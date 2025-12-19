【無限牡蠣！？】新宿から西中洲へ！新店舗「西中洲 御山」の超濃厚牡蠣白湯ラーメンにて牡蠣乗せ放題キャンペーン開始！

株式会社YUIMARU

「西中洲 御山」（福岡市中央区西中洲）は、株式会社YUIMARU（本社：東京都新宿区）が運営する「御山」（新宿区新宿３丁目）の分店として、2025年11月25日(火)にオープン。「御山」新宿で話題沸騰中の「超濃厚牡蠣白湯ラーメン」の専門店として営業を開始いたしました。この度期間限定にて、牡蠣の乗せ放題キャンペーンを開催いたします。

西中洲 御山 の「超濃厚牡蠣白湯ラーメン」とは

海のミルクと呼ばれる牡蠣の旨味を、存分に味わえる一杯。口に含んだ瞬間に広がるのは、牡蠣の濃厚なコクと、まろやかな白湯の余韻。まさに「極上の牡蠣料理」です。

ミシュラン星獲得シェフ・西村貴仁氏の監修のもと、福岡県糸島の牡蠣を低温でじっくり火入れし、旨味を凝縮。さらに独自の製法で白湯スープと一体化させ、雑味のない濃厚でクリーミーな味わいに仕上げました。

とろみを帯びたスープが中太麺に絡み、ひと口ごとに「牡蠣の旨味」と「香り」が押し寄せます。

濃厚なのに、最後の一滴まで飲み干したくなる、御山ならではの「超濃厚牡蠣白湯ラーメン」です。

【キャンペーン概要】

提供期間：2025年12月20日(土)~12月27日(土)

提供店舗：西中洲 御山

価格：1,980円（税込）

概要：お一人様何個でも牡蠣をお乗せ頂けます

※食べきれる量でのご注文をお願いいたします。食べ残しはご遠慮ください。

超濃厚牡蠣白湯ラーメン（スタンダード）

「御山」の料理

監修するのは、世界に認められたミシュラン星獲得シェフ西村貴仁氏。

彼の料理は一見すると大胆な組み合わせに見えますが、実はクラシックな調理法に裏打ちされており、伝統と革新が絶妙に交差します。

新しさの中に懐かしさを感じる一皿は、食べるたびに楽しく、心に残る体験を生み出します。

【店舗情報】

店舗名：西中洲 御山（みやま）

所在地： 〒810-0002 福岡県福岡市中央区西中洲1-4 TRN福岡西中洲 3F

最寄り駅：福岡市営地下鉄「中洲川端駅」より徒歩6分

電話番号： 092-734-6900

席数：カウンターのみ 17席

営業時間：11:00～15:00(LO)

店休日：不定休（SNSにて告知）

ホームページ：https://miyama-official.co.jp/

西中洲 御山 Instagram：https://www.instagram.com/miyama_fukuoka

西中洲 御山 TikTok：https://www.tiktok.com/@miyama_fukuoka

ご予約方法：お電話＆各SNS DMのみ

【御山（みやま）運営会社】

会社名： 株式会社YUIMARU

本社所在地： 東京都新宿区新宿3-8-2