インセルダム（INCELLDERM）導入への関心が急拡大。告知からわずか1日で説明会申込100名超、加盟申し込みは50社を突破

告知から1日で説明会申込100名超｜インセルダム導入への注目度が加速

株式会社GrandFusion

韓国発スキンケアブランド 「インセルダム（INCELLDERM）」 の日本正式販売開始に伴い、

インセルダム導入を検討する美容サロンからの反響が急速に拡大しています。

詳細を見る :https://incellderm-official.jp/

日本正規代理店である 株式会社GrandFusion（大阪市北区） が実施したオンライン説明会の告知では、公開からわずか1日で申込者数が100名を突破。

「インセルダム 導入」「INCELLDERM サロン導入」といったキーワードでの関心も高まり、全国のエステサロン・美容サロンから注目を集めています。

すでに50社以上が加盟申し込み｜インセルダム導入を決断するサロンが続出

インセルダム日本公式代理店 粕谷ありさ

説明会への参加にとどまらず、インセルダム導入を前向きに検討し、すでに50社以上のサロンが加盟申し込みを完了しています。

導入を検討するサロンの多くは、

・新しいサロン商材を探している

・物販と施術を組み合わせた提案を強化したい

・差別化できるブランドを取り扱いたい

といった課題を抱えており、その選択肢としてインセルダムに関心を寄せています。

「すでに多くのサロンが動き始めている」という事実が、さらに検討を後押しする流れを生んでいます。

インセルダムパンフレット

正規代理店・株式会社GrandFusionに導入相談が殺到する理由

インセルダム導入に関する問い合わせが集中している背景には、株式会社GrandFusionが“自社でもサロン運営を行っている会社”である点が大きく関係しています。

GrandFusionは、

・自社サロンでの実運用経験

・現場でのカウンセリングや物販提案

・スタッフ教育やメニュー設計

といった実体験をもとに、サロン目線での導入サポート体制を構築しています。

そのため導入相談では、単なる商品説明ではなく、

「自分のサロンでどう使えるか」

「どのように提案すればよいか」

といった現場に即した相談ができる点が評価され、申し込みが殺到している状況です。

インセルダム製品

オンライン説明会を軸に「インセルダム 導入」を全国サロンへ展開

現在、インセルダム導入に関する案内はオンライン説明会を中心に全国対応で実施しています。

地域を問わず、正規代理店である株式会社GrandFusionのサポートを受けながら、導入を検討できる体制を整えています。

説明会では、

・インセルダムのブランド概要

・商品構成と活用イメージ

・導入までの流れ

・導入後のサポート内容

などを丁寧に案内しており、初めて検討するサロンでも参加しやすい内容となっています。

詳細を見る :https://incellderm-official.jp/

今後の展望｜インセルダム導入サロンの拡大に向けて

告知直後からの大きな反響を受け、株式会社GrandFusionでは今後もインセルダム導入を検討するサロン向けの案内体制を強化していく予定です。

正規代理店として、導入前から導入後まで一貫してサロンに寄り添い、長期的なパートナーとして支援を行ってまいります。

株式会社GrandFusion コメント

「告知から短期間でこれほど多くの反響をいただき、インセルダム導入への関心の高さを改めて実感しています。

自社サロン運営で培った現場経験を活かし、導入を検討されるサロン様一社一社に寄り添ったサポートを続けていきたいと考えています。」

株式会社GrandFusion(グランフュージョン)代表 粕谷ありさ

導入相談やオンライン説明会の最新情報は、下記よりご確認いただけます。

▼ インセルダム日本公式サイト

https://incellderm-official.jp/

▼ インセルダム日本公式Instagram

https://www.instagram.com/icd_japan_/