仕上げにナンテン、ウラジロ、水引など縁起物を丁寧に飾り付け、オリジナルのしめ縄が完成。手作りのしめ縄を手にした参加者は、「思ったより力が必要で手が痛くなったけど、貴重な体験ができた」「いい新年が迎えられそう」などと笑顔で話し、わらの香りが広がった会場には、一足早くお正月の雰囲気が漂っていました。