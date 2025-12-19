【JPIセミナー】「ベンチマーク・グランドファザリングによる無償割当と上下限価格、その他の制度設計と今後の見通し」1月16日(金)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、一般財団法人日本エネルギー経済研究所 環境ユニット 気候変動グループ 主任研究員 清水 透 氏を招聘し、ベンチマーク・グランドファザリングによる無償割当と上下限価格、その他の制度設計と今後の見通しについて詳説いただくセミナーを開催します。

〔タイトル〕

2026年4月 本格始動するGX ETS（排出量取引制度）

ベンチマーク・グランドファザリングによる無償割当と上下限価格、その他の制度設計と今後の見通し

〔開催日時〕

2026年01月16日(金) 13:30 - 16:00

〔講師〕

一般財団法人日本エネルギー経済研究所

環境ユニット 気候変動グループ

主任研究員

清水 透 氏

〔講義概要〕

2024年5月に成立した改正GX推進法に基づき、2026年4月にGX ETS第2フェーズが本格稼働します。これに向けた制度設計の詰めの議論が2024年末を目途に進められており、本講義では取りまとめられたGX ETS第2フェーズの詳細について、無償割当、上下限価格の設定、及び関連する制度設計について解説、今後への影響について展望します。

〔講義項目〕

1. GX ETS第2フェーズに向けた議論

(1) GX推進法改正までの経緯

(2) GX推進法改正とGX ETS

(3) GX ETS第2フェーズの制度設計

2. GX ETS第2フェーズの詳細

(1) 第2フェーズの全体像

(2) 無償割当

１. 排出枠の割当

２. ベンチマークによる無償割当

３. グランドファザリングによる無償割当

(3) 上下限価格の設定

１. 参考上限取引価格 （上限価格）

２. 調整基準取引価格 （下限価格）

３. 上限価格と下限価格の水準

(4) その他の制度設計

１. オフセットクレジットの利用

２. コンプライアンスサイクル

（割当申請、排出量算定、登録確認機関による検証、排出枠の償却、罰則）

３. 移行計画等

3. GX ETSの今後の見通し

(1) 無償割当

(2) 排出枠価格の見通し

(3) 今後の見通し

4. 関連質疑応答

5. 名刺交換・交流会

〔受講方法〕

会場受講・ライブ配信・アーカイブ配信（2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可）のいずれかからお選びいただけます。

〔受講料〕

1名：37,520円（税込）

2名以降：32,520円(社内・関連会社で同時お申し込みの場合)

※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）

但し、会場受講またはライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。

