【無限牡蠣！？】新宿から西中洲へ！新店舗「西中洲 御山」の超濃厚牡蠣白湯ラーメンにて牡蠣乗せ放題キャンペーン開始！
「西中洲 御山」（福岡市中央区西中洲）は、株式会社YUIMARU（本社：東京都新宿区）が運営する「御山」（新宿区新宿３丁目）の分店として、2025年11月25日(火)にオープン。「御山」新宿で話題沸騰中の「超濃厚牡蠣白湯ラーメン」の専門店として営業を開始いたしました。この度期間限定にて、牡蠣の乗せ放題キャンペーンを開催いたします。
西中洲 御山 の「超濃厚牡蠣白湯ラーメン」とは
海のミルクと呼ばれる牡蠣の旨味を、存分に味わえる一杯。口に含んだ瞬間に広がるのは、牡蠣の濃厚なコクと、まろやかな白湯の余韻。まさに「極上の牡蠣料理」です。
ミシュラン星獲得シェフ・西村貴仁氏の監修のもと、福岡県糸島の牡蠣を低温でじっくり火入れし、旨味を凝縮。さらに独自の製法で白湯スープと一体化させ、雑味のない濃厚でクリーミーな味わいに仕上げました。
とろみを帯びたスープが中太麺に絡み、ひと口ごとに「牡蠣の旨味」と「香り」が押し寄せます。
濃厚なのに、最後の一滴まで飲み干したくなる、御山ならではの「超濃厚牡蠣白湯ラーメン」です。
【キャンペーン概要】
提供期間：2025年12月20日(土)~12月27日(土)
提供店舗：西中洲 御山
価格：1,980円（税込）
概要：お一人様何個でも牡蠣をお乗せ頂けます
※食べきれる量でのご注文をお願いいたします。食べ残しはご遠慮ください。
超濃厚牡蠣白湯ラーメン（スタンダード）
「御山」の料理
監修するのは、世界に認められたミシュラン星獲得シェフ西村貴仁氏。
彼の料理は一見すると大胆な組み合わせに見えますが、実はクラシックな調理法に裏打ちされており、伝統と革新が絶妙に交差します。
新しさの中に懐かしさを感じる一皿は、食べるたびに楽しく、心に残る体験を生み出します。
【店舗情報】
店舗名：西中洲 御山（みやま）
所在地： 〒810-0002 福岡県福岡市中央区西中洲1-4 TRN福岡西中洲 3F
最寄り駅：福岡市営地下鉄「中洲川端駅」より徒歩6分
電話番号： 092-734-6900
席数：カウンターのみ 17席
営業時間：11:00～15:00(LO)
店休日：不定休（SNSにて告知）
ホームページ：https://miyama-official.co.jp/
西中洲 御山 Instagram：https://www.instagram.com/miyama_fukuoka
西中洲 御山 TikTok：https://www.tiktok.com/@miyama_fukuoka
ご予約方法：お電話＆各SNS DMのみ
【御山（みやま）運営会社】
会社名： 株式会社YUIMARU
本社所在地： 東京都新宿区新宿3-8-2