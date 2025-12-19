「第４回高専防災減災コンテスト　最終審査会」を1月24日（土）につくば国際会議場で開催！

独立行政法人国立高等専門学校機構

第４回高専防災減災コンテスト 最終審査会

独立行政法人国立高等専門学校機構（東京都八王子市、理事長：谷口功）は、国立研究開発法人防災科学技術研究所（茨城県つくば市 理事長：寶馨）及び公益財団法人国際科学振興財団（茨城県つくば市 会長：住川雅晴）との共催で、令和8年1月24日（土）につくば国際会議場 中ホール300（茨城県つくば市竹園2-20-3）で「第４回高専防災減災コンテスト 最終審査会」を開催します。

本コンテストは、高等専門学校に在籍する学生を対象として、防災減災に関わる地域の社会課題を解決するアイデアとその検証過程を発表・評価する機会を提供し、活動を通じた高専生の成長の促進と若い力による地域社会の災害対応力・回復力の向上に寄与することを目的に実施しています。

書類審査を通過した10チームが、地域住民、企業、関係機関などへの聞き取り調査を通して自らのアイデアについて検証を行いました。最終審査会では、各チームが地域の防災力・減災力向上に向けて取り組んだ検証活動の成果を発表し、審査が行われて文部科学大臣賞など各賞の表彰が行われます。

第４回高専防災減災コンテスト 最終審査会チラシ表第４回高専防災減災コンテスト 最終審査会チラシ裏■開催概要

イベント名：第4回高専防災減災コンテスト 最終審査会

日時：令和8年1月24日（土）11:30 ～ 17:00

会場：つくば国際会議場 中ホール300（茨城県つくば市竹園2-20-3）

開催形式：ハイブリッド開催（会場＆オンライン）

参加方法・参加料：事前登録制、参加費無料

会場参加またはオンライン参加をご希望の方は、下記の参加申込フォームよりお申し込みください。

第4回高専防災減災コンテスト「最終審査会」お申し込みフォーム

https://www17.webcas.net/form/pub/bosai/kosenkon-4

お申し込みフォーム申込締切：2026年1月20日（火）正午

※会場参加枠は先着順となります。

■プログラム

11:30-13:00 ポスターセッション（会場限定。一般の方もご参加いただけます）

13:00 開場

13:30 開会・主催者挨拶・コンテスト趣旨説明、協賛社紹介

13:40-15:20 各高専チーム最終発表（各チーム10分）

函館工業高等専門学校

「「ココロボ×電波でつながる函館プロジェクト」～函館高専×FMいるかから始まる防災ネットワーク～」

福島工業高等専門学校

「毎日に防災を！防災カウントダウンカレンダー」

福井工業高等専門学校

「災害時孤立地域の自主避難ビニールハウスの謎を解き明かす。そしてその先へ」

福井工業高等専門学校

「ベストなベスト ～身に着ける安心～」

豊田工業高等専門学校

「WAS（Water Break Damage Assessment System） 断水被害調査システム」

和歌山工業高等専門学校

「事後対策型防災杖「用心棒」の開発」

和歌山工業高等専門学校

「風船を用いた耐震化『BAL-SS』」

鹿児島工業高等専門学校

「卵の殻を用いたシラスの改良～廃棄物削減もめざして～」

沖縄高等専門学校

「災害発生時の公衆通信網遮断時でも使用できるスマートフォン～アドフォン～」

沖縄工業高等専門学校

「AI音波消火器を搭載したドローンSOFIA」

16:00-17:00 表彰式・講評・閉会

■主催

独立行政法人国立高等専門学校機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所

公益財団法人国際科学振興財団

■協賛社

応用地質株式会社、株式会社関電工、三菱電機エンジニアリング株式会社

■後援

文部科学省、一般社団法人全国高等専門学校連合会、日本放送協会（NHK）

■独立行政法人国立高等専門学校機構について

社会が必要とする技術者を養成するため、中学校の卒業生を受け入れ、５年間一貫の技術者教育を行う高等教育機関として、現在、全国に51の国立高等専門学校（高専）を設置しています。

高専のカリキュラムは、実験・実習を重視した専門教育を早期段階から行う事により、20歳の卒業時には大学と同程度以上の知識・技術を身につけるものとなっています。卒業生は日本の産業や社会の発展を担う中心的な役割を果たし、ものづくり大国である日本を支えています。

【機構概要】

名称 ：独立行政法人国立高等専門学校機構

所在地：東京都八王子市東浅川町701-2

理事長名：谷口 功

設立：2004年（平成16年）4月

URL：https://www.kosen-k.go.jp/

■国立研究開発法人防災科学技術研究所について

【研究所概要】

名称 ：国立研究開発法人防災科学技術研究所

所在地：茨城県つくば市天王台3-1

理事長：寶 馨

設立：1963年（昭和38年）4月

URL：https://www.bosai.go.jp/

事業内容：防災科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発等の実施

■公益財団法人国際科学振興財団について

【財団概要】

名称 ：公益財団法人国際科学振興財団

所在地：茨城県つくば市春日3-24-16

会長：住川 雅晴

設立：1977年（昭和52年）9月

URL：http://www.fais.or.jp/

事業内容：産業の発展と国民生活の向上に資するための研究開発及び国際交流等の実施、促進