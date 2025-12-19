人気スマホゲーム『ブラウンダスト2』より、「ビーチの天使 テレーゼ」がフィギュアで登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「Hobby sakura」より、『ブラウンダスト2 ビーチの天使 テレーゼ 1/7スケール 完成品フィギュア」を、現在ご案内中です。

●ブラウンダスト2 ビーチの天使 テレーゼ 1/7スケール 完成品フィギュア





■ブラウンダスト2 ビーチの天使 テレーゼ 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：23,100円(税込)

□発売日：2026年10月予定

□ブランド：Hobby sakura

【スケール】1/7

【サイズ】全高：約280mm(台座含む)

【素材】PVC、ABS

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・台座

人気スマホゲーム『ブラウンダスト2』より、「ビーチの天使 テレーゼ」が1/7スケールフィギュアで登場です。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

●ブラウンダスト2 ビーチの天使 テレーゼ 1/7スケール 完成品フィギュア

【今回ご紹介した製品を含む、『ブラウンダスト2』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=38612&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

(C)NEOWIZ ＆ GAMFS N Inc.



