「追いかけ営業」の重要性。アポ100ノウハウをもとにしたアウトバウンド営業研修！

研修実施目的

株式会社営業ハック

営業ハックは様々な企業様の営業支援を行い、ミッションである「営業の悩みを0にする」べく活動を続けています。「つらい」「やりたくない」という声もあがることの多い営業という職業。しかしながら、企業が成長していく上では未だに欠かせない仕事が営業です。

そこで営業ハックはお客様の望む成果を提供できるよう、また多くの人の営業の悩みを解決するべく日々社内の営業ノウハウもブラッシュアップしています。社内でまずは試行錯誤を重ね、データやノウハウを積み上げることが、お客様のお役に立つために必須であると考えているからです。

また、将来的なミッションとして営業ハックは「営業教育の無償化」を掲げています。ビジネスにおいて必須となる営業について、誰もが等しく学ぶことができる場を提供したいと考えており、それに向けて社内体制を変革しながら、理想となる営業教育に向けて動いております。

当日の様子：研修簡易議事録

今回のテーマは「資料送付後の追いかけ営業」。

テレアポなどのアウトバウンド営業において、一度の連絡でアポイントをいただくまでに至ることはレアケースです。実際のところは複数回ご連絡をして、アポイントをいただけることの方が多くなります。

株式会社ラクス様の調査では、初回接触からアポイント獲得までに、3回ほど接触することが多いというデータも実際に出ております。

引用：【商談化率50%超企業に学ぶ】成功企業のインサイドセールス施策実態調査(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000103.000017058.html)

調査実施企業：株式会社ラクス様（本社所在地：東京都渋谷区）

上記のデータからも分かるように、繰り返し接点を持てる環境を作っていくことがアウトバウンド営業においては非常に重要になるのです。

そのため、「一度資料を送った後に、改めて連絡を取る」というアクションを取ることが効果的になります。一定以上期間が空いているなら増してこのアクションの優先度が高まります。基本的に数ヶ月経てば、お客様の状況は変わるはずだからです。仮に当時アポイントに繋がらなかったとしても、時期やタイミングが変わると、お客様の考え方が変わることもあります。

ちなみに営業ハックが行っている「アポ100」サービスで今年1年間、資料送付のご承諾をいただいたお客様は約8000件。この8000件のうち、例えば今年の1月にご承諾をいただいたお客様などはほぼほぼ状況が変わっているはずです。そのため、営業ハックでも改めて追いかけ営業を行うアクションを重要視しています。

実際にテレアポで追いかけ営業をするなら、このような形に伝えることも可能です。

「先日はお電話のご対応、ありがとうございました！

今年ご縁をいただいた御礼でお電話をさせていただきました。

直近ではたくさんのご相談もいただいており改めて来年早々にお打ち合わせの機会もいただければと思っております。年明け◯日か△日の～時頃、ご都合いかがでしょうか。

ぜひ、よろしくお願いいたします！」

繰り返し連絡をとることには「相手に忘れられない」というメリットも。この年末という時期的要因も活用しつつ、コミュニケーションを丁寧に取っていくことが重要です。

完全成果報酬型テレアポ代行サービス「アポ100」について

営業ハックではこのように営業ノウハウの共有・改善を行う仕組みを整えた体制で、完全成果報酬型テレアポ代行サービス「アポ100」を提供しております。

１．初期費用・デポジット・固定費不要 ：アポが０件であれば費用0円！

２．アポイント獲得での完全成果報酬型 ：アポが０件であれば費用0円！

３．リスト・スクリプト準備は弊社が対応：アポが０件であれば費用0円！

「初期費用」「稼働費」「運営固定費」「デポジット」は無料、アポイント獲得時費用のみの成果報酬にて実施させていただきます。

こちらは事前にアポイントの質・量についてのご希望を伺い、企業様のご事情に合わせたアポイントづくりを徹底しております。実際こちらのリードの中から受注につながるケースも数多くあり、営業支援を実施している企業様からも好評の声をいただけています。

「もう少しアポイントが欲しい」「営業にもっと注力したい」「売上をもっと上げたい」という方がいらっしゃいましたら、ぜひ営業ハックにお問い合わせください。貴社の営業の課題解決のために伴走させていただきます。

お問い合わせ先はこちら(https://eigyou-hack.com/contact)

研修実施概要

開催日：12月18日(水)13:00～13:30

形式：オンライン

参加人数：約30名

講師プロフィール

株式会社営業ハック代表取締役社長 笹田 裕嗣

20歳の頃から営業のキャリアをスタート。新卒で大手人材会社に入社し、入社半年で営業成績トップになる。独立後は営業代行事業・コンサルティング事業で、営業支援を100社以上実施する。2018年4月「営業の悩みを0にする」ミッションを掲げ、株式会社営業ハックを創立。2022年には日本最大級の営業の大会第6回『S1グランプリ』にて優勝者となる。

株式会社営業ハックについて

株式会社営業ハックは「売上を2倍にするお手伝い」をさせていただき「営業の悩みを0にする」会社です。代表の笹田の体験・経験から、営業戦力不足を解決することで売れる組織をつくることができると考え、営業マネジメントコンサルティングを含めた営業代行事業を展開しています。「誰よりも現場を知る営業コンサルタント」として営業に関する実態調査や分析を行い、時代に合わせた営業とは何かを常に追いかけています。

会社概要

会社名：株式会社営業ハック（カブシキカイシャエイギョウハック）

所在地：〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-42-15

代表者：笹田裕嗣

設立：2018年4月13日

事業内容：営業コンサルティングおよび代行支援事業

会社HP：https://eigyou-hack.com/sales-agency