顧客接点の仕事は「判断支援」（組織行動科学(R)）

リクエスト株式会社

営業職やトレーナーなどの顧客接点において、

- 「手応えはあったのに決まらない」- 「一度は合意したはずが、後から話が止まる」

といった経験は、多くの現場で共通して見られます。

こうした場面では、価格・タイミング・説明不足といった要因が語られがちですが、本レポートでは、原因の多くは「顧客が判断できる状態になっていないこと」にあると整理しています。

https://prtimes.jp/a/?f=d68315-158-566599f084eff45b3f2d2b63097c6008.pdf

人的資本開発プランニング(R)センターを運営するリクエスト株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：甲畑智康）は、33.8万人・980社の行動データの分析をもとに、レポート顧客接点の仕事は「判断支援」を無料公開いたしました。

■ レポートのポイント

本レポート『顧客接点の仕事は「判断支援」』では、顧客接点の役割を「早く決めさせること」ではなく、顧客が自社として判断できる状態をつくる仕事＝判断支援として再定義しています。具体的には、

- 顧客が「やらない」のではなく「判断できない」状態とは何か- なぜ「早く決めさせる」と取引が続かなくなるのか- 顧客接点における「背景を読む」とは何を指すのか- 判断を浅くしてしまう関わり方／判断を支える関わり方の違い- 時間を前で使うことで、後工程の摩擦を減らす構造

といったテーマを、現場で再現可能な形で整理しています。説得話法や営業テクニックではなく、判断構造そのものを支える視点を提示している点が特徴です。

■ こんな方におすすめです

■ レポート概要

- 法人営業・BtoB／BtoBtoCの顧客接点を担っている方- 商談が「前向きだが決まらない」状態で止まることが多い方- 成約後の条件変更・認識ズレ・リピート率に課題を感じている方- 顧客との関係を短期成果ではなく、継続取引として築きたい方

タイトル：顧客接点の仕事は「判断支援」

― 目の前では時間がかかっても、取引・リピートが続く理由 ―

■ 無料ダウンロードはこちら

- 形式：PDF（全5ページ）- 価格：無料- 提供：人的資本開発プランニング(R)センター（リクエスト株式会社）- 顧客が止まっているとき、実際に起きていること- 「早く決めさせる」と、なぜ取引が続かないのか- 顧客接点における「背景を読む」とは何か- 顧客接点の仕事は「判断支援」である- 判断支援として「やらない方がよい関わり方」- 判断支援として「やるべき関わり方」- 目の前では時間がかかっても、取引先が続く理由- 現場で使える判断支援の実践例

▼ レポート無料ダウンロード

https://prtimes.jp/a/?f=d68315-158-f4d66ef0a89bd5da201cd39fb181c4a3.pdf

お問い合わせ：

人的資本開発プランニング(R)センター

E-mail: request@requestgroup.jp

リクエスト株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：甲畑智康）は「より善くを目的に」を掲げ、33.8万人の働く人のデータに基づいた組織行動科学(R)を基盤に、7つの研究機関が980社を支援している企業です。

組織行動科学(R)は組織で働く私達の思考と行動が「なぜ起こり」「なぜ続くのか」を5つの理論領域（行動制御理論・動機報酬理論・関係構築理論・認知思考理論・習慣形成理論）で解明し、より善く再現する手段。

【会社概要】

社名：リクエスト株式会社

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目4番8号 京王フレンテ新宿3丁目4F

コーポレートサイト：https://requestgroup.jp/

代表プロフィール：https://requestgroup.jp/profile

会社案内ダウンロード：https://requestgroup.jp/download