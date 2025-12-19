キャンパス・ライオンズクラブ主催のチャリティーライブを開催しました！【島根県立大学】

公立大学法人島根県立大学

ゲストを招いてライブを開催イベントに参加する学生

島根県立大学出雲キャンパス（法人本部：島根県浜田市）の学生サークルを母体とする「島根県立大学あかえんぴつくんキャンパス・ライオンズクラブ」と「島根県立大学DSACキャンパス・ライオンズクラブ」は、このたび、アーティストの花＊花さん、愛内里菜さんらをゲストに迎え、チャリティーライブを開催しましたのでお知らせいたします。

学生サークル「あかえんぴつくん」は献血推進や骨髄バンク普及啓発に取り組み、「災害研究会（DSAC）」は豪雨災害の被災地支援や地域の防災力向上を目的とした活動を行っています。両サークルは2025年3月、島根県内で初めてキャンパスLCとしてライオンズクラブ国際協会より認証されました。認証後は出雲中央ライオンズクラブと協働し、大学祭・地域イベントでの献血呼びかけ、フードバンク活動、地域清掃など幅広い奉仕活動を展開しています。

このたび、全国で初めてとなるキャンパスクラブ主催の「チャリティーライブ」を開催しました。本イベントは、ライブステージを中心に、学生による骨髄バンク啓発、防災体験ブース、地元大学生や小学生の出演、地元野菜の直売など、“未来の地域を支える若者の力”と“地域の想い”をつなぐことを目的に企画したものです。

非常食の展示の様子

当日は地域住民や学生など約300名が来場し、会場は大いに盛り上がりました。エンディングでは、実行委員を務めた学生たちがステージ前に整列し、来場者へ感謝を伝える姿に大きな拍手が送られ、「とても温かさを感じるライブだった」との声も寄せられました。

なお、本ライブの収益金469,640円はライオンズ国際財団（LCIF）へ寄付いたしました。今後も若者の力を結集し、地域の想いをつなぐ取り組みを継続してまいります。