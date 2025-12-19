『Dinkum（ディンカム）』Steam ウィンターセール2025に参加！

KRAFTON JAPAN株式会社

KRAFTON JAPAN株式会社は、サバイバルライフシミュレーションゲーム『Dinkum(ディンカム)』が、本日12月19日(金)より開催される「Steamウィンターセール 2025」に参加することをお知らせいたします。

本セールではゲーム本編とサウンドトラックセットが割引価格となるほか、「ホロライブプロダクション」所属タレントによるクリスマス当日の実況配信も実施いたします。

年末年始の休暇に、ゆったりとした島での開拓生活をお楽しみください。



■「Steam ウィンターセール2025」に参加

Steamセールとは、PCゲームプラットフォームSteamが定期的に開催している大規模セールイベントです。

『Dinkum(ディンカム)』は、本日12月19日(金)に開催した「Steam ウィンターセール2025」に参加し、より多くの方に本作を楽しんでいただけるよう、期間中は本体が20%オフ、サウンドトラック付きパッケージは最大30%オフでご購入いただけます。

●「Steam ウィンターセール2025」参加概要

・開催期間：2025年12月19日(金)午前3時～2026年1月6日(火)午前3時 ※日本時間

・『Dinkum(ディンカム)』本体： 2,300円 → 1,840円 (20% OFF)

・『Dinkum(ディンカム)』本体+OSTバンドル： 2,592円 → 1,813円 (30% OFF)

※バンドル割引の適用により、サウンドトラック付きセットがよりお得にご購入いただけます。

サウンドトラック(OST)は、『Dinkum(ディンカム)』独自の感性を反映したバックグラウンドミュージック合計43曲を収録しています。落ち着いた雰囲気のアコースティック曲等、多彩な楽曲をお楽しみいただけます。

詳細については、『Dinkum(ディンカム)』Steamページをご覧ください。

https://krafton-jp.com/Dinkum-steam

■聖夜を彩る「ホロライブプロダクション」所属VTuberによるクリスマスライブ配信が決定！

「ホロライブプロダクション」より、常闇トワさん、響咲リオナさんの2名による『Dinkum(ディンカム)』実況配信が決定いたしました。クリスマスイブとクリスマス当日の2夜連続で、賑やかな島の開拓生活をお届けします。



【配信スケジュール】

● 12/24(水) 午後7時～

常闇トワさんライブ配信

URL：https://www.youtube.com/@TokoyamiTowa/streams

● 12/25(木) 午後7時～

響咲リオナさんライブ配信

URL：https://www.youtube.com/@IsakiRiona/streams

(C)︎ COVER

●ホロライブプロダクションについて

「ホロライブプロダクション」は、世界最大級のバーチャルタレント事務所です。

運営している女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」はYouTube総登録者数が8,000万人を超え、ライブ配信、音楽、イベントを通じて世界中のファンと交流しています。

・ホロライブプロダクション公式サイト：https://hololivepro.com/

・ホロライブプロダクション公式X：https://x.com/hololivetv

・ホロライブプロダクション公式TikTok：https://www.tiktok.com/@hololive_official

・ホロライブプロダクション イベント公式X : https://x.com/hololive_event

・ホロライブプロダクション公式ショップ：https://shop.hololivepro.com/

■Dinkum(ディンカム)について

『Dinkum(ディンカム)』はオーストラリアのJames Bendon氏（ジェームズ・ベンドン）が1人で開発し、2022年7月にSteamでアーリーアクセスとしてリリースされたタイトルです。オーストラリアの大自然にインスピレーションを受けた島で、採集、狩猟、採鉱、釣り、建築等の様々なアクティビティを通じて、自分だけの町を作ることができます。島の住民と関係を築き、協力しながら小さなコミュニティを運営する楽しさを味わうことができ、ゲーム内のNPCとの多彩なインタラクションを通じて、より深みのあるゲーム体験を楽しむことができます。

KRAFTONは2025年2月より、本作のグローバルパブリッシングを担当しており、2025年4月には正式版(1.0)を配信しました。また、同年11月にはNintendo Switch(TM)版のグローバルリリースによりプラットフォームが拡大され、モバイルやドックモード、マルチプレイヤー協力機能に最適化されたプレイ環境を提供しています。

Steam版はグローバルでの累計販売数が100万本を突破し、ユーザーレビューでも「非常に好評（Very Positive）」を維持し続けており世界的な人気を博しています。また、11月27日発売「週刊ファミ通」のクロスレビューでは、Switch版で ゴールド殿堂の評価をいただき、12月には「Unity Awards 17th」で「ベストマルチプレイヤーゲーム」部門にノミネートされました。

■『Dinkum(ディンカム)』公式チャンネル

●『Dinkum(ディンカム)』公式サイト :https://krafton-jp.com/Dinkum-prweb

●『Dinkum(ディンカム)』日本公式X :https://krafton-jp.com/Dinkum-prx

●『Dinkum(ディンカム)』Steamページ:https://krafton-jp.com/Dinkum-steam

●『Dinkum(ディンカム)』My Nintendo Store:https://krafton-jp.com/4gww36C

●『Dinkum(ディンカム)』公式Discord :https://krafton-jp.com/Dinkum-prdiscord

●『Dinkum(ディンカム)』公式YouTube:https://krafton-jp.com/Dinkum-prytb

最新情報につきましては、日本公式Xアカウントをご覧ください。

この機会に、ぜひ『Dinkum（ディンカム）』の世界をお楽しみください。

■KRAFTON, Inc.について

韓国に本社を置くKRAFTON, Inc.は、楽しくユニークな体験を提供する魅力的なゲームを発掘し、パブリッシングすることに取り組んでいます。2007年に設立されたKRAFTONは、「PUBG STUDIOS」、「Striking Distance Studios」、「Unknown Worlds」、「VECTOR NORTH」、「Neon Giant」、「KRAFTON Montreal Studio」、「Bluehole Studio」、「RisingWings」、「5minlab」、「Dreamotion」、「ReLU Games」、「Flyway Games」、「Tango Gameworks」、「inZOI Studio」等世界的に有名な開発者が所属しています。各スタジオは、常に新しいことに挑戦し新技術を通じてゲームの楽しさを革新し、より多くのファンの心をつかむためにプラットフォームとサービスを拡大しています。

KRAFTONは、『PUBG: BATTLEGROUNDS』、『PUBG MOBILE』、『Moonbreaker』、『TERA』、『inZOI』、『Dinkum』等一流のエンターテインメントコンテンツを運営しています。世界中に情熱的で意欲的なチームを擁するKRAFTONは、世界クラスの能力を有するテクノロジー先進企業で、マルチメディアエンターテインメントとディープラーニングを含むビジネスの視野を拡大することに取り組んでいます。詳細はhttps://krafton.co.jp/ をご覧ください。

(C) 2025 KRAFTON, INC